Igor Dodon: „Oameni de stat se gândesc la viitoarea generație, iar oamenii politici se gândesc la următoarea campanie electorală” (VIDEO)

Europa Liberă: O să vorbim mai mult despre ce este și ce urmează să se întâmple în Republica Moldova, dar mai întâi vreau o precizare. De ce s-a creat pe ultima sută de metri această coaliție, această alianță, acest parteneriat între socialiști și democrați?

Igor Dodon: „În primul rând, așa cum este recunoscut deja și pe intern și pe extern, și eu chiar mă refer și la deciziile Curții Constituționale, ultimele decizii, această majoritate parlamentară, acest guvern este legitim, are o legitimitate recunoscută de toți. De ce în ultima zi? Pentru că în ultima zi ambele părți au fost mai disponibile să meargă la compromisuri.

Sâmbătă dimineață, pe data de 8 iunie, când eu am convocat ședința fracțiunii PSRM la oficiul partidului, eu le-am spus foarte clar: „Astăzi avem șansă. Uităm de tot ce putem uita, de funcții, că nu contează un minister al cuiva sau un viceministru al cuiva, nu mai contează un președinte al unei comisii juridice al cui o să fie, trebuie să mergem la compromis și să creăm o majoritate parlamentară și un guvern”.”

Europa Liberă: Dar negocieri mai multe s-au dus între PSRM și PDM decât între Blocul ACUM și PSRM?

Igor Dodon: „De fapt, între PDM și PSRM nu au fost negocieri, unele discuții pe care eu le-am dus în calitate de șef al statului, dar negocieri între partide nu au fost și evident că nu putea fi o astfel de coaliție. Noi suntem conștienți de faptul și știm foarte bine ce s-a întâmplat cu toate partidele care au făcut coaliție cu Partidul Democrat,

Pentru mine era clar din start că noi vom avea sau coaliție cu ACUM – temporară, permanentă –, sau vor fi alegeri anticipate...

cu Plahotniuc – nu a rămas niciunul pe eșichierul politic, având o poziție cât de cât susținută de cetățeni, de aceea pentru mine era clar din start că noi vom avea sau coaliție cu ACUM – temporară, permanentă –, sau vor fi alegeri anticipate. Vineri toți au înțeles că alegerile anticipate sunt pericolul cel mai mare.”

Europa Liberă: Dar de ce a trebuit să vă întâlniți de atâtea ori cu dl Plahotniuc?

Igor Dodon: „Președintele trebuie să discute cu toți,

absolut cu toți. Și eu tot timpul am fost deschis să discut cu toți, însă eu cred că este cel mai important ceea ce s-a făcut deja. Oamenii, istoria ne vor da aprecieri, inclusiv mie.”

Europa Liberă: Dvs. ați avut statut și rol de mediator sau de lider informal al PSRM?

Igor Dodon: „Pe cât nu voi încerca să spun că nu sunt implicat politic în ceea ce ține de activitatea partidului,

haideți să fim sinceri – colegii mei din Partidul Socialiștilor se consultă pe marea majoritate a subiectelor cu mine. Chiar acum am fost în Parlament, înainte de a veni la Dvs. la interviu, unde am avut o discuție cu fracțiunea referitor la agenda de azi. Doresc sau nu doresc, la această etapă sunt în continuare un lider neformal al Partidul Socialiștilor și așa, probabil, va fi atâta timp cât voi fi în politică. ”

Europa Liberă: Ați spus recent că 80 la sută din acordul pe care l-ar fi semnat cele două entități – PSRM-ul și Blocul ACUM – e deja în acțiune, 20 încă nu. De ce nu s-a publicat acest acord?

Igor Dodon: „Mie mi se pare că a fost publicat ceva sâmbătă, duminică.”

Europa Liberă: Nu l-am văzut...

Igor Dodon: „Eu chiar o să-i întreb pe cei de la ACUM dacă doresc. Eu nu văd nici o problemă. Acolo nu-i nimic ascuns, acolo nu-s divizări de funcții, așa cum se făcea la noi în Republica Moldova...”

Europa Liberă: Sau anexe suplimentare...

Igor Dodon: „Nu este nimic. El stă la mine pe masă într-o mapă, chiar și azi-dimineață m-am uitat încă o dată. Eliberările, practic, au avut loc toate, Codul Electoral trebuie să-l ducem la bun sfârșit, pentru că s-a votat în prima lectură revenirea la sistemul proporțional și trebuie de votat în a doua lectură și aici este o întrebare foarte importantă, care trebuie discutată de principiu.”

