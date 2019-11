Alexandru Stoianoglo, alesul Consiliului Superior al Procurorilor pentru postul de procuror general

Consiliul Superior al Procurorilor i-a intervievat joi pe candidații la postul de procuror general, spre finalul unui proces complicat și controversat, care a stat la baza căderii guvernului de coaliție condus de Maia Sandu. În ce punct a ajuns selecția?

Alexandru Stoianoglo este candidatul la funcţia de procuror general propus de Consiliul Superior al Procurorilor pentru a fi numit în această funcție de șefului statului. Stoianoglo a fost anunțat învingător al concursului în baza punctajului acumulat. În ajun, Ministrul Justiției anunțase că notele pe care le vor atribui candidaților fiecare dintre membrii Consiliului nu vor fi divulgate ca să nu fie depășite limitele vieții private, cum s-a exprimat ministrul Fadei Nagacevschi.

Consiliul Procurorilor a avut de ales dintr-o listă de patru candidaţi selectaţi de o comisie formată la Ministerul Justiţiei, listă pe care fosta ministră a justiţiei Olesea Stamate a vrut să o anuleze, pe motiv că s-a produs vicierea deliberată a concursului prin depunctarea unor candidați anume la care ar fi recurs trimisul socialiștilor.

Decizia Consiliului Procurorilor era previzibilă. Alexandru Stoianoglo, un procuror din Găgăuzia văzut cu ochi buni, dar cu trecut politic democrat, era cotat ca favorit al cursei. Stoianoglo a fost în 2009-2010 vicepreședinte al Parlamentului de la Chișinău, reprezentând PDM.

Politicienii Blocului ACUM spuneau în ajun că Stoianoglo ar fi candidatura convenită de socialişti şi democraţi încă înainte să demită guvernul Sandu, căruia i s-ar pune în sarcină să-i apere de justiţie întâi de toate pe doi lideri politici – fostul democrat fugar Vlad Plahotniuc şi preşedintele Igor Dodon.



Alexandru Stoianoglo, după proba interviului la Consiliul Procurorilor, a respins supozițiile din spațiul public că ar avea afilieri politice ascunse care l-ar fi propulsat ca favorit al cursei.

În Procuratură nu trebuie să fie corupţie, adică toleranţă zero faţă de corupţie. (...) Ştiu ce trebuie să fac ca să schimb situaţie...



„Sunt o persoană independentă şi vreau să schimb lucrurile în Procuratură spre bine. Procuratura trebuie să fie funcţională. În Procuratură nu trebuie să fie corupţie, adică toleranţă zero faţă de corupţie. Am experienţă de lucru în cadrul Procuraturii Generale, am lucrat şi în teritoriu. Ştiu care este relaţia dintre Procuratura Generală şi cele teritoriale. Ştiu ce trebuie să fac ca să schimb situaţie.”

Stoianoglo a activat în organele procuraturii în anii 1992-2007. A fost viceprocuror al Chişinăului, procuror al autonomiei găgăuze, iar în 2001-2007, a fost adjunct al procurorului general. Din 2009 până în 2014, a fost deputat pe listele PDM. În 2015, a părăsit PDM pentru a candida, independent, la funcţia de bașcan al Găgăuziei, dar nu a trecut în turul doi de balotaj.

Fosta prim-ministră Maia Sandu a declarat într-o primă reacţie că nu a fost surprinsă de desemnarea candidaturii lui Alexandru Stoianoglo la funcția de procuror general. „Este o înțelegere între PD și PSRM. Stoianoglo vine din sistem și nu va putea face reformele în procuratură. Oamenii care vin din sistem nu știu ce înseamnă independență și nu știu cum e să fii independent”, a afirmat Maia Sandu la TVR Moldova.



Judecătoria Chișinău a respins miercuri cererea înaintată de unul dintre foștii candidați la funcția de procuror general, Eduard Bulat, care a cerut anularea rezultatelor concursului pentru funcția de procuror general, invocând, între altele, lipsa de transparență a procesului de selecţie. „A lipsit un mecanism și regulament care să prevadă expres care sunt modalitățile de evaluare și punctare a fiecărui candidat. S-a lăsat o marjă mare de subiectivism pentru membrii Comisiei, care puteau evalua candidații după criterii pe care noi nu le cunoaștem”, a spus Bulat.

Amintim că numirea procurorului general a stat la baza căderii guvernului condus de Maia Sandu. Ea a încercat să-şi asume personal selectarea candidaţilor la şefia procuraturii, după ce Ministerul Justiţiei condus de OIesea Stamate a ajuns la concluzia ca selecția în bază de concurs a fost ratată. Socialiştii au acuzat-o pe Sandu că vrea să controleze funcţia de procuror şi au destituit-o cu sprijinul parlamentar al fracțiunii parlamentare a democraţilor.

Preşedintele Igor Dodon poate respinge o singură dată candidatura lui Alexandru Stoianoglo la funcţia de procuror, în caz că va avea obiecții. Dacă Consiliul Superior al Procurorilor îl va propune repetat pe Stoianoglo, legislația îl obligă pe şeful statului să-l numească în funcția de procuror general.