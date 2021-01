Igor Boțan: Proiectul lui Igor Dodon riscă să se prăbușească din cauza evenimentelor din Federația Rusă

Igor Boțan: „Criza guvernamentală a intervenit după ce premierul Chicu și-a prezentat demisia la 23 decembrie și de atunci avem o dilemă.”

Europa Liberă: Ceea ce Maia Sandu i-a cerut cu regularitate înainte de a deveni președintă...

Igor Boțan: „Este adevărat, numai că era la latitudinea dlui Chicu și a majorității informale din parlament, a socialiștilor și Partidului „Șor” de a decide. S-a decis ca premierul Chicu să-și prezinte demisia, după care a apărut dilema. Președinta Maia Sandu dorește ca mandatul ei prezidențial să fie sincronizat cu mandatul unei majorități parlamentare care ar susține programul ei electoral și ar oferi partenerilor de dezvoltare o platformă puternică, dar și cetățenilor Republicii Moldova pentru depășirea crizei economice și pandemice în care se află Republica Moldova. Pe de altă parte, Partidul Socialiștilor, pentru că de această formațiune depinde cât de repede va fi dizolvat parlamentul, promovează o politică duplicitară.

Partidul Socialiștilor vrea ca cetățenii Republicii Moldova să regrete că au votat-o pe Maia Sandu, pentru că Igor Dodon îi convingea că au ce pierde dacă la guvernare vine Maia Sandu. Deci, Partidul Socialiștilor dorește s-o compromită pe Maia Sandu, pentru aceasta ar dori pentru o anumită perioadă de timp să existe un parlament în care dna Sandu nu are majoritate și un guvern care ar fi la cheremul acestui parlament sau al unei majorități informale, pe care am văzut-o în toată frumusețea ei în luna decembrie. Acum situația se schimbă dramatic, proiectul lui Igor Dodon, orientat spre Rusia, riscă să se prăbușească din cauza evenimentelor care au loc în Federația Rusă. De aceea există premise pentru ca ieșirea din criza guvernamentală din Republica Moldova să fie mai degrabă favorabilă dnei Maia Sandu și Partidului Acțiune și Solidaritate în orice situație, chiar dacă se dizolvă imediat parlamentul sau dacă va fi instaurat cu votul socialiștilor un guvern provizoriu, cum îl numește Igor Dodon.”

Europa Liberă: Nu doar socialiștii ar accepta un guvern provizoriu...

Igor Boțan: „Întârzierea cu venirea unei candidaturi are la bază temerea că unele fracțiuni în parlament pur și simplu au un joc duplicitar, atribuit Partidului Socialiștilor.”

Europa Liberă: Dar asta-i o presupunere, până când nu vine cu un candidat, astea doar sunt speculații?

Igor Boțan: „Nu este o presupunere, pentru că Igor Dodon a făcut numeroase declarații. Pe de o parte, s-a adresat către Maia Sandu să întreprindă măsuri pentru dizolvarea imediată a parlamentului, asta s-a întâmplat în luna decembrie, după congresul partidului, recent, acum câteva zile, Igor Dodon a declarat că nu se știe exact cum va proceda fracțiunea Partidului Socialiștilor. Deci, acest joc duplicitar, din punctul meu de vedere, o face pe președinta Maia Sandu să fie precaută, dar experți și reprezentanți ai fracțiunilor în parlament afirmă că, dimpotrivă, ar fi bine să avem un guvern interimar sau provizoriu care ar fi al Maiei Sandu și care eventual ar crea condiții mult mai bune pentru declanșarea ulterioară a alegerilor parlamentare anticipate.

Între timp, va fi revăzută componența Comisiei Electorale Centrale, pentru că îi expiră termenul de cinci ani, va fi un nou ministru al Internelor, care are un rol determinant în buna organizare a alegerilor anticipate. Deci, apare o perspectivă care nu poate fi ignorată de Maia Sandu în eventualitatea că socialiștii cu jocul lor duplicitar ar învesti un guvern promovat chiar de Maia Sandu. Maia Sandu poate pierde, hai să spunem așa, șansa sincronizării mandatului prezidențial cu un mandat plenipotențiar al parlamentului și al guvernului pentru o jumătate de an sau pentru un an, în schimb poate câștiga foarte mult dacă va exista un guvern provizoriu care ar fi promovat chiar de Domnia Sa.”

