Igor Boțan: Președintele Igor Dodon încearcă să-l imite pe Putin care conduce, practic, toate instituțiile

Igor Boțan: „Președintele Igor Dodon nu o dată s-a plâns că guvernanții democrați i-ar fi limitat împuternicirile, dar toată lumea înțelegea că acesta a fost un fel de deal, o înțelegere dintre democrați, care l-au susținut pe dl Igor Dodon în 2016 în campania electorală pentru funcția prezidențială. Mai mult decât atât, au existat foarte multe interpretări a modului în care Curtea Constituțională la 4 martie 2016 a adoptat acea decizie de anulare a reformei constituționale din anul 2000 de o manieră foarte stranie. Mai cu seamă că de pe 7 februarie 2016 trebuia să înceapă procedura de alegere a șefului statului de către parlament și tocmai peste o lună de când în mod legal trebuia să înceapă procedura de alegere a șefului statului de către parlament, Curtea Constituțională pe neprins de veste a adoptat acea decizie.

De aceea au existat rumori că a fost o înțelegere între democrați și socialiști, lucru care s-a soldat cu alegerea dlui Igor Dodon, care ulterior a trebuit să plătească anumite polițe. Și acest lucru s-a întâmplat, de cinci ori împuternicirile dlui Dodon au fost sistate...”

Europa Liberă: Dar, fiți de acord, e cam bătător la ochi de cinci ori să fii înlăturat pentru cinci minute, să ia premierul sau președintele paramentul stiloul să semneze un decret prezidențial, după care președintele Dodon să revină bine mersi în fotoliul său?

Igor Boțan: „Pentru a nu fi bătător la ochi, așa cum spuneți Dvs., dl Igor Dodon de fiecare dată s-a revoltat, spunând că cei care îi retrag împuternicirile pentru câteva minute ar fi trebuit în mod legal, potrivit Constituției, să înceapă procedura de impeachment împotriva domniei sale.”

Europa Liberă: Sau odată cu plecarea democraților și, mai cu seamă, a șefului lor, președintele Dodon ar trebui să restabilească acea situație. Mă refer, de exemplu, la interzicerea televiziunilor rusești. Nu vedem să se grăbească să profite de altă situație politică, ca să repună în drepturi emisiunile de la Moscova.



Igor Boțan: „Noi înțelegem că Igor Dodon și Partidul Socialiștilor, al cărui lider informal s-a declarat, și-au schimbat strategiile și tacticile în favoarea Partidului Socialiștilor. Aici mă refer la modul în care candidatul socialist s-a comportat în cadrul campaniei electorale pentru alegerea primarului municipiului Chișinău. Am văzut că această schimbare de strategie a fost benefică și candidatul socialiștilor a învins în capitala Republicii Moldova. Probabil, dl Dodon încearcă acum să revadă strategiile Partidului Socialiștilor, la un an de zile înainte de alegerile prezidențiale, pe care cu certitudine își dorește să le câștige. Am văzut acest lucru și în raport cu România, modul în care dl Igor Dodon tratează actualmente relațiile cu România, atitudinea pe care o are față de țara vecină și prietenă România. Cred că toate aceste lucruri luate împreună ne duc la ideea că mizele acum sunt foarte mari și aceste schimbări de strategii și tactici se încearcă a le folosi pentru a întări pozițiile Partidului Socialiștilor.”

Europa Liberă: Vi se pare întâmplător sau nu faptul că deja de câteva ori am auzit lansată în spațiul public ideea că s-ar putea să se revină la acea decizie a Curții Constituționale, la care ați făcut trimitere Dvs., în sensul în care o Curte reînnoită să o anuleze și să se renină la alegerea președintelui în interiorul legislativului, probabil mai lesnicioasă decât prin voturile cetățenilor?

Igor Boțan: „Eu nu cred în această ipoteză, în această idee lansată în spațiul public, că ar exista temei pentru a lua în serios această revenire la alegerea șefului statului în cadrul parlamentului. Dacă s-ar putea schimba norma de alegere de către deputați a șefului statului nu cu 3/5, ci cu mai mult de jumătate, atunci ar avea sens. Altminteri, mie mi se pare că, dacă revenim la modul de alegere a șefului statului în parlament de către 3/5 din deputați, vom intra în același impas pe care l-am mai avut...”

Europa Liberă: Blocajul Timofti?

Igor Boțan: „Da, blocajul care a fost unul absolut permanent începând cu anul 2000, atunci când a fost modificată Constituția, am avut trei ture de alegeri parlamentare anticipate din cauza imposibilității alegerii șefului statului în parlament.”

Europa Liberă: De fapt, din cauza imposibilității de a cădea la pace. Funcția de președinte, știm foarte bine din culisele acelor negocieri, a fost, de fapt, o marfă politică și de asta vă întreb mai simplist: e mai ușor să câștige alegerile prezidențiale un potențial candidat socialist în parlament sau într-un scrutin cu voturile cetățenilor?



Igor Boțan: „Pentru Partidul Socialiștilor, care oricum rămâne cea mai puternică forță politică din Republica Moldova...”

Europa Liberă: Deocamdată...

Igor Boțan: „...e mai bine ca alegerile să aibă loc în baza votului direct al cetățenilor, adică cetățenii să voteze pentru șeful statului, plus că asta aduce valoare adăugată atât pentru șeful statului propriu-zis, care are atribuții constituționale foarte importante, dar și pentru partidul al cărui lider informal se declară șeful statului.”