Europa Liberă: Care?

Igor Dodon: „Ce se întâmplă cu mandatele deputaților aleși în circumscripții în caz dacă ei pleacă? Pentru că noi anulăm sistemul mixt, revenim la sistemul proporțional, însă

sunt mai mulți deputați - și la noi sunt vreo 17, și la democrați împreună cu Șor, dacă-i luăm pe toți împreună, sunt vreo 51 de deputați aleși în circumscripții. Și se întâmplă că cineva pleacă sau cuiva îi este ridicat mandatul în legătură cu dosarele penale intentate care la sigur că vor fi. În cazul acesta logic ar fi ca în circumscripția respectivă să aibă loc alegeri repetate atât timp cât este mandatul legislativului curent, iar următoarele alegeri parlamentare generale – pot să fie anticipate, pot să fie ordinare – să aibă loc conform noului sistem.”

Europa Liberă: Care alte 20 la sută din acord nu sunt îndeplinite?

Igor Dodon: „Sunt unele legi care trebuie duse până la capăt. Clarificarea cu SIS-ul, atât modificarea legislației, cât și numirea unui șef al Serviciului de Informație și Securitate.”

Europa Liberă: Încă nu știți cine ar putea să ajungă în funcția de șef al SIS-ului?

Igor Dodon: „Încă un lucru foarte important, care probabil este în premieră în ultimii zece ani – noi nu am divizat instituțiile, adică ce partid numește...”

Europa Liberă: Nu le-ați partajat pe criterii politice, asta înțeleg?

Igor Dodon: „Și eu am fost categoric împotrivă, și dna Sandu este, de asemenea, categoric împotrivă. Noi am mers pe formula că vom numi oameni profesioniști în bază

de concurs, de dorit să nu fie membri de partid, adică vom face tot posibilul ca să nu fie membri ai unui partid sau ai altuia, pentru că dacă vom merge pe aceeași abordare pe care a avut-o PD-ul până acum, atunci ce am schimbat în această țară? Trebuie să fie oameni profesioniști.”

Europa Liberă: Dvs. vă propuneți inclusiv să ajungeți și la destituirea din funcție a procurorului general. Eduard Harunjen spune că nu are nici o frustrare legată de activitatea sa și nu va demisiona benevol din funcție, șeful Procuraturii Generale spune că noua guvernare ar fi interesată să țină sub control organele procuraturii, dar o eventuală plecare a sa din funcție ar fi posibilă doar în condițiile în care s-ar opera anumite modificări la actuala legislație.

Igor Dodon: „Actuala conducere a Procuraturii a fost și este în continuare total controlată de Partidul Democrat, de

dl Plahotniuc care nu este în țară, de aceea dacă vrem să asigurăm schimbări în țară trebuie să fie schimbări inclusiv în conducerea Procuraturii Generale. Am mai auzit declarațiile și ale altora că nu se vor duce niciodată, eu cred că timpul va schimba această poziție, iar dacă nu, eu știu că majoritatea parlamentară este hotărâtă să introducă modificări în legislație pentru a face posibilă demisia conducerii Procuraturii Generale și a tragerii la răspundere penală.”

Europa Liberă: Dar de ce insistați să plece acum dl Harunjen?

Igor Dodon: „Pentru că altfel nu pot fi începute investigațiile care trebuie să aibă loc, pentru că noi am solicitat de mai multe ori ca dl Harunjen să prezinte

Raportul Kroll 2. Dânsul nici Consiliului Suprem de Securitate nu l-a prezentat, iar Raportul Kroll 2 nu este un document al procurorului general sau al liderului PD, este un document de interes național, pe care eu nu l-am văzut, în calitate de președinte.”

Europa Liberă: Încă nu ați intrat în posesia acestui raport?

Igor Dodon: „Eu nu l-am văzut, în calitate de președinte al Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Incredibil, Dvs. care aveți Consiliul Suprem de Securitate...

Igor Dodon: „De un an și jumătate în urmă este decizia Consiliului Suprem de Securitate adresată dlui Harunjen personal, care era la ședință, să prezinte membrilor Consiliului Suprem de Securitate cu grif (parafă) „Secret”, evident sub responsabilitate personală, cum este practica circuitului documentelor secrete, și nu l-a prezentat.”

