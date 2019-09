Victor Pușcaș: „Puterea politică să-și schimbe atitudinea față de puterea judecătorească”

Victor Pușcaș: „Justiția nu a fost recunoscută în Republica Moldova și nu este recunoscută nici până în ziua de astăzi ca ramura puterii în stat, ca o parte a puterii care este absolut egală și cu Parlamentul, și cu Executivul. Această hărțuială este provocată de către puterea politică. Vă amintesc, ca să fie absolut clară poziția, că unul din părinții constituției americane spunea în felul următor: „Parlamentul, sau legislativul, ține în mâinile sale punga și determină reguli de comportare a fiecărui în stat; executivul ține în mână sabia și împarte distincțiile; puterea judecătorească nu are nici una nici alta.” Ca să fie puterea judecătorească independentă - dar este vorba de independența judecătorului, de independența instanței, de independența puterii judecătorești - atunci aceste două ramuri ale puterii trebuie să creeze condiții pentru aceasta. Ceea ce se petrece în Republica Moldova - asta e ieșit din comun.

Și vă aduc ca exemplu: iată acum se propune ca să fie schimbată componența Curții Supreme de Justiție, adică să fie 17 judecători. Când eram președinte al Curții Supreme și am început reforma taman erau în componența Curții Supreme am lăsat 15 judecători din cei 43 care erau până la 27 august 1996. Dar de ce în 2000, când au venit comuniștii la putere, au mărit numărul de judecători la Curtea Supremă până la 53 de judecători? De ce în 2013 au introdus la Curtea Supremă 33 de judecători, plus 99 de asistenți judiciari, adică mai mult de 100 de judecători au introdus la Curtea Supremă de Justiție. Și acum vor să se întoarcă înapoi la situația din 1996.



Ar trebui politicienii să-și pună întrebarea: Ce s-a întâmplat în Republica Moldova cu justiția? Nu eu ca judecător, sau nu judecătorii, dar puterea politică, adică legislativă și executivă. Ce s-a întâmplat în Republica Moldova? De ce Uniunea Europeană a investit în reforma justiției multe milioane, dar în ultimul timp, în 2017 a întrerupt - cu 22 milioane de euro -, a întrerupt susținerea reformării justiției în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Și răspunsul dumneavoastră la această întrebare care este?

Victor Pușcaș: „Răspunsul este unul: puterea politică să-și schimbe atitudinea față de puterea judecătorească.”

Europa Liberă: E o chestie abstractă, dar concret asta cum ar trebui? Ce v-ar mulțumi pe dumneavoastră? Ce fel de măsuri?

Victor Pușcaș: „Se ridică problema, adică câteva zeci de judecători propun ca să fie convocată adunarea generală a judecătorilor și să fie convocată nu mai târziu decât pe data de 27. Dar așa discuție trebuia să fie mai înainte în sistemul judecătoresc, în puterea judecătorească. Uitați-vă, vă aduc ca exemplu: în 2013 Parlamentul a adoptat legea prin care a recunoscut că organul suprem de administrare a judecătorilor este Adunarea Generală a Judecătorilor, care se convoacă de către Consiliul Superior al Magistraturii, care este un organ executiv, adică acela e legislativ, acesta este executiv, dacă vorbim abstract despre puterea în stat.



Uitați-vă, în 2013, articolul meu pe care l-am publicat în 2015 - în limba rusă, cu părere de rău - „Судебная власть есть де юре, а де факто? Существует она?”. Există de facto puterea judecătorească în Republica Moldova? Și am ajuns la concluzia că nu există. Dacă s-a spus că Adunarea generală a judecătorilor trebuia să fie convocată după noi principii în 2013, Consiliul Superior al Magistraturii s-a trezit abia în 2016. De aceea, când pun judecătorii problema că Consiliul Superior al Magistraturii nu face față cerințelor respective, eu cred că așa o discuție trebuie să aibă loc, mai devreme sau mai târziu.

Până acum nu a fost așa discuție pentru că era cu totul altă atmosferă - și în stat, și îndeosebi în sistemul judecătoresc ,și chiar și în procuratură. Acum această atmosferă trebuie schimbată. Uitați-vă, la postul de primar al municipiului Chișinău participă 21 de candidați, adică se creează condiții ca cât mai pe larg… la intrare am spus că: „vocea poporului este principalul”, păi așa trebuie să fie peste tot.”

