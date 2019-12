Igor Boțan: „ 2019 dă șanse în plus R.Moldova”

Bilanțul anului 2019 cu analistul Igor Boțan, care crede că R.Moldova a reușit în vară să treacă de un moment extrem de periculos, când pentru o săptămână a fost o „dualitate de putere”.

Europa Liberă: Dle Igor Boțan, multă lume spune că a fost un an ratat, alții spun, dimpotrivă, tot răul cu binele lui. Poate șocurile prin care a trecut R. Moldova, clasa politică, mai cu seamă cea care a rămas cu buza umflată, a învățat lecția și se va mobiliza. Dvs. unde ați clasifica anul acesta – la anii pierduți sau la anii care dau o șansă în plus?

Igor Boțan: „Putem spune că acest an dă șanse în plus R. Moldova. A fost un an turbulent, foarte turbulent, dar până la urmă, trebuie să recunoaștem cu toții că R. Moldova a ieșit dintr-o situație de pericol în acest an, pentru că am fost pe muchie de cuțit în iunie, am fi putut să avem niște ciocniri sângeroase între cetățenii noștri, atunci când timp de o săptămână am avut dualitatea puterii de stat.”

Europa Liberă: Poate cineva a uitat? Să dea înapoi filmul, să-și amintească de gărzile de oameni corpolenți care stăteau în jurul ministerelor, care agresau jurnaliștii, care ne agresau pe noi când îndreptam spre ei camerele de luat vederi sau telefoanele, detașamentele de femei de vârsta a treia care semănau leit cu apărătoarele lui Smirnov, care s-au culcat pe traversele, pe șinele căilor ferate. Într-adevăr a trecut glontele pe lângă ureche, dar după iunie a venit căderea guvernului, care a dat această șansă.

Igor Boțan: „Eu am insistat că acea guvernare temporară a ACUM-iștilor cu Partidul Socialiștilor a fost o guvernare nefirească și mă așteptam ca lucrurile să revină la normalitate.”

Europa Liberă: Adică s-ar fi rupt ața oricum?

Igor Boțan: „Oricum s-ar fi rupt, pentru că nu poți guverna țara eficient subliniind în permanență că ai o guvernare temporară. În primul rând, nu poți aduce oameni de calitate în guvern, în instituții-cheie atâta timp cât le spui oamenilor: „Lăsați-vă joburile și veniți să fiți parte a unei guvernări temporare”. Nu a avut Blocul ACUM acest curaj ca să spună: „Dlor, suntem gata pentru compromisuri, dar compromisurile vor fi foarte bine cântărite, mergem să rezolvăm problemele R. Moldova”.”

Europa Liberă: Dar Nicu Popescu, de exemplu, a venit.

Igor Boțan: „Nicu Popescu a venit și m-am mirat foarte mult pentru curajul lui...”

Europa Liberă: Dna Catrinici...

Igor Boțan: „Da, au fost câțiva oameni și apreciez foarte mult curajul lor. Să vedem dacă mai rămân și să vedem dacă atunci când vor fi noi oportunități vor risca să-și lase joburile foarte bune.”

Europa Liberă: La sigur rămân fanii Moldovei, dar ce vă determină să credeți că formula actuală a guvernării, mai ales tutelată de un președinte socialist, va continua cursul anunțat în iunie?

Igor Boțan: „Eu cred că circumstanțele sunt de așa natură că socialiștii împreună cu democrații vor fi forțați de aceste circumstanțe să mențină R. Moldova pe dimensiunea europeană și acest lucru este îmbucurător. În R. Moldova în acest an ne-am convins că nu există partide politice care ar contesta Acordul de Asociere. Deci este o cucerire, din punctul meu de vedere.”

Europa Liberă: Nici măcar socialiștii...

Igor Boțan: „Nici măcar socialiștii, care au vorbit și au promis cetățenilor... Apropo, dl Dodon la un an înainte de alegerile prezidențiale trebuie să-și recitească programul electoral de acum trei ani de zile și să vadă ce a promis și unde a ajuns.”

Europa Liberă: Poate mai bine nu-i sugerați asta, poate uită definitiv?...

Igor Boțan: „Ba nu. Eu cred că, dimpotrivă, trebuie să-i amintim și cetățenilor trebuie să le amintim că circumstanțele sunt mai puternice decât dorințele și programele electorale ale partidelor politice.”

Europa Liberă: Dar totuși din inerție mai merge la Răsărit, frecventează Moscova...