Europa Liberă: Dar de ce nu ar vrea ca acest raport să fie cunoscut cel puțin de Dvs., care sunteți în fruntea statului, Dvs., premierul, șefa legislativului?...

Igor Dodon: „Eu cred că răspunsul este evident, este la suprafață. Însă noi la sigur vom face rost de acest raport Kroll 2. Dna prim-ministru – noi am decis săptămâna trecută la ședința Consiliului Suprem de Securitate – se va adresa direct companie Kroll pentru a obține acest raport.

El trebuie să fie integru, pentru că acuși procurorul general poate să nu dea ceva, să mai scoată de acolo câteva foi și câteva tabele. Nouă ne trebuie documentul integru și eu voi pleda pentru ca acest document să fie făcut public, ca cetățenii să cunoască ce s-a întâmplat.”

Europa Liberă: Apropo despre o eventuală desemnare a următorului șef la Procuratura Generală. Se discută foarte mult – trebuie să existe suficient curaj, să se găsească, să se identifice o persoană care să fie din interior sau să vină cineva din afară. Dna Maia Sandu insista și pe varianta aducerii din afară a unui procuror general.

Igor Dodon: „Legislația Republicii Moldova prevede foarte clar că procurorul general trebuie să fie cetățean al Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dar ați modificat-o, nu?

Igor Dodon: „Nu, nu s-a modificat, au fost discuții în prima lectură. Noi vom insista pe această abordare. Eu nu sunt împotriva specialiștilor și experienței internaționale. Las’să vină în calitate de consilieri, consultanți să ne acorde

suport, dar când vorbim de instituții importante în stat, Procuratura Generală care trebuie să facă investigații, eu consider că noi avem suficienți specialiști în interiorul țării care ar putea să conducă această instituție importantă independent, eu nu am de gând să fie membru al unei echipe, independent, imparțial, profesionist și noi avem așa oameni în Republica Moldova pe care trebuie să-i promovăm și să facă regulă. Da, sub control din partea societății, cu asistență externă, dacă este nevoie undeva și cred că aceasta va fi soluția optimă.”

Europa Liberă: Dvs. de câteva ori ați anunțat că ați avea dovezi pentru acuzațiile de până acum că s-ar fi plătit un milion ca să fiți lichidat, că s-au scos bani din țară, că s-au ars documente legate de furtul miliardului. Ați sesizat Procuratura?

Igor Dodon: „Evident că toate instituțiile care trebuie să se ocupe de aceste subiecte au primit astfel de indicații, inclusiv din partea Consiliului Suprem de Securitate. Sperăm că în termeni cât mai rapizi în conducerea acestor instituții vor fi schimbări, care vor veni și cu informațiile respective, pentru că chiar dacă s-au ars unele documente...”

Europa Liberă: Dar aveți dovezi că s-ar fi ars?

Igor Dodon: „Evident. Chiar dacă s-au lichidat unele probe, eu cred că totul se poate de restabilit.”

Europa Liberă: Știți că altădată și dl Plahotniuc a sesizat Procuratura în legătură cu faptul că cineva a pus la cale asasinarea dumnealui și nu s-a mai dus la bun sfârșit acest dosar. Nu știu dacă e comparabil, dar oricum trebuie să înțeleagă și opinia publică ce se întâmplă.

Igor Dodon: „Eu cred că situația este absolut diferită, fiindcă prin ce riscuri am trecut eu pe parcursul ultimei săptămâni și ce riscuri mi-am asumat eu și familia atunci când a fost vorba să fac acest pas important, și haideți să fim sinceri – noi nu știam dacă o să reușim sau nu, noi nu eram siguri dacă o să avem această susținere externă sau internă. Dar noi am mers la acest risc și eu consider că a fost un risc corect și un pas corect și istoria ne va da aprecieri. Și eu nu m-am gândit atunci când am făcut acest pas, fiind conștient de faptul că o să fiu lovit dur și în familie; eu nu m-am gândit la ce va fi cu funcția mea, pentru că trebuie să fim oameni de stat, nu oameni politici.