Europa Liberă: Premierul Maia Sandu astăzi (joi, 26 septembrie) într-un briefing, dimpotrivă, și-a exprimat o oarecare reținere față de această inițiativă și a zis că cel mai probabil se vrea blocarea actualului CSM, iar prin asta și a reformelor din justiție. Pe de altă parte, avem o reacție a unuia din judecătorii care optează pentru această adunare – domnul Postică – care ne-a spus că mesajul și intenția lor nu a fost înțeleasă corect de executiv, că ei pur și simplu nu au încredere într-un CSM care anterior a trimis judecătorii în judecată, care anterior a procedat nu știu cum. Pe de altă parte, într-adevăr, un CSM care și-a schimbat doar șeful, iar între timp parcă și abordarea problemelor, de ce ar trebui să aibă încrederea judecătorilor?



Victor Pușcaș: „Judecătorii trebuie să aibă încredere în Consiliul Superior al Magistraturii. Eu deja 19 ani de când am plecat din sistemul judecătoresc, la 13 februarie în 2001 am plecat din sistemul judecătoresc.”

Europa Liberă: Regretați? V-ați întoarce acum?

Victor Pușcaș: „Eu am aproape 80 de ani, unde să mă mai întorc?”

Europa Liberă: Dar dacă ați avea 50, v-ați întoarce?

Victor Pușcaș: „Asta ar fi altă problemă. Eu de două ori am fost în funcție de președinte a Curții Supreme de Justiție. În timpul sovietic în ’84-’89 și ’95-2001.”

Europa Liberă: Dar acuma v-ați întoarce? Știți ce-i de făcut în justiție?

Victor Pușcaș: „Știu ce-i de făcut și eu voi spune: să-și schimbe atitudinea Consiliul Superior al Magistraturii, să manifeste Consiliul Superior. Prin ce? Adică să se manifeste că ia decizii absolut transparente, absolut publice, absolut argumentate. Adică să demonstreze că nu este în cârdășie cu puterea politică. Dar când apare această bănuială și ea este rezonabilă, de exemplu, cum a fost ales judecător la Curtea Constituțională fostul, un procuror general, în timp de câteva minute s-a coborât la Curtea Constituțională...”

Europa Liberă: Același consiliu a făcut-o?

Victor Pușcaș: „...cum eu scriu în materialul acesta, cu parașuta s-a coborât la Curtea Constituțională.”

Europa Liberă: Da, dar e vorba de același consiliu? Ceea ce s-a schimbat - s-a schimbat șeful și doi membri din oficiu.

Trebuie să fie schimbată atitudinea Consiliului Superior al Magistraturii...



Victor Pușcaș: „Nu s-a schimbat nimic. Trebuie să fie schimbată atitudinea Consiliului Superior al Magistraturii. Dacă o să vorbiți cu persoane care mă cunosc când eram în sistemul judecătoresc, și printre altele și președintele al Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să ia măsuri ca să autopurifice sistemul, adică dinăuntru. Când lucram atuncea, trei judecători au fost condamnați pentru mituire. Să nu credeți că mituirea este... ea este permanent, numai că proporțiile sunt diferite. Și doi judecători au primit câte 10 ani de închisoare, atunci, în acea perioada, undeva prin ’97 sau ’98 au primit. De atuncea nu a fost nimenea tras la răspundere.

Când am plecat din sistemul judecătoresc, pe parcursul la mai mult de zece ani, nu fost nimeni tras la răspundere. Chipurile totul e în ordine. Nu mai este chiar așa. Printre altele se duce o politică ca Consiliului Superior al Magistraturii sau președintele instanței să fie o persoană, o instituție, care nu ia niciun fel de măsuri, adică permite lucrurilor să meargă de la sine, cum să te dezvolți să nu se amestece, să nu fie recunoscut ca o imixtiune în activitatea jurisdicțională ș.a.m.d.

Nu este corect. Eu nu susțin o asemenea atitudine. Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să înțeleagă că-i organul suprem, adică în afară de Adunarea generală a judecătorilor, dar să înțeleagă că trebuie să controleze situația, s-o țină sub control și pe urmă, știți, atmosfera în societate a devenit în așa fel... Eu nu admiteam, când eram în fruntea de consiliului, ca mama să fie judecător în prima instanță, tatăl – instanța de apel, feciorul avocat, să vină în proces. Așa ceva trebuie să fie exclus. Exclus!

