Film interzis temporar în Cehia: victima „filmată” a unui dirijor pedofil avea același nume ca o victimă reală

Interdicția difuzării filmului „Sbormistr”, care tocmai a obținut distincții la gala anuală a cinematografiei cehești, va afecta și transmiterea lui planificată de către Televiziunea Cehă și va rămâne în vigoare până când instanța va pronunța o hotărâre definitivă în litigiul privind protecția vieții private, a informat radioul public cehesc.

Acțiunea a fost introdusă de o femeie a cărei poveste este, potrivit instanței, „foarte asemănătoare” cu cea din film și care poartă același prenume ca personajul din film.

Potrivit lui Ivan David, avocatul reclamantei, instanța a ajuns la concluzia preliminară că femeia, pe nume Karolína, poate fi identificată pe baza adaptării cinematografice.

„În situația în care o astfel de poveste a fost publicată fără consimțământul ei sau chiar împotriva voinței sale, poate constitui o încălcare a drepturilor sale personale, în special a dreptului la viață privată”, a comentat David măsura provizorie.

Fimul a primit la 14 martie distincția de cel mai bun film al anului 2025 din partea Asociației Criticilor de Film Cehi. Protagonista principală, actrița de 16 ani Katerina Falbrova, a primit și ea premiul „Leul Ceh” pentru cea mai bună interpretă a unui rol feminin.





Filmul a avut premiera vara trecută la prestigiosul festival de film de la Karlovy Vary (Cehia), după care a intrat în circuitul cinematografic. El poate fi văzut și pe platforme de streaming.

Ajunge să schimbăm post-factum numele?

În februarie anul acesta, când au primit primele semnale că victima s-ar putea plânge în instanță pentru încălcarea vieții private, producătorii filmului au propus să schimbe numele personajului feminin principal, Karolína, ca să nu se suprapună cu numele uneia din victimele reale ale dirijorului corului Bambini din Praga, Bohumil Kulínský.

„Desigur, ne pare foarte rău că difuzarea filmului ar urma să fie temporar interzisă, deoarece filmul «Dirijorul» a fost întotdeauna de partea victimelor, scopul său fiind acela de a atrage atenția asupra mecanismelor de abuz de putere și de manipulare și de a contribui la prevenirea acestora. Vom face tot posibilul ca instanța să aibă la dispoziție toate informațiile relevante și ca filmul să poată fi difuzat”, a spus producătorul filmului, Jiří Konečný.

Cu toate acestea, potrivit avocatului David, Tribunalul Districtual din Praga 4 a subliniat că schimbarea numelui personajului principal din film, pe care pârâții o anunțaseră anterior în mass-media, nu elimină în acest moment riscul de identificare. În acest context, instanța face referire și la campania de promovare și mediatizare care ar fi probabil asociată cu o nouă difuzare.

Dirijori din tată-n fiu

Kulínský a fost una dintre marile vedete ale scenei muzicale cehe; dirijori ai corului au fost și tatăl său, care purta același nume (1910-1988), precum și mama sa, Blanka. Tocmai ei au înființat, în 1973, corul Bambini di Praga. A studiat dirijoratul la Conservatorul din Praga și la JAMU din Brno, iar la vârsta de 18 ani a preluat conducerea ansamblului.

În 1984, a început, de asemenea, colaborarea cu Orchestra Simfonică din Praga, FOK, la începutul anilor '90 a fondat și condus Școala de Cor, iar în 1997 a devenit, pentru o perioadă de cinci ani, dirijorul principal al Operei Teatrului Național din Praga. A fost invitat în repetate rânduri să dirijeze orchestre străine.

În noiembrie 2004, poliția l-a reținut pe Kulínský și l-a acuzat de abuzuri sexuale asupra unor membre ale corului, minore, comise între anii 1984 și 2004. Au fost evidențiate 49 de victime.

În ianuarie 2009, instanța i-a aplicat o pedeapsă de 5,5 ani de închisoare. A început să-și ispășească pedeapsa în aprilie 2009, iar în iunie 2011 a fost eliberat condiționat.

Corul Bambini di Praga s-a desființat în 2011, după aproape patruzeci de ani de activitate, fapt influențat de „scandalul Kulínský”. Kulínský însuși s-a întors pe scena muzicală în 2012, după o pauză de câțiva ani. El a murit în 2018, la 59 de ani.

Kulínský nu a fost nici pe departe singura celebritate cehă intrată în dizgrație din cauza abuzurilor sexuale. În ultimii ani a reținut atenția publicului cazul psihologului Jan Cimicky (78 de ani), vedetă în domeniul său, dar și la televiziune, acuzat că a abuzat sexual, decenii de-a rândul, zeci de paciente, amenințând-le pe unele cu electroșocuri, dacă vor vorbi. Cimicky încă își așteaptă verdictul.