Oameni de stat se gândesc la viitoarea generație, iar oamenii politici se gândesc la următoarea campanie electorală. Eu atunci când am făcut acești pași și pe care-i

fac la etapa actuală, eu nu mă gândesc la campania electorală, eu mă gândesc la aceea că a venit timpul să dăm o șansă acestei țări. Și eu am oferit această șansă. Vom putea noi, politicienii, vom putea noi, cei din majoritatea parlamentară, vom putea noi, liderii acestor trei partide, să avem suficientă maturitate politică să mergem mai departe? Aceasta depinde de noi. Eu voi face tot posibilul. Eu am spus: „Lăsăm deoparte tot ceea ce ține de geopolitică, tot ceea ce ține de subiectele ideologice, mai puțin contează acum că unul vorbește în limba moldovenească, altul – în limba română; mai puțin contează că unul vrea să se apropie de Uniunea Euroasiatică, iar unul – de Uniunea Europeană”.

Dacă noi nu vom lăsa într-o parte toate aceste discuții, atunci revine PD, revine Plahotniuc și o să avem aceeași situație pe care am avut-o până acum. Ne-am asumat angajamentul, avem guvern pro-european, ne-am asumat angajamentul că Acordurile de Asociere rămân în vigoare, implementăm acquis-ul comunitar în Republica Moldova. Practic, este agenda dnei Maia Sandu și a dlui Andrei Năstase. Noi am spus că o susținem, ne-am asumat în

primul rând angajamentul că restabilim relațiile normale cu Rusia, nu mergem în Rusia, nu mergem în Uniunea Euroasiatică, nu mergem cu federalizarea – toate prostiile astea despre care vorbeau oponenți.

Pur și simplu, stabilim dialogul normal, mergem pe această abordare și mergem înainte. Eu voi face tot posibilul și sunt ferm convins că fracțiunea PSRM, noi vom avea o poziție consolidată pentru a scoate toate riscurile de confruntări ideologice în această majoritate parlamentară pentru a merge înainte. Cât va dura...”

Europa Liberă: Asta e problema.

Igor Dodon: „Eu mi-aș dori să dureze cât mai mult, vă spun destul de sincer, pentru că eu consider că dacă

această majoritate parlamentară, acest guvern va avea un mandat deplin, atunci avem șansa ca după acest mandat subiectele care acum ne divizează să dispară pe al doilea plan. Eu chiar cred că dacă această majoritate parlamentară, acest guvern care sunt ferm convins că are susținere de la 80% din populație, și cei care vor cu rușii, și cei care vor cu europenii susțin acest guvern. Ați văzut o poziție consolidată în societate? Toți se bucură.

Dacă noi o să menținem această guvernare un mandat destul de suficient, atunci peste 2-3 ani mai puțin va conta că unul vrea mai aproape de Rusia, că unul vrea mai aproape de Europa. Vor fi câteva partide, de stânga și de dreapta mai extreme care vor merge cu această agendă, însă marea majoritate a societății va fi consolidată. Eu aceasta îmi doresc.”

Europa Liberă: Dl Dodon, dar totuși se cere să nuanțați poziția Dvs. Ați insistat și nu știu acum dacă nu mai insistați pe ideea unui parteneriat strategic cu Federația Rusă.

Igor Dodon: „Dar el este parteneriatul strategic cu Federația Rusă. Noi avem documente semnate din 2001.”

Europa Liberă: În avantajul cui e acest parteneriat strategic?

Igor Dodon: „În avantajul Republicii Moldova. Noi acum, la această etapă, avem parteneriat strategic cu România, care este partenerul comercial nr. 1 și vecinul nostru; noi avem parteneriat strategic cu Turcia, este acord semnat cu câțiva ani în urmă. Noi avem parteneriat strategic cu Uniunea Europeană; noi avem parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii; noi avem parteneriat strategic cu Federația Rusă. Noi trebuie să dezvoltăm aceste parteneriate reieșind din interesele naționale ale Republicii Moldova, pentru ca în Republica Moldova cetățenii să trăiască mai bine. Și gata.”

Europa Liberă: Ați anunțat că Guvernul Sandu ar putea să îmbunătățească relația cu Federația Rusă. În ce context și ce ar putea să facă mai mult decât a făcut, de exemplu, dl Filip?

