Ghenadie Țurcanu: Îndemnizația unică pentru medicii din prima linie n-ar trebui utilizată în scopuri electorale

Guvernul Chicu a anulat îndemnizația unică de 16 mii de lei pentru medici și alți lucrători medicali care se infectează cu COVID-19. Îndemnizația a fost introdusă în primele luni ale pandemiei pentru a motiva medicii să-și continue munca în ciuda riscului infectării. În nota informativă a deciziei de anulare se spune că spitalele au fost dotate între timp cu echipamente de protecție, iar salariile cadrelor medicale au fost mărite cu 30%. Anularea îndemnizației a fost propusă de ministerul de finanțe și a fost strecurată într-un pachet de alte amendamente, care mai vizează domenii ca subvențiile din agricultură și remunerarea învățătorilor. Portalul sănătate.info, care a depistat vineri dimineață decizia de anulare luată de guvern joi, relatează că ea nu a apărut în prealabil pe pagina guvernului privind transparența decizională și nu este limpede dacă a fost supusă dezbaterilor publice. Decizia guvernului Chicu mai trebuie aprobată de parlament. Dar ea a fost luată într-o zi cu un număr record de cazuri noi de infectare cu COVID-19, un număr record de cazuri active și număr record de cazuri grave. Ghenadie Turcanu, Coordonatorul programului Centrului de Politici și Analize în Sănătate critică această decizie a autorităților.

Ghenadie Țurcanu: „Eu nu înțeleg cum guvernarea a acceptat ca această prevedere să fie inclusă în proiectul de lege, pentru că un proiect de lege se avizează la ministere, la agenții, la diferite structuri și cred că acest lucru se cunoștea, că proiectul de lege prevede această modificare. Este regretabil că cei din sănătate nu au informat că, iată, în proiectul de lege privind modificarea bugetului de stat se introduce un articol care va avea un impact asupra domeniului medical, cu toate că acest articol prevede oferirea acestor 16000 de lei nu numai celor din domeniul sănătății, dar acolo e enumerat Ministerul de Interne, alte structuri, ai căror lucrători, dacă s-au infectat în timpul executării obligațiunilor de serviciu, au dreptul de a primi acest ajutor bănesc.”

Europa Liberă: Totuși, această indemnizație unică de 16000 de lei stimulează, motivează lucrătorii medicali să stea în continuare la straja celor care sunt infectați cu COVID-19?

Ghenadie Țurcanu: „Având în vedere salariile mizere din domeniul sănătății și acea povară fizică și psihică a lucrătorilor medicali și a celorlalte persoane care s-au îmbolnăvit de COVID în timpul exercitării profesiei, este binevenită. Unica ce-mi pun eu întrebarea este că acest articol se referă, am enumerat, la anumite structuri, dar, de exemplu, acum s-a început anul școlar și noi avem și pedagogi, avem și personal tehnic din instituțiile de învățământ și este posibil ca și ei să se îmbolnăvească de COVID în timpul exercitării orelor de muncă la serviciu și ei nu sunt incluși în acea prevedere a legii care a fost aprobată atunci în starea de urgență.

Acest amendament trebuia de discutat mai pe larg, de avut consultări publice și de identificat anume cine ar putea să rămână ca să beneficieze de acest suport material.”

Europa Liberă: Dar pentru că guvernarea a anunțat că de la 1 septembrie se majorează salariile pentru lucrătorii medicali, s-ar putea ca guvernul împreună cu ministerul de resort să fi înaintat în parlament această propunere de abrogare a legii despre plata indemnizației de 16000 de lei, ținând cont că intră în vigoare majorările de salarii?

Ghenadie Țurcanu: „Da, dar acesta nu este un argument forte de adăugare a acestui articol, pentru că salariul de la 1 septembrie se majorează pentru toți lucrătorii medicali, nu numai pentru cei care au fost bolnavi de COVID, care s-au molipsit de COVID în timpul exercitării funcției, deci e ceva diferit aici, ceva special.

Această normă nu ar trebui încurcată sau comasată cu salarizarea, cu remunerarea muncii, această normă ar trebui să stea aparte ca o indemnizație, ca un suport, ca un ajutor bănesc suplimentar la salariul de bază pe care îl au acei lucrători menționați în prevederea legislativă care a fost aprobată în timpul stării de urgență și care prevedea alocarea acestor 16000 de lei. Era o indemnizație unică doar, o dată numai se aloca?”

Europa Liberă: Exact. Credeți că în timpul negocierilor pe care le poartă guvernul cu FMI ar fi putut să apară acest aspect al problemei?

Ghenadie Țurcanu: „Nu știu, eu nu cred că aceasta are un impact major asupra bugetului de stat care e de câteva zeci de miliarde de lei, dar pentru acest suport material până acum au fost alocate câteva zeci de milioane doar de lei.”

Europa Liberă: Se zice că peste 3700 de persoane ar fi beneficiat de indemnizația asta.

Ghenadie Țurcanu: „Da. Și atunci, dacă înmulțim la 16000, ar fi câteva zeci de milioane de lei. Nu e chiar atât de mult, pur și simplu vă spun că e greu de făcut o diferență căror persoane să fie totuși alocată această indemnizație.

Fiecare domeniu are riscul său în exercitarea obligațiunilor de serviciu, evident că cel mai mare risc, dacă am selecta și să prioritizăm pentru cine să fie lăsată această indemnizație și de exclus toți ceilalți în afară de sistemul medical, păi atunci sistemul medical are cel mai mare risc posibil de a se infecta de COVID, chiar și cu toate echipamentele de protecție, pentru că ei lucrează cu pacienții bolnavi de COVID, care în perioada bolii elimină cel mai mare volum de viruși și este riscul de a se infecta în cele opt ore de lucru pe care le are lucrătorul medical. Dacă să comparăm cu alte persoane – poliția care iarăși are dreptul de a primi aceste indemnizații conform legii care a fost aprobată în timpul stării de urgență, nu știu dacă în asemenea cazuri ei opt ore contactează cu persoana bolnavă de COVID, așa cum o fac lucrătorii medicali.”

Europa Liberă: Acum rămâne la judecata deputaților, pentru că ei sunt cei care vor decide ce fac cu această hotărâre a cabinetului de miniștri.

Ghenadie Țurcanu: „Da, este regretabil că se politizează acest lucru. N-ar trebui de utilizat asta în scopuri electorale, de exemplu, și atunci de spus că, iată, noi nu vom susține aceasta, dar până la urmă documentul a fost aprobat de guvern, deci a fost avizat la toate ministerele, structurile respective care sunt la guvernare. De ce atunci nu s-a bătut alarma și nu s-a exclus această prevedere sau în timpul ședinței de guvern un ministru spune că haideți să revenim, noi nu susținem acest proiect și scoatem acest amendament din acest proiect de lege?”

Europa Liberă: Asta e, că nu a existat suficientă transparență și de aici interpretări…

Ghenadie Țurcanu: „Exact, anume din cauza aceasta că s-a făcut pe ascuns, dacă ar fi anunțat că, iată, în acel proiect de lege se prevede anularea acestei prevederi legislative aprobate în perioada stării de urgență.”