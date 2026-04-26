Agenții Serviciului Secret l-au scos rapid pe Trump de pe scenă, în timp ce forțele de ordine au invadat sala, cu armele la vedere. Participanții îmbrăcați în ținute de gală s-au ascuns sub mese, pe fondul unei scene de confuzie și teamă generalizate.

Autoritățile au confirmat că un suspect a fost reținut în apropierea zonei principale de control. Președintele l-a identificat ulterior pe individ ca fiind un bărbat de 31 de ani din California, despre care se crede că a acționat singur.

Strigăte de „Se trage!”

Incidentul s-a petrecut la scurt timp după discursurile de deschidere și în timpul servirii cinei, chiar înainte ca Trump să-și țină discursul principal la gală, un eveniment de referință în calendarul politic și de media al Washingtonului.

S-au auzit mai multe pocnituri puternice, urmate de strigăte de „Se trage!”, iart panica a pus stăpânire pe sala de bal. Poliția a izolat locul unde avea loc evenimentul, elicopterele survolau zona, iar unitățile tactice „asigurau perimetrul”.

La o conferință de presă ținută târziu în noapte la Casa Albă, Trump – încă îmbrăcat în smoking – a spus că ar fi vrut să rămână la cină, dar a fost împiedicat de agenții de securitate.

El a spus că suspectul avea mai multe arme și că cel puțin un polițist a fost împușcat, dar din fericire a fost protejat de o vestă antiglonț.

„A fost împușcat de la o distanță foarte mică cu o armă foarte puternică, iar vesta și-a făcut treaba”, a spus Trump, descriind starea ofițerului ca fiind stabilă și „excelentă”.

Ancheta este în curs

Oficialii au declarat că ancheta este în curs, agenții federali intervievând martorii și percheziționând reședința suspectului.

Procurorul general interimar Todd Blanche a indicat că se așteaptă ca acuzațiile să fie formulate în curând, în timp ce directorul FBI, Kash Patel, a spus că anchetatorii lucrează pentru a reface secvența completă a evenimentelor.

Trump a spus că autoritățile consideră că suspectul era un „lup singuratic”, adică nu acționa în numele vreunei entități și că nu există indicii imediate privind o conspirație mai amplă sau o legătură cu străinătatea.

Atacul de la Cina Corespondenților se adaugă îngrijorărilor crescânde cu privire la violența politică din Statele Unite. Trump a supraviețuit anterior unor tentative de asasinat, inclusiv unui incident armat din 2024, în timpul unui miting electoral din Pennsylvania.

Președintele a spus că Cina Corespondenților va fi reprogramată în decurs de o lună.

Cine este suspectul?

Suspectul implicat în incidentul armat care a aruncat în haos o gală a presei la care participa președintele american Donald Trump a fost identificat de mass-media ca fiind un inginer mecanic în vârstă de 31 de ani din California.

La câteva ore după ce s-au auzit focuri de armă în fața sălii de bal unde se desfășura sâmbătă fastuoasa cină a Asociației Corespondenților de la Casa Albă, Trump a distribuit o fotografie cu suspectul încătușat și întins cu fața în jos pe podeaua acoperită cu mochetă.

Bărbatul cu părul șaten și mustață a fost identificat de mai multe agenții de știri americane, citând surse din cadrul forțelor de ordine, ca fiind Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, din Torrance, California.

Oficialii americani nu au confirmat imediat public identitatea suspectului.

Un profil LinkedIn cu numele „Cole Allen” arăta o imagine a unui bărbat care părea să corespundă cu fotografia distribuită de Trump.

Pe profilul de social media, Allen susținea că este inginer pasionat de dezvoltarea jocurilor, cu sediul în zona metropolitană Los Angeles.

„Inginer mecanic și informatician de profesie, dezvoltator independent de jocuri din experiență, profesor din naștere”, se menționa în profilul său.

Reacțiile liderilor politici

Keir Starmer

Prim-ministrul britanic a declarat că a fost „șocat de scenele de la Cina Corespondenților de la Casa Albă, care a avut loc peste noapte la Washington”.

„Orice atac asupra instituțiilor democratice sau asupra libertății presei trebuie condamnat în cei mai fermi termeni”, a scris Starmer pe X duminică.

Benjamin Netanyahu

Prim-ministrul israelian a declarat că el și soția sa, Sara, „au fost șocați de tentativa de asasinat” asupra lui Trump.

„Suntem ușurați că președintele și prima doamnă sunt în siguranță și în stare bună”, a scris Netanyahu pe X.

„Transmitem urări de însănătoșire completă și rapidă polițistului rănit și salutăm Serviciul Secret al SUA pentru acțiunea sa rapidă și decisivă.”

Narendra Modi

Prim-ministrul Indiei a declarat că este „ușurat să afle că președintele Trump, Prima Doamnă și vicepreședintele sunt în siguranță și nevătămați”.

„Le transmit cele mai bune urări pentru siguranța și bunăstarea lor în continuare. Violența nu are loc într-o democrație și trebuie condamnată fără echivoc”, a scris Modi pe X.

Mark Carney

Prim-ministrul canadian a declarat că este „ușurat că președintele, prima doamnă și toți oaspeții sunt în siguranță”.

„Violența politică nu are loc într-o democrație și gândurile mele sunt alături de toți cei care au fost zguduiți de acest eveniment tulburător”, a scris Carney pe X.

Kaja Kallas

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat duminică că „violența politică nu are ce căuta într-o democrație”.

Kallas a spus că este „ușurată” că nu au existat victime, dar a adăugat într-o postare pe X: „Violența politică nu are ce căuta într-o democrație. Un eveniment menit să onoreze presa liberă nu ar trebui să devină niciodată un loc al fricii.”

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te