Igor Boțan: „Și acest lucru iarăși este unul normal, pentru că dl Igor Dodon din liderul unui partid cu ratingul de 0,5% s-a pomenit lider al unui partid care are majoritate relativă în Parlamentul R. Moldova.”

Europa Liberă: Iarăși circumstanțele?

Igor Boțan: „Da, datorită suportului lui Vladimir Putin, deci a fost compromisul pe care l-a făcut Igor Dodon, compromis care acum este o povară. Igor Dodon a fost singurul politician din R. Moldova care a susținut anexarea Crimeii de către Federația Rusă, în schimb a obținut de la dl Putin acea fotografie care a fost folosită în campania electorală pentru promovarea dlui Dodon și a partidului domniei sale.”

Europa Liberă: Haideți să rămânem un pic aici, pe segmentul de stânga, să vă întreb dacă anul 2019 a fost anul „înlăturării” sau unii chiar spun „sterilizării” lui Renato Usatîi, care se prezenta până adineauri drept exponentul unor cercuri influente din Federația Rusă și anul în care, iată, își anunță apariția o forță concurentă foarte puternică pe stânga.

Igor Boțan: „Trebuie să recunoaștem că mișcarea lui Renato Usatîi este oarecum utilă R. Moldova, dacă mă pot exprima așa. Și mișcarea lui Ilan Șor este din același punct de vedere utilă pentru R. Moldova.”

Europa Liberă: Un fel de Sf. Neculai din cui?

Igor Boțan: „Nu e vorba despre asta. Dacă la alegerile locale generale la nivel de raioane nu erau aceste două partide – mă refer la Partidul Nostru al lui Renato Usatîi și Partidul lui Șor –, probabil, Igor Dodon și Partidul Socialiștilor ar fi devenit partid dominant în R. Moldova. Sunt convins că Renato Usatîi și Ilan Șor au atras din electoratul lui Igor Dodon peste 10 la sută.”

Europa Liberă: Dar i-ați pus pe același cântar. Or, lumea zice că Ilan Șor a făcut-o cu mandat de la Plahotniuc. Nu știm pe cât e de adevărat. Pe când Renato Usatîi a făcut-o pe cont propriu.

Igor Boțan: „Este adevărat, numai că în octombrie, când am avut alegeri generale locale, dl Plahotniuc nu mai era în țară.”

Europa Liberă: Adică nu mai conta...

Igor Boțan: „Nu mai conta, contau magazinele sociale și contau clienții, adică un segment de alegători din R. Moldova, pe care Ilan Șor din alegători i-a transformat în clienți ai magazinelor sociale și votanți ai acestei formațiuni.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. nu sunteți de acord că Renato Usatîi a fost redus la tăcere și în 2020 ne putem aștepta la un candidat cu numele Renato Usatîi la prezidențiale?

Igor Boțan: „Renato Usatîi a încercat să renască, dacă putem spune așa, acest partid pe care l-a lansat în 2014 și d-lui invocă presiuni asupra sa. După ce a plecat din țară, acest partid, practic, a dispărut de pe radarul alegătorilor.”

Europa Liberă: Și atunci, care-i muniția lui electorală acum? Doar Bălțiul este insuficient, chiar dacă îl face lună, chiar dacă o să semene cu Orheiul.

Igor Boțan: „Este adevărat, numai că Bălțiul este foarte important în nordul R. Moldova, tocmai acolo unde Partidul Socialiștilor era unul dominant. Ne-am convins la aceste alegeri locale generale că Partidul Socialiștilor nici pe departe nu este dominant în nord.”

Europa Liberă: Dar asta nu-i suficient ca să fie ales președinte Usatîi.

Igor Boțan: „Da, dar Usatîi poate avea o contribuție la alegerile prezidențiale care iată-iată se apropie.”

Europa Liberă: Deci e un concurent de temut?

Igor Boțan: „Renato Usatîi evită să vorbească despre implicarea domniei sale la alegerile prezidențiale din anul viitor tocmai pentru a-și lăsa câmp de manevră în raport cu Partidul Socialiștilor. Deci, lucrurile încă nu sunt bine aranjate, tocmai de aceea cred că dl Dodon a vrut...”

Europa Liberă: Dar vă imaginați că să revină ei împreună pe o scenă a protestelor sau a mitingurilor electorale? Oare se mai poate lipi înapoi prietenia lor de cândva?

Igor Boțan: „În lipsa dlui Plahotniuc, eu nu exclud acest lucru, tocmai de aceea subliniez că mă pune în gardă faptul că dl Usatîi vorbește foarte, foarte enigmatic despre eventuala implicare a domniei sale în alegerile prezidențiale. Cred că își lasă loc de manevre și de negocieri cu Igor Dodon. De aceea trebuie să fim foarte atenți la modul în care se comportă Renato Usatîi.”