Sistemul judecătoresc trebuie să fie cu adevărat din judecători, să înțeleagă societatea că se distanțează de toate aceste circumstanțe. Așa hărțuială a sistemului judecătoresc din Republica Moldova eu cred că nu poate fi găsit în niciun stat european.”



Europa Liberă: Vă referiți la actualele autorități?

Victor Pușcaș: „La toate autoritățile, începând cu 2001 încoace. În 2001 a fost curățit sistemul judecătoresc, au fost scoși din funcție...”

Europa Liberă: Da, îmi amintesc, domnul Voronin a inițiat...

Victor Pușcaș: „...Peste 60 de judecători, și printre altele, nu cei mai răi. Printre ei și domnul Timofti a fost eliberat din funcția de președinte al Curții de Apel, pentru că nu mergea sub acea situație, care începea să se dezvolte în Republica Moldova. Dar comuniștii voiau să ia întreaga putere peste tot. Eu voi spune că Curtea Constituțională în 2002 a dat peste mâini Partidului de guvernare al Comuniștilor, când Parlamentul, care avea majoritatea de 71 de deputați, a hotărât ca să petreacă alegerile locale generale ca să preia puterea la nivel local. Voiau să întrerupă mandatul aleșilor locali cu 2 ani mai înainte.”

Europa Liberă: Ce nu face bine actualul guvern?

Victor Pușcaș: „Ce nu face? Eu ascult, ştiţi, sunt formatori de opinie care reprezintă Blocul ACUM, eu i-aș sfătui ca să studieze situația, să găsească răspunsuri la aceste întrebări. De ce? Aceasta este o hărțuială permanentă a sistemului judecătoresc. De ce au fost 15, pe urmă 53, pe urmă 33 și acum 17, de ce? Dar când se vor opri?”

Europa Liberă: Ei fac un pas în direcția pe care ați promovat-o dumneavoastră, nu?

Victor Pușcaș: „Acum se întorc la situația pe care noi am promovat-o în 1996, asta parcă e un pas pozitiv, dacă ar forma situația ca Curtea Supremă de Justiție cu adevărat să devină o instituție – vârful piramidei judiciare în stat care se ocupă și de unificarea practicii judiciare, și de ajutorul metodic judecătorilor.”



Europa Liberă: Ce sugestie aveți dumneavoastră pentru acea evaluare pe care tot au de gând autoritățile s-o întreprindă în corpul de judecători și ca să nu fie acea evaluare să nu se reducă la o epurare?

Victor Pușcaș: „Ascultați în ’96 de la 43 de judecători am lăsat la Curtea Supremă numai 15 judecători. Adică asemenea evaluări au avut loc. Pur și simplu nu exista în acea perioadă această luptă între diferite formațiuni. Eu am în vedere și instituții, chiar și mass-media, și instituții care au diferite interese, formatori de opinie, cu diferite interese, așa ceva nu exista. Pur și simplu, Consiliul Superior al Magistraturii...”

Europa Liberă: Deci, vă era mai ușor atunci pentru că erați lăsați singuri să vă...

Victor Pușcaș: „...absolut independent a hotărât: „Ăsta rămâne la Curtea Supremă de Justiție, ăsta îl trecem la Curtea de Apel ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Acuma nicio șansă, o să fie mult scandal în jurul acestei evaluări.

Victor Pușcaș: „E un scandal pentru că așa doresc actorii politici. Scandalurile niciodată n-au adus la bine și eu încă o dată repet: da, eu susțin, să zicem, să întoarcă înapoi la situația din ’96, dar așa și trebuie să-i explice, dar nu ca o victorie, că se face reformă ș.a.m.d. Stați, noi am trecut deja acești pași, acești pași au fost deja făcuți.”

Europa Liberă: Domnul Pușcaș, când ai un sistem plin de judecători care au renunțat, așa cum ziceți dumneavoastră, de bună voie la independența lor, cum cu acest sistem să procedezi?

Puterea judecătorească trebuie să fie capabilă să se apere...



Victor Pușcaș: „Judecătorii trebuie încurajați. Judecătorii trebuie susținuți. Judecătorii trebuie să fie motivaţi că ei formează puterea judecătorească în stat; că lor le aparține rezolvarea litigiilor între ramurile puterii; lor le aparține dreptul ca să pună punctul pe „i” în foarte multe probleme ale societății. Puterea judecătorească trebuie să fie capabilă să se apere. Să se apere, dar bineînțeles, promovând adevărul, promovând dreptatea, promovând legea.

