Igor Boţan: „Dacă e compromisă reforma justiției, nu are sens nici existența acestei coaliții”

Evaluarea judecătorilor din exterior, anunţată de guvernare, ar fi motivul pentru care o parte din magistraţi au convocat Adunarea generală, la care s-a decis revocarea membrilor CSM, spune directorul executiv al Asociației pentru Democraţie Participativă ADEPT. Astfel, acest grup ar dori să promoveze oamenii aleşi pe sprânceană în autoritatea de autoreglementare judecătorească, mai afirmă comentatorul politic la Europa Liberă.





Europa Liberă: Întrebarea cât se poate de simplă: ce vor judecătorii, dle Boțan?

Igor Boțan: „Nu putem răspunde fără echivoc la întrebare, pentru că tagma judecătorească s-a împărțit în două părți aproximativ egale. Parte din judecători vor reforme, vor revenirea la normalitate, vor curățarea castei privilegiate a judecătorilor, o altă parte spune că vrea independență, dar independență după ce a lăsat urme care nu sunt tocmai plăcute pentru noi și pentru imaginea țării.”

Europa Liberă: Dar și unii, și alții se pare că au dorit demiterea CSM-ului?

Igor Boțan: „Demiterea CSM-ului este o problemă care trebuie pusă pe agendă după ce casta, tagma judecătorească face o autoevaluare și ne spune ce crede despre ea însăși și cum se poate curăța. Noi avem semnale foarte clare de la Uniunea Europeană, care a finanțat reforma sistemului judecătoresc din Republica Moldova și care spune că în Republica Moldova avem justiție selectivă și Uniunea Europeană vine cu exemple clare.

Cel mai bun exemplu despre modul în care a acționat tagma judecătorească e anularea alegerilor din 2018...



Cel mai bun exemplu este modul în care a acționat tagma judecătorească la anularea alegerilor municipale din anul 2018, lucru pentru care țara noastră a fost pedepsită. Noi niciodată nu am auzit de la tagma judecătorească, de la Adunarea generală a judecătorilor, de la Consiliul Superior al Magistraturii ce cred aceste instituții despre tagma judecătorească.”

Europa Liberă: Nici după plecarea lui Plahotniuc n-am auzit mare lucru, să regrete că au dat peste cap alegerile din municipiul Chișinău.

Igor Boțan: „Nu am auzit, dar după plecarea dlui Plahotniuc am auzit altceva. Am auzit un mesaj foarte clar, care vine de la clasa politică, de la partidele politice care au preluat guvernarea și care au spus foarte clar că reformarea justiției este prioritatea zero.”

Europa Liberă: Dar nu cumva această insistență exagerată, din punctul de vedere al judecătorilor, îi determină și pe unii, și pe alții, și pe tabăra celor „buni”, și pe a celor „compromiși” să opună rezistență, să scoată blana de arici?

Igor Boțan: „Este adevărat și împărtășesc punctul Dvs. de vedere, dar aici cred că vina revine clasei politice, celei care a anunțat că este nevoie de reformat justiția, având în vedere că am avut acel proiect de reformare a sistemului de justiție lansat în mai 2011, apoi a avut loc „mica reformă a justiției” lansată în ianuarie 2018...



Și iată că a venit noua guvernare care spune că „stați că lucrurile au mers foarte prost, trebuie să facem o reevaluare a întregului sistem de justiție din Republica Moldova”, iar după ce au făcut acest anunț lucrurile nu au mers bine. Am văzut că buturuga mică, care răstoarnă carul, este că cei din Blocul ACUM și cei din Partidul Socialiștilor au discutat aproape două luni de zile despre un lucru cum este reforma justiției, ceea ce i-a împiedicat să vină cu un proiect de program pentru, hai să spunem, o guvernare pe termen mediu și atunci...”



