Franța a interceptat un petrolier rusesc sancționat, într-o acțiune de tip „comando”, departe de țărm

Nava „Tagor” a fost reținută duminică dimineață în apele internaționale cu ajutorul Marii Britanii și al altor parteneri, a declarat președintele Emmanuel Macron.



Potrivit autorităților franceze, petrolierul venea de la Murmansk, port în nordul european al Rusiei.



Nava arbora în mod fals pavilionul Camerunului și se îndrepta spre Limbe, un oraș de coastă din vestul țării africane, a declarat un purtător de cuvânt al prefecturii maritime franceze.



„Este inacceptabil ca navele să eludeze sancțiunile internaționale, să încalce dreptul maritim și să finanțeze războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei de mai bine de 4 ani”, a declarat Macron.



„Aceste nave, care nu respectă cele mai elementare reguli de navigație maritimă, reprezintă, de asemenea, o amenințare pentru mediu și pentru siguranța generală”, a adăugat el, postând un videoclip despre care a spus că arată confiscarea, în care se vedeau comando-uri coborând în rapel dintr-un elicopter pe o navă.



Prefectura maritimă a Atlanticului a declarat că interceptarea a avut loc la peste 400 de mile marine (740 de kilometri) vest de Bretania.



„Examinarea documentelor a confirmat suspiciunile privind neregularitatea pavilionului arborat”, a declarat prefectura.



Nava cu un echipaj de 23 de membri ai echipajului, a fost escortată de marina franceză către un punct de ancorare „pentru verificări suplimentare”, a declarat prefectura maritimă.

⁠Ambasada Rusiei la Paris a declarat luni că a solicitat autorităților franceze informații cu privire la eventualii cetățeni ruși aflați la bordul petrolierului „Tagor”, a relatat agenția de știri de stat TASS.



Căpitanul navei este, potrivit informațiilor preliminare, un cetățean rus, a declarat ambasada.

Franța și Marea Britanie s-au angajat să oprească navele afiliate „flotei fantomă” ruse, supusă sancțiunilor, care tranzitează apele lor teritoriale. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat în martie că a acordat permisiunea armatei britanice să abordeze asemenea nave.



Cu toate acestea, datele privind transportul maritim arată că zeci de nave sancționate cu legături cu Rusia continuă să traverseze apele teritoriale ale Regatului Unit.

Scris cu informații de la AFP și Reuters