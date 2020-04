Igor Boțan despre propagandă ca armă în lupta cu pandemia de coronavirus

Despre politicienii din Moldova in vremea pandemiei, a stat de vorba Vasile Botnaru cu analistul politic Igor Botan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT.





Igor Boțan: „Liderii politici din spațiul post-sovietic reacționează la schimbarea situației, dar folosesc metode propagandistice pentru a face un joc mai bun într-o situație destul de proastă. În Belarus am văzut că lucrurile revin la normalitate în sensul promovat de Organizația Mondială a Sănătății.

Pe de altă parte, șeful statului, dl Lukașenka, este singurul președinte din spațiul post-sovietic care insistă că parada de 9 mai, dedicată celor 75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial, totuși va avea loc, asta după ce Rusia a decis ca această paradă să fie amânată. În același timp, președintele Lukașenka se arată convins că foarte curând economia va începe să lucreze la turații ceva mai mari și Europa va putea ieși încet-încet din această situație, făcând aluzie la faptul că și Rusia a nimerit într-o situație foarte delicată din cauză că prețurile la țiței au scăzut dramatic și Belarus, în acest context, ar arăta nu foarte prost, pentru că Belarus din spațiul post-sovietic ar fi singura țară care reușește să facă 10.000 de teste la un milion de cetățeni, punând în evidență că acest indicator pentru Rusia, de exemplu, sau Ucraina ar fi unul mult mai jos.”

Europa Liberă: Analizând acest comportament, asta înseamnă că Lukașenka este gata să plătească prețul unor vieți omenești ca să țină pe linia de plutire economia și asta treacă-meargă, că asta vor să facă și în Occident, dar mai ales 9 mai la care a renunțat până și Putin, calul lui de bătaie?

Igor Boțan: „Lukașenka, până la urmă, a lăsat specialiștii, medicul epidemiolog a ieșit la prima linie și cetățenii sunt anunțați despre măsurile pe care trebuie să le întreprindă. Dl Lukașenka ia în considerare o anumită realitate în care se află Belarus. Spre deosebire, de exemplu, de Republica Moldova, Ucraina sau Rusia, Belarus a fost o perioadă mai îndelungată izolată din cauza politicilor pe care le-a promovat și în prezent cetățeni belaruși aflați peste hotare care revin acasă și care eventual ar putea fi purtători ai virusului sunt mai puțini decât în Republica Moldova sau în Ucraina.

e de altă parte, în Rusia avem o situație foarte specifică care nu există în Ucraina; în Rusia există așa-zișii gastarbeiteri pe care, din păcate, autoritățile ruse nu îi pot testa, pentru că ei locuiesc în anumite condiții, nu au polițe de asigurare medicală și statisticile, în special din Moscova, sunt atât de alarmante inclusiv din cauza gastarbeiterilor care s-au pomenit într-o situație fără precedent.”

Europa Liberă: E un contingent care ca și cum este inexistent?

Igor Boțan: „Propaganda ia în considerare aceste lucruri și le omite, iar virusul nu le omite.”

Europa Liberă: Întrebarea mea de concluzie este următoarea: îi lecuiește de trufie politică pandemia pe liderii din spațiul post-sovietic în special? Este un remediu împotriva propagandei și ideologiei?

Igor Boțan: „Încetul cu încetul acest lucru se întâmplă, vedem în mediul online în Federația Rusă un fel de mitinguri improvizate care atrag atenția Kremlinului și Kremlinul trebuie să răspundă la nemulțumirea cetățenilor. În Federația Rusă am văzut un fenomen care acum o jumătate de an era imposibil de crezut că se poate manifesta: cei care îl susțin pe Putin, mă refer la așa-zișii naționaliști, acum sunt foarte nemulțumiți că Putin ca și cum s-a retras, pentru că înțelege că va fi greu să fie învingător în această luptă, deci un fel de „deni pobedî” (ziua biruinței) asupra coronavirusului e sub mare semn de întrebare, de aceea Putin a lăsat frâiele libere și a dat mai multă putere șefilor administrațiilor locale să rezolve această problemă.

Deci este un indicator că lucrurile nu sunt privite atât de optimist de către



liderul de la Kremlin, plus că în Moscova, într-adevăr, în Federația Rusă vedem o problemă legată de menținerea situației economice pe linia de plutire după ce s-a prăbușit prețul la țiței. Vedem că autoritățile Federației Ruse încearcă să nu deschidă resursele financiare pe care le-au acumulat de-a lungul anilor și erau convinși că le vor putea folosi în acest război petrolier, iată că acum situația arată că măsurile de depășire a crizei economice după această pandemie nu sunt evidente și nu se știe foarte clar care sunt măsurile care ar putea ajuta economia.

Toate acestea împreună luate arată că trebuie să ne așteptăm la seisme politice în spațiul respectiv și acest lucru îl vedem și în Republica Moldova. Efectele politice se vor observa când vom putea vedea câte unități economice au fost nevoite să-și declare intrarea în insolvență, care este nivelul șomajului, ce măsuri trebuie întreprinse și toate aceste lucruri au un punct de convergență, mă refer la alegerile prezidențiale.”

Europa Liberă: Deci, iarăși voiam să pun întrebarea cinic: pentru ce ar putea fi penalizați politicienii mai mult: pentru căderea economiei sau pentru statisticile tragice urmare ale epidemiei, pentru că ei în fond asta au de ales, ce să facă - să salveze economia sau viețile omenești?

Igor Boțan: „Liderii politici vor recurge la propagandă. Am văzut acest lucru în Republica Moldova, se vehiculează ideea că situația ar fi fost mult mai proastă dacă nu era guvernul Chicu cu cabinetul de miniștri pe care îl conduce, care, iată, are un randament foarte bun. Nu putem ști care va fi bilanțul acestei confruntări pe tărâmul politic. Cei care țin pâinea și cuțitul în economie, dețin și instrumentele propagandistice.”