Eu vă aduc un exemplu istoric, care a avut loc în Anglia în 1610. Unul Richardson a spus judecătorului, după ce s-a terminat judecata, că l-a judecat foarte sever, n-are dreptul să lucreze judecător. Atunci judecătorul a luat verdictul – de tăiat o mână, să nu mai vorbească așa rău despre judecător – pe urmă acela prelungea să vorbească în așa fel de judecător, atunci în fața mulțimii l-au spânzurat în piață și de atunci în Marea Britanie, în Anglia, își scot chipiul în fața judecătorului. Bineînțeles că și judecătorii trebuie să se manifeste...”

Europa Liberă: Să ne uităm la acest caz concret: parcă vor judecătorii să se manifeste, vor să facă adunare, să discute treburile din justiție. Să recapitulăm ce am vorbit până acum, modelând o situație concretă. Dacă are loc această adunare și se încheie cu revocarea vechiului Consiliu al Magistraturii, ce șanse credeți că există ca să fie ales un consiliu mai bun, în condițiile actuale, pe care noi le cunoaștem?

Victor Pușcaș: „Șansele sunt egale cu zero, dar pot fi șanse 100 de procente. Depinde cum s-ar atârna de această problemă, nu prin relații de prietenie sau de interese sau mai ştiu eu cum, dar cu adevărat dacă vor să efectueze justiția. Numai în așa fel poate să fie ales un Consiliu Superior al Magistraturii la nivelul cuvenit.”

Europa Liberă: Garanții nu există? Ne aflăm la patru luni de la emanciparea de un stat capturat, ca să zic așa.

Victor Pușcaș: „Eu nu o înțeleg pe doamna prim-ministru, apără chipurile acest Consiliu Superior al Magistraturii [care] n-ar trebui să fie atins, așa eu am înțeles din ceea ce spuneți dumneavoastră. Dar trebuie să-și pună întrebarea: este hotărârea Parlamentului, declarația că Republica Moldova este un stat capturat, şi este capturat cu ajutorul justiției. De ce Consiliu Superior al Magistraturii până în ziua de astăzi n-a făcut o declarație în acest sens? De ce nu a discutat declarația aceasta privind capturarea statului și care este sau trebuie să fie rolul Consiliu Superior al Magistraturii în deoligarhizare, decapturarea statului. Când a avut loc capturarea statului în Republica Moldova?

Opinia mea este că capturarea statului s-a început încă în 2001, când au venit comuniștii la putere...



Eu am scris multe la acest capitol. Opinia mea este că capturarea statului s-a început încă în 2001, când au venit comuniștii la putere. Și ca să explic mai clar, închipuiți-vă puterea: un copac, care are ramuri, comuniștii când au venit în 2001 - dar aceste ramuri sunt toate puterile, toate instituțiile statale - comuniștii în 2001 au strâns tot la piept. Copacului au început să-i cadă frunzele, să veștejească și nu a mai fost progres. Când au venit în 2009 forțele pro-europene, au împărțit copacul acesta în trei părți. Vă imaginați când Mihai Ghimpu striga că: „Dați-ne nouă putere, dați-ne ministere și noi o să facem ordine în Republica Moldova”. Altul spunea tot în așa fel ș.a.m.d. Adică au strâns la piept și copacul a putrezit cu totul. Nu mai există.

Aici trebuie să vedem rolul instituțiilor politice din stat, a acestor ramuri ale puterii. Eu am spus cuvintele lui Hamilton care spunea că: „De Parlament depinde definitivarea comportamentului fiecăruia în stat”. De Parlament, ăsta e dreptul Parlamentului - să schimbe, să modifice, să introducă noi instanțe. Dar mă rog, aceasta trebuie să o facă cu bună credință.”

Europa Liberă: Să ne uităm un pic la procuratură. Tot dumneavoastră ziceți că procuratura ar fi bine să devină parte a Ministerului Justiției. Vă rog să elaborați un pic ideea aceasta.

Este imposibil să se reformeze procuratura...