Igor Dodon: „Dar dl Filip nimic n-a făcut, dl Filip a blocat tot, Partidul Democrat a blocat totul, n-a avut loc nici o

întrevedere a Comisiei mixte interguvernamentale din 2016, nici un funcționar din instituțiile de stat nu mergea în vizite în Federația Rusă pe subiecte tehnice, nu este vorba de cele ideologice. Eu sunt ferm convins că aceste impedimente artificiale vor fi excluse. Va fi numit în timpul apropiat co-președintele Comisiei mixte interguvernamentale moldo-ruse din partea Republicii Moldova. Ele trebuie în regim de urgență, poate chiar săptămâna viitoare la nivel de co-președinți partea moldavă și rusă să se întâlnească și să vadă agenda.

Sunt o mulțime de subiecte, nu poate doar președintele Dodon să rezolve aceste probleme împreună cu Putin, trebuie să lucreze guvernul. De aceea, anume o astfel de îmbunătățire, nimic mai mult, pentru că eu știu că oponenții acestei majorități parlamentare încep să vorbească tot felul de - o să le numesc, să mă scuzați - aberații, că ne ducem și ne vindem rușilor ș.a.m.d. Nu despre asta e vorba...”

Europa Liberă: În general, iată, eu am venit de la Căușeni și majoritatea cetățenilor cu care am discutat spuneau că chiar trăiesc cu frică, întrucât s-ar putea schimba vectorul politicii externe și că cred în aceste declarații care vin din partea PD-ului și spun că Igor Dodon ar fi pus interesele Republicii Moldova pe tavă și duse la Kremlin.

Igor Dodon: „În primul rând, marea majoritate a cetățenilor sunt ferm convins că nu crede în aceste lucruri și arată

toate sondajele de opinie, în al doilea rând, evident că au mai rămas intoxicați de manipulările, inclusiv prin instrumente media, pe care le arunca Partidul Democrat. Oamenii vor vedea pași concreți care vor duce la îmbunătățirea situației în interesul cetățenilor Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Ceea ce s-a reținut după această dispută conflictuală între Dvs. și dl Plahotniuc – primirea acestor bani în campania electorală din partea Federației Ruse și mă uit acum ex-președintele Vladimir Voronin insistă că alegerile din 24 februarie nu ar fi trebuit să fie recunoscute din moment ce se dovedește că PSRM-ul a beneficiat de mijloace bănești atât de mari din partea Federației Ruse.

Igor Dodon: „În primul rând, nu se dovedește absolut nimic și aceste declarații și aceste video-secvențe sunt trucate. Ceea ce ține de poziția consolidată a dlui Voronin și a dlui Plahotniuc, nu este în premieră. Voronin e clar că-i supărat, el nu a trecut în Parlament și acum vrea să anuleze acele alegeri ca să revină în situația în care e în vigoare Parlamentul precedent unde el din 21 de deputați i-a vândut o parte lui Plahotniuc și a rămas cu ce a rămas. De aceea, toate acestea sunt emoții.

Alegerile din 24 februarie au fost recunoscute de către toți partenerii și din Est, și din Vest. Acest Parlament ales pe 24 februarie a ales un guvern și un parlament legitim care funcționează și care trebuie să meargă înainte și care sper că va avea un mandat deplin. Un lucru important pe care

trebuie să-l menționez aici – am vorbit și cu colegii din fracțiune pe parcursul ultimei săptămâni, am vorbit și cu colegii cu care am creat această majoritate parlamentară – noi ne obligăm și ne luăm angajamentul că nu vom primi în fracțiunea socialiștilor nici un deputat din nici o fracțiune, nici un transfug. Și i-am rugat pe cei de la ACUM să meargă pe aceeași abordare.”

Europa Liberă: Vă este teamă că acei din fracțiunea PD au să caute să se alipească de o altă formațiune?

Igor Dodon: „Eu sunt sigur că ei vor căuta. Noi nu vom primi nici un deputat din nici o fracțiune, iar dacă vom

ajunge în situația că nu putem merge mai departe din considerente ideologice cu Maia Sandu și cu Andrei Năstase, ne vom convoca și vom decide să anunțăm alegeri parlamentare anticipate. Nici un fel de transfugi, practica nocivă care a fost în ultimii ani trebuie exclusă.