Europa Liberă: Credeți că este imposibil să apară niște surprize pentru socialiști, în primul rând?

Igor Boțan: „Sigur că pot apărea surprize. Le-am văzut chiar acum recent, la alegerile locale. Am văzut că în Republica Moldova cetățenii foarte ușor se transformă în clienți. Și atunci, partidele politice care au destule resurse pot influența votul cetățenilor. Tocmai de aceea cred că Igor Dodon acum când controlează președinția, practic controlează întreaga putere în stat, nu are niciun fel de motive să încerce să refacă regulile de joc cu un an de zile înainte de alegerile prezidențiale.”



Europa Liberă: Deci, nici nu are nevoie de formalele împuterniciri?

Igor Boțan: „Dar noi nu putem vorbi aici despre împuternicirile de care Igor Dodon ar mai avea nevoie. Există, așa cum am menționat, art. 86 și 87 din Constituție, care arată foarte clar care sunt împuternicirile șefului statului confirmate de către Curtea Constituțională prin hotărârile pe care le-a adoptat în special după 1996, când am avut acel conflict între șeful statului și guvern.”

Europa Liberă: Dar la modul practic, uitați-vă, la ședința de luni dimineață, președintele Dodon este cel care anunță agenda guvernului, agenda legislativului. Mai curând vorbim despre cutume.

Igor Boțan: „Dvs. aveți perfectă dreptate, totuși trebuie să facem o remarcă. În decembrie 2017, exact acum doi ani de zile în urmă, Curtea Constituțională a adoptat o decizie prin care a confirmat că șeful statului nu poate fi membru de partid, în schimb șeful statului este un mediator și un arbitru între instituțiile statului. Deci, Igor Dodon, din câte înțeleg, se prevalează de această hotărâre a Curții Constituționale care, pe de o parte i-a interzis să fie șef de partid, iar, pe de altă parte, într-un fel îl împuternicește să fie un fel de arbitru în relațiile dintre instituțiile de stat.”

Europa Liberă: Unii au impresia că este mai mult decât un arbitru. De exemplu, și-a consolidat Consiliul Suprem de Securitate, i-a făcut membri pe unii factori politici foarte importanți și prin acest Consiliu de Securitate impune o agendă procurorului, președintelui parlamentului. E o impresie greșită?

Igor Boțan: „Dacă e vorba de impunere, atunci cred că lucrurile sunt grave, dar totul depinde de conducătorii instituțiilor care sunt invitați la ședințele Consiliului Suprem de Securitate.”

Europa Liberă: În aparență sunt lucruri de prioritate: aeroportul, securitatea energetică, dar faptul că le inițiază șeful statului prin această instituție oarecum contravine principiului separării puterilor. Sau nu?

Igor Boțan: „Nu cred că contravine principiului separării puterilor atâta timp cât Constituția prevede și colaborarea puterilor. Mai mult decât atât, nu trebuie să uităm că în luna iulie anul trecut a fost adoptată o nouă Strategie privind apărarea națională și chiar primul articol al acestei concepții spune foarte clar că apărarea națională, de care este responsabil șeful statului Igor Dodon, include și domenii precum social, economic, informațional ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. nu vedeți niciun fel de pericol în maniera asta de a prelua tacit inițiativa?



Igor Boțan: „Ba da, pericolul persistă și acest pericol emană de la faptul că dl Igor Dodon încearcă să-l imite pe președintele rus Vladimir Putin, care în mod surprinzător acum vreo 15 ani de zile, fără să fie membru al Partidului Edinaia Rossia, a fost proclamat lider al acestei instituții și prin acest instrumentar, de fapt, conducea și cu Duma de Stat și, practic, cu toate instituțiile.”

Europa Liberă: Mai sunt icoane în spațiul URSS - și Lukașenka, și Nazarbaiev...

Igor Boțan: „Această înclinație a dlui Dodon sigur că trebuie tratată cu foarte multă atenție, dar formal, dacă ne referim la normele constituționale și la cele legale, inclusiv la Strategia națională privind apărarea Republicii Moldova, formal Igor Dodon se încadrează întru totul în limitele legale. Iar acum culegem ceea ce avem, o coaliție care nu s-a formalizat, dar care este una, din punctul meu de vedere, absolut firească.”

Europa Liberă: Ba pe alocuri s-a formalizat. Democrații au căpătat fotolii de președinți de comisii parlamentare...

Igor Boțan: „Da, acest lucru contează foarte mult. Tocmai acesta este indicatorul principal că aceasta este o coaliție în toată legea, dar formal această coaliție iată că pretinde să nu este una formalizată și că Partidul Democrat doar susține deocamdată acest guvern, până la timpuri mai bune.”

Europa Liberă: Adică problema dintotdeauna a politicienilor – transformarea vulnerabilităților în avantaje și marfă de negociat?

Igor Boțan: „Sigur că da și aceasta este arta politică de care, din păcate, cei din Blocul ACUM au de învățat...”

Europa Liberă: De învățat deja de pe tușă?

Igor Boțan: „De pe tușă, da, pentru că modul în care au gestionat anumite situații arată că au încă foarte, foarte mult de învățat.”