Familia îl omagiază pe Navalnîi la mormântul din Moscova, la doi ani de la moartea sa

Familia îl omagiază pe Navalnîi la mormântul din Moscova, la doi ani de la moartea sa

Zeci de personae s-au adunat luni la un cimitir din Moscova pentru a-i aduce un omagiu liderului opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, la doi ani de la moartea sa. Mama sa, Liudmila Navalnaia, a depus flori la mormânt, alături de diplomați din mai multe țări europene. Cu o zi înainte, câteva guverne europene au declarat că Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină derivată dintr-o broască otrăvitoare exotică, afirmație negată de guvernul rus.

