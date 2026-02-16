Familia îl omagiază pe Navalnîi la mormântul din Moscova, la doi ani de la moartea sa

Zeci de personae s-au adunat luni la un cimitir din Moscova pentru a-i aduce un omagiu liderului opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, la doi ani de la moartea sa. Mama sa, Liudmila Navalnaia, a depus flori la mormânt, alături de diplomați din mai multe țări europene. Cu o zi înainte, câteva guverne europene au declarat că Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină derivată dintr-o broască otrăvitoare exotică, afirmație negată de guvernul rus.