Europa Liberă: Numai că trece timpul, dl Boțan.

Igor Boțan: „Principiile și prevederile constituționale interpretate de Curtea Constituțională recent, care se suprapun pe jocul duplicitar al Partidului Socialiștilor, fac ca procedura de înaintare a candidaturii pentru funcția de prim-ministru să întârzie. Părerea mea este că trebuie să facă prima mișcare cu o candidatură puternică, cu o garnitură impresionantă, pentru că, dacă socialiștii vor vota o astfel de garnitură, Maia Sandu și formațiunea Domniei Sale, PAS, vor căpăta pârghiile reale administrative în eventualitatea alegerilor parlamentare anticipate, care oricum trebuie să aibă loc în acest an.”

Europa Liberă: Dl Boțan, eu vă întreb – se poate accelera?

Igor Boțan: „Deci, dacă vorbim despre accelerare și despre termene, aceste lucruri sunt stabilite de Constituție. De la demisia guvernului Chicu avem 90 de zile prevăzute de Constituție pentru ieșirea din această criză și aceste 90 de zile, putem spune, sunt bătute în cuie. Puteau fi rezolvate mult mai repede, într-o lună și jumătate, nu în trei luni, dacă Maia Sandu imediat venea cu o candidatură la funcția de prim-ministru, dar înțelegem cu toții și am explicat acest lucru, din cauza duplicității poziției socialiștilor, a ezitat să facă acest lucru. Acum, când Curtea Constituțională și-a expus punctul de vedere, înțelegem cu toții că termenul de trei luni de zile, până la 23 martie, este termenul constituțional în cadrul căruia trebuie rezolvată această criză. Problema e cum se rezolvă. Maia Sandu nu poate să-și permită să încalce Constituția, nimeni nu-și poate permite acest lucru. Deci, soluția va fi: ori până la 23 martie avem expirate două tentative de numire a guvernului și atunci avem alegeri anticipate, ori vom avea un guvern învestit, guvern al Maiei Sandu, care va prelua toate pârghiile administrative din țară și care, probabil, va întâmpina piedici din partea parlamentului, dar care va pregăti mult mai bine terenul pentru eventualele alegeri parlamentare anticipate în calitate de guvern provizoriu. Ambele soluții mai degrabă sunt favorabile președintei Maia Sandu.”

Europa Liberă: Până atunci, ce se întâmplă cu executivul, dl Boțan? Un an ratat sub aspectul managementului guvernamental?

Igor Boțan: „Păi, executivul va avea toate puterile care i se cuvin. Cei care vor vota, inclusiv socialiștii, vor purta responsabilitatea pentru buna funcționare a acestui executiv...”

Europa Liberă: După care îi vor da peste mâini la fiecare inițiativă proeuropeană?

Igor Boțan: „Și dacă vor face acest lucru, se vor compromite, pentru că guvernul Maiei Sandu care va fi învestit va putea în orice moment să-și prezinte demisia pe motiv că este boicotat tocmai de cei care au votat acest guvern și alegerile parlamentare anticipate atunci vor fi probabil inevitabile, pentru că socialiștii nu pot la infinit să blocheze un guvern pe care tot ei îl votează.”

Europa Liberă: Mai este o formulă pe care o discută în surdină - o majoritate cu Partidul „Șor” și cioburile democraților, care să-i impună Maiei Sandu un candidat la funcția de premier.

Igor Boțan: „Sigur că atunci ideea Maiei Sandu de sincronizare a mandatului guvernului și parlamentului cu mandatul ei prezidențial cade, dar dacă se realizează versiunea la care vă referiți Dvs., atunci toată responsabilitatea pentru guvernare îi revine Partidului Socialiștilor, iar un suport din partea Moscovei în situația pe care o avem în prezent este pur și simplu greu de imaginat. Sigur că Maia Sandu va fi obligată să numească un guvern al lui Dodon și Șor, iar ce se va întâmpla ulterior cred că putem lesne prevedea. Deci, Dodon nu va mai avea niciun fel de posibilități de a se spăla de această mezalianță absolut compromițătoare pentru proiectul politic al socialiștilor.”