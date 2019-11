Freedom House: libertatea internetului este în scădere în toată lumea

RFE: Raportul anual al Freedom House arata ca liberatea pe Internet este in scadere in lume. Care sint argumentele studiului? -- e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.

Principalul argument este ca guverne din intreaga lume se folosesc de Internet pentru a-si supraveghea cetatenii si a raspindi informatii gresite, in interiorul tarii si in strainatate.

„Ceea ce se presupunea a fi o tehnologie eliberatoare a devenit un instrument de supraveghere si manipulare electorala” – se arata in raport, cu referire in special la retelele de socializare.

Supravegherea in masa care era accesibila in trecut doar serviciilor sofisticate de informatii este acum la indemina mult mai multor state. Raportul enumera tarile in care s-a inregistrat un declin. Regimul din Sudan a blocat accesul la retele de socializare in timpul protestelor impotriva presedintelui Omar al-Bashir, iar restrictii ale libertatii de exprimare au fost impuse in perioada starii de urgenta.

In Kazahstan, guvernul a purturbat temporar conexiunile la Internet, a blocat site-uri de stiri si a limitat accesul la platforme pentru a controla populatia, in timpul tranzitiei la presedintie.

Brazilia a cunoscut o crestere a numarului atacuri cibernetice, initiate in special de sprijinitori ai presedintelui Jair Bolsonaro, care a angajat consilieri de comunicatii specializati in actiuni de dezinformare.

Ca raspuns la protestele legate de nesiguranta drumurilor si fraude electorale, guvernul din Bangladeș a blocat retele de stiri independente, a limitat retelele celulare si a arestat atit ziaristi cit si utilizatori de Internet.

In sfirsit, și in Zimbabwe accesul la internet a fost limitat, fie pe fondul haosului economic, fie in cadrul represiunii guvernamentale.

Etiopia este una dintre putinele tari in care restrictiile au fost reduse, la initiativa premierului reformator Abiy Ahmed. Progrese s-au inregistrat si in Malayesia si Armenia. Raportul arata ca tara care violeaza cel mai mult libertatea Internetului este China, in timp ce Islanda este cel mai bun protector ale acestor libertati.