Europa Liberă: Între timp, această guvernare a făcut niște concursuri, a făcut niște numiri, a promovat anumiți oameni, dând ca și cum exemplu: iată cum ar trebui voi să vă asanați, dlor judecători. Și atunci, unii judecători pe bună dreptate au spus: „Dacă acesta este exemplul de promovări și de integritate, să avem pardon”.

Igor Boțan: „Mai cu seamă ceea ce s-a întâmplat în cazul Curții Constituționale a fost un semnal pentru cei din sistemul judecătoresc că lucrurile nu stau foarte bine și atunci parte din ei a încercat să ia prăjina înainte, a convocat această Adunare generală a judecătorilor pentru a anticipa anumite lucruri anunțate de către guvernare. Mă refer la reforma justiției anunțată în august anul curent, dar care iată că întâmpină și rezistență, și neînțelegere din partea unui segment foarte larg din judecători.”

Europa Liberă: Și totuși, acum avem conturate clar aceste tabere la care v-ați referit Dvs.? Și cine ar fi în măsură să împartă aceste brevete de integritate, simplist vorbind? Guvernul vrea să inițieze o evaluare externă, tagma judecătorească spune: „Nu e de nasul vostru să umblați la dosarele noastre măcar din simplul motiv că suntem trecuți în Constituție ca puterea a treia în stat”. În această polemică cine poate să intervină?



Igor Boțan: „Eu cred că pot interveni doar judecătorii înșiși, dar atunci când ei convoacă o Adunare generală această adunare trebuie la început să se axeze pe probleme de autoevaluare, pentru că semnalele care au venit și din partea clasei politice, dar și din partea partenerilor externi sunt că avem o justiție selectivă și nu pot lucrurile să fie lăsate așa cum s-au desfășurat ele de-a lungul ultimilor nouă ani de zile.”

Europa Liberă: Cum apare la modul practic asta? De exemplu, judecătorii care l-au tot purtat pe drumuri sau, invers, care au fost purtați pe drumuri de Ilan Șor, ei să iasă acum, să-și pună cenușă pe cap și să spună: „Gata, de acum încolo nu mai facem așa ceva”?

Cei cu musca pe căciulă încearcă să ia prăjina înainte...



Igor Boțan: „Exact acest lucru vor să-l prevină judecătorii la care vă referiți Dvs., cei care au anulat alegerile în municipiul Chișinău, cei care l-au corcolit, dacă putem spune așa, pe Ilan Șor și multe, multe alte lucruri. Ei văd că puterea politică care poate avea un cuvânt foarte greu, mai ales apelând la suportul opiniei publice, pot și încearcă să facă regulă în sistemul judecătoresc. Și atunci, cei cu musca pe căciulă încearcă să ia prăjina înainte și înțeleg că vârful de lance, hai să spunem așa, în reforma pe care a anunțat-o Guvernul este Consiliul Superior al Magistraturii și atunci, punct ochit, punct lovit. Au convocat această Adunare generală, încălcând anumite reguli, ca să se izbăvească de acest Consiliu Superior al Magistraturii, care a fost primul care a dat un semnal că ar fi gata să coopereze cu puterea politică pentru a curăța sistemul judecătoresc.”

Europa Liberă: Dar de ce nu aveți încredere Dvs. în judecătorii care te pomenești că aleg un consiliu al magistraților și mai bun decât cel care a fost, unul absolut revoluționar, unul și mai dornic de reforme?

Igor Boțan: „Părerea mea este că, dacă convocau această Adunare generală neîncălcând regulile, atunci ar trebui să vă dau dreptate și să spun: „Domnilor, este tagma judecătorească, are un instrumentariu și un organism de autoadministrare a sistemului judecătoresc, ei sunt în drept să facă acest lucru”, dar oricum puterea politică este cea care face regulile de joc. Și dacă avem o majoritate care spune că sistemul judecătoresc nu corespunde standardelor și independența de care se bucură acest sistem judecătoresc este una volatilă, dacă putem spune așa, atunci când puterea politică este una autoritară, această independență a justiției o ajută să se plieze pe interesul puterii autoritare, iar atunci când vine o putere cu pretenții că vrea să facă regulă în țară și să respecte legea, același corp de judecători invocă argumentul independenței justiției.