Europa Liberă: Noi mai puțin, mai mult trebuie să fie atenți cei din dreapta și să ne îndreptăm încolo privirile. Anul 2019 a fost anul de consolidare a dreptei, Blocul ACUM, iunie i-a unit și mai mult, dar au fost și niște disensiuni, care continuă să reverbereze pe alocuri, mai ales la formarea majorităților în consiliile raionale. Aprecierea generală, au rămas împreună PAS-ul și PPDA?

Igor Boțan: „Eu cred că aici există probleme și amenințări foarte serioase. Trebuie să înțelegem un lucru: Blocul ACUM, în special coaliția Partidului Acțiune și Solidaritate și a Platformei Demnitate și Adevăr, această coaliție a avut câțiva factori, iarăși, circumstanțiali. Au fost împreună atunci când erau amenințați de presiunea dlui Plahotniuc, au fost împreună, au avut o prestație bună la alegerile prezidențiale din 2016 și au câștigat alegerile în municipiul Chișinău anul trecut în iunie. Au fost împreună și cât au fost la guvernare, cinci luni de zile. Acum nu există factori serioși sau amenințări la adresa lor care i-ar forța să rămână împreună și disensiunile la care vă referiți Dvs. sunt un pericol și s-ar putea să asistăm la despărțirea acestor două formațiuni, mai cu seamă că Dvs. ați menționat ceea ce se întâmplă sau s-a întâmplat în consiliile raionale – au avut comportamente absolut diferite cei de la PAS și cei de la Platforma DA, iar alegerile din circumscripția Hâncești sunt un factor care pune sub semnul întrebării viabilitatea acestei coalizări și viitoarele alegeri prezidențiale, de asemenea, sunt un factor care îi poate despărți.”

Europa Liberă: Dar fotoliul prezidențial oare nu este un factor coagulant, suficient de convingător dacă poate să-l ia din nou Igor Dodon și ambele formațiuni spun că trebuie să zădărnicim ascensiunea lui Dodon în cel de-al doilea mandat?

Igor Boțan: „Da, și aici vreau să reamintesc de propunerea pe care a făcut-o Dorin Chirtoacă – să se facă un fel de cercetare pentru a vedea ratingul celui mai puternic candidat al europeniștilor și al unioniștilor și toate forțele proeuropene, unioniste să susțină un singur candidat. Deci, pericolul la care vă referiți Dvs. ar putea fi depășit prin formula pe care a propus-o Dorin Chirtoacă.”

Europa Liberă: Deci, 2020 va fi un an iarăși de bătălii?

Igor Boțan: „Este absolut normal și acest lucru trebuie să-l aibă în vedere partidele politice, să nu-și permită să se lase pe o ureche, cum se spune, trebuie să fie în priză și trebuie să lupte pentru popularitate la alegători, pentru că asta va conta atunci când va fi nevoie să se identifice un singur candidat, care să-i poată face concurență lui Igor Dodon.”

Europa Liberă: Ce să facă bietul cetățean care, asemenea furnicilor, vorba prietenului nostru Alexandru Canțîr se uită sus unde se bat elefanții și puțin le pasă că acolo ei se iubesc sau se ceartă, ei sunt călcați de elefanți? Ce face cetățeanul căruia în perioade electorale i se aduce un kil de orez, dar uneori este uitat?

Igor Boțan: „Le-aș recomanda cetățenilor să asculte Radio Europa Liberă, pentru că se pot informa de o manieră foarte corectă și își pot face idei.”

Europa Liberă: Și diverse, cel puțin.

Igor Boțan: „Și diverse, da. Trebuie să recunoaștem acest lucru, iar cetățenii văd calitatea guvernării, văd promisiunile pe care le-a făcut președintele Dodon în 2016…”

Europa Liberă: Și aici fac abatere, să se uite pe pagina ADEPT să verifice promisiunile pe care Dvs. le faceți.

Igor Boțan: „Exact. Este un proces natural, normal, în limitele decenței, fără a transmite săgeți cuiva, să spunem, domnilor, acesta este un proces normal și țara noastră ca țară care sper că este responsabilă atunci când semnează acorduri internaționale, cum este Acordul de Asociere, trebuie să rămână pe acest făgaș, trebuie să-și facă temele de acasă, iar clasa politică trebuie să fie la înălțimea așteptărilor cetățenilor.”