Nu mai putem merge împreună la o anumită etapă, spunem: „Ne oprim aici, anunțăm alegeri parlamentare anticipate și mergem cetățenii să ne dea fiecăruia dintre noi aprecierea”. Dar nu trebuie să jucăm cu PD-ul sau cu cei care vor pleca de la PD, pentru că în cazul acesta va fi o greșeală enormă și va fi riscul de a reveni la ceea ce a fost cu câteva săptămâni în urmă. Și atunci pentru ce am riscat noi toți, pentru ce eu am riscat, pentru ce au riscat 61 de deputați cărora li se intentau dosare penale de lovitură de stat? Pentru ca să revenim la tot ceea ce a fost? Noi nu trebuie să admitem lucrul acesta.”

Europa Liberă: Revenirea lui Renato Usatîi în Republica Moldova cum o vedeți? Se interpretează în mod diferit – unii spun că ar fi un scenariu bine gândit, să acapareze și el o parte din bazinul electoral de stânga. Dvs. vă este frică?

Igor Dodon: „Sunt foarte multe semne de întrebare. Noi nu ne temem de concurența politică. Mă refer la socialiști. Noi avem poziție clară, avem echipă, avem infrastructură dezvoltată în teritoriu, de aceea noi nu avem frică.”

Europa Liberă: Și partidul lui avea infrastructură.

Igor Dodon: „Noi nu avem frică de concurență. Întrebările apar din alte considerente – de ce așa repede s-a închis tot absolut și aici trebuie să avem o justiție corectă. Eu nu

vreau și voi face tot posibilul ca să nu revenim la situația care a fost anterior când un șef de partid sau un conducător de stat dădea indicații că arestați-l pe acela sau eliberați-l pe celălalt. Nu va fi așa ceva în Republica Moldova, trebuie să avem o justiție care funcționează.”

Europa Liberă: Dar cum vă explicați revenirea dlui Usatîi acum acasă?

Igor Dodon: „Eu n-o să dau aprecieri publice la această etapă. Eu înțeleg foarte bine ce se întâmplă, eu foarte bine înțeleg.”

Europa Liberă: Ce înțelegeți?

Igor Dodon: „Până ce-o fi n-o să spun public, o să vină timpul.”

Europa Liberă: Dar nu vreți deocamdată să deschideți?...

Igor Dodon: „Dar pentru ce să-i acordăm atâta atenție acestui personaj?”

Europa Liberă: Care va fi soarta Curții Constituționale, s-a pierdut încrederea în această entitate?

Igor Dodon: „Și nu doar la această etapă, dar demult s-a pierdut încrederea, eu cred că după anul 2013 avem semne de întrebare față de Curtea Constituțională.”

Europa Liberă: Dar cine poate prelua pe moment rolul de mediator între puterile statului și garantul Constituției?

Igor Dodon: „În primul rând, haideți să ne expunem opiniile referitor la Curtea Constituțională. Eu știu că astăzi va fi creată o comisie parlamentară care va analiza situația creată în urma deciziilor Curții Constituționale din data de 7,

8, 9 (iunie). Ei au luat decizii corecte și-au anulat hotărârile, și le-au revizuit și le-am spus, public am spus că o astfel de modalitate este legală.

Întrebarea cea mai corectă și logică: dar aceasta oare este suficient pentru ca să ne facem că nimic nu s-a întâmplat? Eu categoric nu sunt de acord că noi trebuie să uităm ceea ce s-a întâmplat, pentru că inclusiv din cauza Curții Constituționale noi am fost în preajma unei destabilizări de proporții care putea să ducă la pierderea vieților omenești în Republica Moldova și instrument care putea să ducă la aceasta a fost Curtea Constituțională. Și aceasta este foarte grav.”

Europa Liberă: Am văzut că și exponenții Partidului Democrat insistă că ar trebui să-și prezinte demisia magistrații Curții Constituționale.

Igor Dodon: „Cel mai corect în această situație, cel mai onest din partea membrilor Curții Constituționale ar fi să-și dea demisia in corpore.”

Europa Liberă: Dar acum mediator cine ar putea fi?

Igor Dodon: „Dacă membrii Curții Constituționale își dau demisia…”

Europa Liberă: Da.

Igor Dodon: „Atunci doi noi membri sunt numiți de către parlament, doi de către guvern și doi îmi pare că de CSM.”

Europa Liberă: Da, Consiliul Superior al Magistraturii.