Victor Pușcaș: „Foarte corect. Procuratura și până în ziua de astăzi are nişte… – printre altele, sunt și specialiști chiar și din alte țări care spun că până când procuratura n-a trecut rubiconul – cu toate că până în ziua de astăzi, din 92 au fost adoptate undeva 24 de legi cu privire la procuratură, care chipurile s-au petrecut pentru a reforma procuratura. Dar procuratura, ca atare, ea nu s-a reformat nici până în ziua de azi și este imposibil să se reformeze procuratura. Pentru că în timpul sovietic procuratura era detașamentul de șoc, neînarmat, pentru că KGB-iștii erau înarmați, detașamentul de șoc al partidului, dar procuratura era departamentul pașnic, tot de șoc, dar neînarmat, erau sub protecția puterii procuratura. Până în ziua de astăzi puteți observa că tot procuratura se simte mai comod dacă este protejată de putere.

Acum se face încercarea de a fi un procuror independent, dar el nu poate fi independent dacă l-ar chema în Parlament să dea – chiar și pe acel care va fi permanent ales în funcție... eu am studiat tema din ’46 și până în ziua de astăzi - câți procurori generali noi am avut în Republica Moldova?”

Europa Liberă: Patru.

Victor Pușcaș: „Patru în anii cei sovietici când puterea...”

Europa Liberă: Și zece acum.

Victor Pușcaș: „Și zece acum. Petru că nu a făcut ce e bine pentru acea putere sau nu a făcut bine pentru noua putere, adică permanent se află sub influență. De aceea, trebuie să poarte răspundere politică pentru procuratură ministrul justiției. Și sunt exemple și în România, și în Statele Unite ale Americii, și în multele țări Europene. Nu există consilii aparte, dar există un singur consiliu, format din două camere – al procurorilor şi… și toți magistrații. Reguli cu totul altele trebuie să fie aplicate. Dintr-o parte sunt magistrați, cu garanțiile pentru magistrați, și procurorii, și judecătorii, iar din altă parte, operativ, la nivelul executivului.”

Europa Liberă: Dar pasul care se face acum - ca ministrul justiției, prin comisia de experți, să numească ea procurorul general, sau să preselecteze procurorul general - putem presupune că următorul pas benefic ar putea fi ăsta?

Oleacă plânge legea că se formează un filtru suplimentar...



Victor Pușcaș: „Poate fi, eu am spus aceasta public, cu toate că oleacă plânge legea că se formează un filtru suplimentar, Constituția nu prevede două filtre, prevede un singur filtru: Consiliul Superior al Procurorilor. Ministrul Justiției a promis că o să studieze această propunere. Foarte bine. Și eu cred că aceasta poate fi ca un prim pas, că totuşi...”

Europa Liberă: Ziceți dumneavoastră că „legea plânge”, dar iată Curtea a respins demersul, sesizarea pe acest subiect, a zis că nu...

Victor Pușcaș: „Nu a respins că este constituțional, pur şi simplu n-au fost de către subiecții cu drept de contestare la Curtea Constituțională, subiecții nu au îndeplinit cerințele Codului Jurisdicției Constituționale.”

Europa Liberă: Deci nu e o eschivare a Curții?

Victor Pușcaș: „Nu, nici într-un caz. Vor îndeplini cerințele – eu 12 ani am lucrat la Curtea Constituțională – cerem de la subiecții care se adresează la Curtea Constituțională: indicați care articol din Constituție este violat?”

Europa Liberă: Nu au indicat?

Victor Pușcaș: „N-au indicat! Indicați care articol din Constituție...”

Europa Liberă: Eu am văzut, articolul 178, dacă nu greșesc...

Victor Pușcaș: „Poate fi într-un sens îngust, dar Constituția este ca un copac viu, care trebuie să fie interpretată cât mai pe larg, Constituția. Dar să fie în „rămcile” acelor idei care se conțin în Constituție. De aceea vor îndeplini aceste cerințe, … Acum de ce eu socot că procuratura nu se va reforma și se va afla permanent sub influența politicului. De ce? Ca să o putem scoate de sub această influență, ministrul justiției trebuie să poarte răspunderea politică pentru activitatea procuraturii.”

Europa Liberă: Alții zic că și ministrul justiției e o funcție politică.

