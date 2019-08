Extremismul violent în Statele Unite și Internetul

Administrația Trump a cerut unor firme de Internet si tehnologii de comunicatii sa participe miine la un summit la Casa Alba, cu privire la stoparea extremismului violent pe retele de socializare. Care sint intentiile presedintelui? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Invitatia survine dupa atentatul de la El Paso, unde cel care a impuscat 22 de persoane a postat pe forumul de Internet 8chan, un manifest impotriva imigrantilor. Platforma care gazduia forumul, Cloudflare si-a intrerupt colaborarea cu 8chan, retea care este asociata, doar anul acesta, cu atacuri la El Paso, in Noua Zeelanda si la San Diego.

Internetul a fost creat de oameni cu bune intentii care si-au imaginat o lume in care comunicarea este facilitata, spre binele public. Dar combinatia intre postari anonime, expresii ale urii si resentimentelor si numarul mare de arme aflate in posesia americanilor a dus la transformarea Internetului intr-un focar de violenta.

Platforma Cloudfare a anuntat ca tolereaza cu greu, dar tolereaza, continut pe care-l dispretuieste, in numele libertatii la libera exprimare, dar trebuie sa opreasca retele care inspira violenta si care sint in afara legii. Dar fireste ca 8chan poate gasi o alta gazda cibernetica, cu mai putin scrupule.

8chan a fost creat in 2013 de Frederick Brennan, ca o alternativa la 4chan, retea care s-a facut cunoscuta prin postari anonime, 8chan promitind ca va inlatura orice restrictie a dreptului la libera exprimare. Din 2015, operatorul retelei este Jim Watkins care – ca si Brennan – traieste in Filipine. Brennan cere acum inchiderea retelei si si-a facut din nou cunoscuta pozitia dupa atentatele de la El Paso.

8chan sustine ca sterge manifeste promovind violenta in citeva minute de la postare, dar nu e nevoie de mai mult timp – spun criticii - pentru ca acestea sa inceapa sa se raspindeasca. Pe astfel de retele, audienta transforma acte de violenta in jocuri, competitii in care se tine scorul persoanelor ucise.

Dar cei care cer inchiderea 8chan stiu ca daca asa ceva se intimpla, alte retele similare apar, asa cum chiar crearea 8chan demonstreaza. Dar ingreunarea raspindirii comunicatiilor minate de ura este totusi un obiectiv important si Occidentul a facut-o ori de cite ori dusmanul era Al Qaeda sau ISIS. Acum, in America, dusmanul este si unul intern.