Igor Dodon: „Trebuie de înaintat și aprobat o nouă componență a Curții Constituționale, profesioniști, nu membri de partid, insist, pentru că practic majoritatea dintre cei care sunt acum, patru din șase sunt membri foști sau actuali sau suspendați ai Partidului Democrat. Și avem o subminare totală a justiției în Republica Moldova, când Curtea Constituțională, care este organul suprem, stă în buzunarul unui Partid Democrat care a uzurpat puterea în stat. De aceea, demisia in corpore, numirea unor profesioniști onești, revizuirea mai multor hotărâri ale Curții Constituționale începând cu anul 2013, pentru că ceea ce au introdus ei - practica de suspendare a președintelui - nu doar mă refer la Dodon, mă refer de principiu, deciziile pe care le-au luat în direcția instituției prezidențiale, guvernului, inclusiv ne aducem aminte de 2013, vă amintesc cazuri și multe-multe alte lucruri, ele contravin Constituției.

Este foarte mult de lucru acolo, dar asta trebuie profesioniștii, specialiștii să se așeze, să discute și cu Consiliul Europei, să vină și experții încoace pentru a face regulă, pentru a readuce prestigiul Curții Constituționale, ca oamenii să știe - Curtea Constituțională este ceva sfânt. Acum lucrul acesta nu există.”

Europa Liberă: Descalificarea Curții Constituționale nu este la fel de gravă pentru sănătatea democrației moldovenești precum criza politică sau confruntarea cu Partidul Democrat, poate chiar cu consecințe de mai lungă durată?

Igor Dodon: „Vă referiți la demisie?”

Europa Liberă: Da.

Igor Dodon: „Nu, eu cred că aceasta din contra, în caz dacă rămâne componența Curții Constituționale care este acum, atunci noi în fiecare zi putem fi supuși riscului că din nou va fi distorsionat tot ceea ce ține de procesul politic, de aceea, cu cât mai repede vor fi schimbări, cu atât mai bine va fi în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dvs. veți mai insista pe revenirea la împuternicirile pe care trebuie să le aibă președintele?

Igor Dodon: „Noi am discutat despre revenirea la atribuțiile președintelui care au fost la 1 octombrie 2016. Acest lucru este inclus și în acordul care este semnat între socialiști și partidele din ACUM: Platforma DA și PAS. Și nu este vorba de mari atribuții, este vorba de Serviciul Protecție și Pază de Stat și este vorba de dreptul președintelui de a propune candidatura șefului la SIS, nu-l numește, președintele nu

numește șeful la SIS, îl numește Parlamentul, dar dat fiind faptul că președintele în atribuțiile sale este un element constituțional – securitatea statului -, propune candidatura. Evident că eu nu pot să propun ceva ce nu va fi convenit cu majoritatea parlamentară, pentru că nu o să intrăm în blocaj aici, de alte atribuții la această etapă nu este vorbă.”

Europa Liberă: Ministrul de Interne, Andrei Năstase, a făcut un denunț în adresa Procuraturii Generale, el cere și ridicarea imunității lui Vladimir Plahotniuc. Dvs. știți acum unde este liderul PD?

Igor Dodon: „Nu știu.”

Europa Liberă: Ar fi putut să-l găzduiască Turcia?

Igor Dodon: „Nu știu și nu vreau să fac presupuneri, dar sunt ferm convins că odată ce va fi intentată o cauză penală, evident că și pe exterior nu poți să te ascunzi. Atunci când este o poziție consolidată a Estului și Vestului – dar noi vedem că în această situație în Republica Moldova avem o poziție consolidată a Statelor Unite, Uniunii Europene și Federației Ruse – este mai greu să te ascunzi.”

Europa Liberă: Dar de ce ar fi ales să meargă prin regiunea transnistreană?

Igor Dodon: „Nu știu, probabil se temea de riscuri la aeroport, nu știu. Eu nu sunt detectiv pentru a face acum presupuneri. Doar informația care este în presă. Sunt organele abilitate, lasă să se ocupe de toate…”

Europa Liberă: Și Ilan Șor e plecat din țară?

Igor Dodon: „Din câte cunosc, de asemenea. Și aici trebuie să avem mai repede o decizie a Curții de Apel de la Cahul, mi se pare că.”

Europa Liberă: Da, exact.

Igor Dodon: „Care a întins acest dosar doi ani și jumătate-trei. Aici trebuie să fie o decizie definitivă și mai departe să înceapă procedurile care-s conform legislației, inclusiv urmărirea pe extern și lucrul acesta trebuie lansat cât se poate de repede. Și aici din nou depinde de justiția din Republica Moldova, depinde de Procuratură, la urma urmei.”

