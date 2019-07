Fotbal, politică și egalitate de gen în Statele Unite

Echipa nationala de fotbal a Statelor Unite a cistigat campionatul mondial din Franta. Ce semnificatii politice are aceasta victorie sportiva? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

In timpul Campionatului, una dintre vedetele echipei, Megan Rapinoe a spus ca daca echipa va fi invitata la Casa Alba, de presedintele Trump, ea va refuza. Alte jucatoare s-au alaturat.

La vremea respectiva, asa cum ii e obiceiul presedintele nu a iertat-o, sfatuind-o pe Rapinoe sa cistige mai intii campionatul. Ea s-a conformat. Intr-un gest care s-a dorit marinimos, presedintele, care a trimis la finala o delegatie de rang inferior, a felicitat nationala americana, dar a evitat sa spună daca o va invita la Casa Alba sau nu.

Presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a facut-o insa. La fel a procedat si liderul minoritatii democrate din Senat, Chuck Schumer, referindu-se si la cazul in care jucatoarele au dat in judecata Federatia americana, acuzind-o de discriminare pentru ca sint platite mai putin decit echipa nationala masculina. Schummer a spus ca dupa rezultatul din Franta, echitatea de recompensare este o tema justificata.

Fapt este ca, in America, echipa de fotbal feminin aduce mai multi bani federatiei decit cea masculina. In acelasi timp, jucatorii din echipa masculina americana primesc mai mult cind pierd un meci pentru Campionatul Mondial, decit echipa feminina, cind cistiga.

Nike sustine ca tricoul echipei nationale feminine este numarul 1 la vinzari in tara, peste cel al echipei masculine. Suna normal in aceste conditii ca pe stadionul din Franta, unde fetele au cistigat finala, suporterii au scandat „Salariu egal”. Mai multi americani au urmarit finala feminina la televizor, decit pe cea masculina, de anul trecut. Desi lesne de relativizat, intr-o America in care fotbalul nu este inca intre sporturile cele mai populare, aceste cifra – la care se adauga accentul pus de FIFA si UEFA pe fotbalul feminin semnifica ca sportul este in ascensiune si jucatoarele trebuesc tratate echitabil si cu respect.

Nu este intimplator ca, in Romania, descoperitorul de talente Gheorghe Hagi, cind a auzit de noile reguli ale Federatiei Române nu s-a pus de-a curmezisul, dind glas vreunei prejudecati dintr-o alta vreme ci a spus nimic mai mult decit că o să-si faca o echipa feminina grozava.