Victor Pușcaș: „Autoritatea judecătorească este formată de aceste două ramuri ale puterii: legislativ și executiv. Ministrul justiției este o persoană politică, dar are rădăcinile în popor. De la popor se începe Parlamentul, Executivul, Guvernul, miniștrii ș.a.m.d. De aceea, da, e o persoană politică, dar, în viziunea mea, potrivit legii, trebuie să fie corect stipulat - printre altele, stipulat în lege - împuternicire ministrului justiției față de procurorul general, faţă de procuratura, față de aspectul procesual al problemei. Printre altele, la 10 octombrie 1999, atunci când eu lucram și băteam în toate ușile, Curtea Constituțională a dat aviz pozitiv ca procuratura să fie sub egida Ministerului Justiției. Asta în 1999 încă, dar timpurile s-au schimbat și vedeți ce avem noi până în ziua de astăzi.”

Europa Liberă: Domnul Pușcaș, o întrebare pe finalul acestui interviu: Ce credeți că ar trebui să se întâmple ca să putem lua în serios aceste transformări intenționate acuma în justiție și să putem avea încredere că ele bat în țintă și merg pe direcția aceasta?

Victor Pușcaș: „Eu voi termina cu cuvintele spuse de un mare filosof, scriitor rus, toți știu cine a fost Bulgakov, care a scris „Maestrul și Margarita”, „Собачье сердце” ș.a.m.d. El a spus că haosul nu este în stat - nu are nimic comun cu haosul statul, are o sumedenie de instituții, absolut necesare, care să funcționeze - haosul e în mințile oamenilor. E în mințile celora care trebuie să promoveze aceste idei. De acum eu vorbesc de la mine, că trebuie să fie aleși în fruntea instituțiilor respective oameni care cu adevărat înțeleg problemele și eu i-aș sfătui pe guvernanții de azi: să analizați și dați răspuns la întrebarea de ce a fost hărțuită Curtea Supremă de Justiție din 1996 și până în ziua de azi de patru ori?”

Europa Liberă: Credeți că e corect acuma să-i facem pe ei responsabili pentru tot ce s-a întâmplat?

Victor Pușcaș: „Nu pe ei, să găsească răspuns la problemă...”

Europa Liberă: Și să nu facă ca ceilalți?

Victor Pușcaș: „Printre altele, să nu facă ca ceilalți. E timpul de pus punct. Legea care prevede evaluarea Curții Supreme de Justiție încă nu este adoptată.”

Europa Liberă: E la Comisia de la Veneția.

Victor Pușcaș: „Dați-i un punct la sfârșit: că prevederile acestei legi nu pot fi modificate pe parcursul a 15 ani.”

Europa Liberă: Și ce o să dea asta?

Victor Pușcaș: „Legea atunci funcționează normal, când ea devine ca o tradiție.”

Europa Liberă: Eu înțeleg, dar la modul practic, vine alt Parlament și...

Victor Pușcaș: „Și vine și iar se strică, până acum tot au stricat doar. Până acum s-au făcut contrareforme. Lasă să-și pună întrebarea de ce a întrerupt finanțarea Uniunea Europeană? Dar știți ce e mai important? Fie să creeze condițiile necesare pentru activitatea judecătorilor, fie distanțați-i pe judecători, creați-le condiții în așa fel ca să se distanțeze de părți, de procuror, de avocat, de părțile care se adresează instanțelor, să-i întâlnească numai în sală și nu pe coridoare. Iată, sunt niște principii nescrise care trebuie Consiliul Superior al Magistraturii să le promoveze în viață și să schimbe acțiunea sa.

Eu când eram în frunte... Știți, poate vine din antichitate, că un bun legislator nu adopta legi, dar preîntâmpina ceea ce poate să se întâmple negativ în stat, așa și eu procedam și îi sfătui pe toți să procedeze. Nu-i sancționați pe judecători, preîntâmpinați necesitatea de a-i sancționa. Un judecător sancționat deja nu este pe deplin judecător. El poate fi șantajat oricând. Dacă el nu s-a putut controla pe sine, el nu are dreptul moral ca să determine comportamentul părților în societate, să rezolve litigiile. Distanțați-vă de cei care pot fi șantajabili, (…) , găsiți-vă așa oameni care nu au cârlige, nu pot fi șantajați.

99 de procente depinde cum s-a format această persoană ca să poate îndeplini funcţia de judecător. Mai mare putere ca judecătorul nu o are nimeni în stat. La semnalul judecătorilor se deschid porţile închisorii şi se închid, la semnalul judecătorului îl iau pe tata de la copii, de la mamă şamd, asta e o putere extraordinară, dar trebuie să fie cointeresate ambele puteri, adică executivă şi legislativă, ca să-i creeze condiţii judecătorului şi să excludă imixtiunea politicului”.