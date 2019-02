Extrema stângă democrată, o variantă câștigătoare împotriva lui Trump?

Senatorul de Vermont, Bernie Sanders s-a alaturat democratilor care candideaza la presedintia Statelor Unite. Ce aduce el in cursa? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Bernie Sanders este cel care a infruntat-o in preliminariile democrate, de acum doi ani, pe Hillary Clinton si a pierdut. De data asta, senatorul social democrat sustine ca are sanse sa-l invinga pe Trump. Dar pentru a ajunge acolo el trebuie sa se desprinda din grupul de democrati, constituit de-acum. Un obstacol este virsta, senatorul are acum 77 de ani, daca ar ajunge presedinte ar fi cel mai in virsta ocupant al Casei Albe. Si ar mai fi un obtacol. In urma cu doi ani, Sanders era de unul singur reprezentantul aripii de extrema stinga, acum insa mai sint si alti candidati cu viziuni similare.

Sanders nu este singurul care vine in campanie cu idei cum ar fi sistemul universal de ingrijire a sanatatii, sau invatamint superior de stat gratuit, sau salariu minim national de 15 dolari pe ora. Si alti candidati au adoptat de-acum aceste promisiuni de campanie, ceea ce reprezinta in sine un succes pentru senatorul de Vermont.

Problema care se pune in Partidul Democrat este daca extrema stinga este sau nu o varianta cistigatoare, impotriva lui Trump. Exista riscul unui infruntari intre extreme, la urmatoarele alegeri prezidentiale americane, si multi spun ca asta nu este o veste buna.

Data trecuta, Bernie Sanders a obtinut circa 40% din voturi, in preliminarii, impotriva lui Hillary Clinton, favorita partidului. A facut-o declansind pasiuni mai ales in rindurile tinerilor americani, care s-au identificat cu viziunea sa. Acum, el are in sondaje mai putin, circa 14-16% fiind totusi ale doilea dupa un candidat potential, inca nedeclarat, fostul vice-presedintele Joe Biden. Mai ales in absenta lui Biden – daca acesta decide sa nu intre in cursa – Sanders beneficiaza de pe urma impresiei ca il poate invinge pe Trump, cu mesajul sau populist de stinga.

Dar prezenta sa a inmultit mesajele campaniei presedintelui, avertizind in legatura cu pericolul unei Americi „socialiste” si spunind ca lui Sanders i-ar fi trecut vremea.

El are citeva avantaje totusi. De-acum dispune de organizatii in 50 de state. Lumea il cunoaste. In plus, Sanders genereaza entuziasm si asta este un atribut esential. In 12 ore, dupa anuntarea candidaturii, campania lui Sanders a colectat nu mai putin de 4 milioane de dolari, din donatii.