Deci, dacă s-a ajuns la concluzia că justiția este selectivă, este una care a făcut jocul politic, este una de care s-a prevalat clasa politică coruptă pentru a face tot felul de „laundromaturi” ș.a.m.d., nu putem merge în continuare înainte, dacă nu facem regulă în acest sistem.”

Europa Liberă: Întrebarea: se face din interior această regulă sau există posibilitatea să se facă din afară, cum ați spus Dvs., cu presiunea societății?

Judecătorii, Adunarea generală și Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să facă un extra-efort să se curețe din interior...



Igor Boțan: „Tagma judecătorească este una închisă, este elita privilegiată. Deci, așteptările societății ar fi că ei ar trebui să facă – judecătorii, Adunarea generală și Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să facă un extra-efort să se curețe din interior.”

Europa Liberă: Dvs. care v-ați uitat la acest congres, cum credeți, este reprezentativ?

Igor Boțan: „Eu nu cred că este reprezentativ și nu pot judeca cât de reprezentativ este până nu văd și o atitudine a ANI, a Autorității Naționale pentru Integritate. Dacă în țara noastră ar fi funcționat cum se cade ANI-ul, noi am fi avut, probabil, și niște documente sintetice privind modul în care judecătorii își pot justifica averile, veniturile ș.a.m.d. Deci, lucrurile sunt foarte complexe și trebuie să înțelegem că, cel puțin, percepția este că este problematică curățare din interior a sistemului judecătoresc. E nevoie de intervenția factorului politic, numai că factorul politic poate interveni, chiar dacă pretinde că justiția a fost capturată, poate interveni doar în limitele sistemului constituțional pe care îl avem.

Puterea politică nu a introdus sau nu a anunțat stare excepțională în justiție, deci pretinde că vrea să facă reforma în cadrul constituțional și legal existent. Dacă-i așa, trebuie să manifeste solidaritate – mă refer la cele două componente ale actualei guvernări – și să vină cu un mesaj foarte, foarte clar în privința reformei justiției, astfel încât Consiliul Superior al Magistraturii și Adunarea generală a judecătorilor să se poată încadra în cadrul reformist pe care îl anunță guvernarea.”



Europa Liberă: Judecătorii știu mai bine ca oricine că în situația asta, așa cum o descrieți Dvs., când guvernarea trebuie să sufle și în apă rece, ei sunt intangibili și atunci au să țină apărarea până în pânzele albe. Sau nu?

Igor Boțan: „Cred că vor ține apărarea până în pânzele albe după exemplele proaste pe care le-a dat guvernarea, mai cu seamă cu numirile la Curtea Constituțională. Deci, marea meteahnă a actualei guvernări este că nu a pus la punct din start modul în care face reformele și promovările. Și atunci, judecătorii, inclusiv cei cu musca pe căciulă, au decis să ia prăjina înainte.

Acum, situația este una foarte proastă pentru guvernare, dar nu cred că este o situație fără ieșire. Oricum, promovările se fac de către Parlament și de către șeful statului și așteptările sunt ca mesajul din partea puterii politice să fie unul cât se poate de clar; nimeni nu a anulat această declarație a Parlamentului privind situația din instituțiile de drept și de reglementare; reforma anunțată de Ministerul Justiției trebuie să fie articulată foarte clar, etapele trebuie să fie foarte clare pentru judecători, puterea politică trebuie să fie foarte atentă, altminteri va fi compromisă reforma justiției, iar dacă e compromisă reforma justiției, nu are sens nici existența acestei coaliții și efortul lor anunțat de deoligarhizare.”