Europa Liberă: Acești doi actori politici ar putea să revină în Republica Moldova? Mă refer și la dl Șor, și la dl Plahotniuc.

Igor Dodon: „Eu nu cred că ei ar risca la această etapă, eu nu cred, dar o să vedem.”

Europa Liberă: Dl Plahotniuc a spus că nu e sigur de securitatea lui, că Republica Moldova nu mai poate oferi securitate cetățenilor.

Igor Dodon: „Dar ce trebuiau să facă trei milioane de cetățeni care nu erau siguri de securitatea lor ultimii ani, trebuiau să plece trei milioane din țară? Ce noi ne simțeam toți siguri în Republica Moldova? Oamenii de afaceri care făceau business și cărora li se intentau dosare și-i închideau la pușcărie și după aceea căutau ce să le incrimineze, pentru ca să le ia businessul? Unii și-au luat rămas bun de la viață sub presiune, unii au fugit din țară, cetățenii nu se simțeau siguri, pentru că suna cineva și îl aresta. Lucrurile astea trebuie să dispară.

Eu nu vreau în locul sistemului lui Plahotniuc, regimului să apară alt regim cu alt nume. Atunci pentru ce vrem schimbare? Oamenii trebuie să simtă, oamenii trebuie să se simtă mai liber, trebuie să se simtă mai liber cetățenii simpli, să știe că mâine n-au să fie opriți pe drum; dacă au încălcat legea, trebuie să răspundă, dar trebuie să se simtă

mai liberi. Oamenii de afaceri trebuie să se simtă mai liberi, să revină, să investească aici și să știe că dacă plătesc impozitele, creează locuri de muncă, atunci ei vor fi protejați de stat și nu va veni nimeni să le ia businessul sau să-i închidă pentru că concurenții au plătit unui procuror sau s-au dus la un partid.

Politicienii trebuie toți să fie siguri, că el dacă își face activitatea politică conform legislației, las’să meargă să discute cu cetățenii. Eu asta îmi doresc în Republica Moldova, indiferent care va fi soarta politică a mea sau a Partidului Socialiștilor. Dacă noi vom reuși să facem această schimbare, eu cred că atunci sarcina mea în calitate de președinte mi-am îndeplinit-o. Mai departe se va vedea.”

Europa Liberă: Vă mai doriți un mandat de președinte?

Igor Dodon: „Nu este vorba acum de mandat.”

Europa Liberă: Dar veți mai lupta pentru a obține un al doilea mandat?

Igor Dodon: „Este vorba de aceea că noi atunci când venim în funcții de stat, în primul rând, trebuie să fim oameni de stat și pe urmă oameni politici. Eu acum

consider că noi - și eu, și Maia Sandu; prim-ministrul, mă refer, președintele țării, speakerul Parlamentului, noi trebuie să dăm dovadă de verticalitate în calitate de oameni de stat. Politicieni noi vom fi în campania electorală, dacă vom merge în aceste campanii, dar acum interesul statului trebuie să fie.”

Europa Liberă: Țin mite când ați mers la Bruxelles, ați ajuns și la Cartierul NATO și erați atunci categoric împotriva inaugurării unui Oficiu NATO la Chișinău. Astăzi, v-ați mai nuanțat poziția?

Igor Dodon: „Acestea sunt subiecte sensibile care ar putea distorsiona inclusiv tot ceea ce ține de această majoritate parlamentară și este unul din subiectele la care aș propune să lansăm un moratoriu la această etapă. Poziția mea nu s-a schimbat. Eu consider că Moldova este o țară neutră.”

Europa Liberă: Dar o țară neutră poate avea o relație cu NATO?

Igor Dodon: „Și neutralitatea trebuie să rămână în continuare. De aceea tot ceea ce ține de subiectele care putea zdruncina această majoritate firavă încă, noi trebuie să le lăsăm într-o parte, pentru că dacă o să începem să scoatem toate declarațiile care au fost din partea Maiei Sandu, Andrei Năstase, Igor Dodon pe parcursul ultimilor doi-trei ani, ceea ce face media Partidului Democrat în fiecare zi...”

Europa Liberă: Mai mult v-ar confrunta decât v-ar ajuta, da?

Igor Dodon: „Atunci s-ar începe confruntările și ei iarăși vor fi pe cal alb în centru.”