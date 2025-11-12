Linkuri accesibilitate

Îi bat la puncte: Militarii ucraineni primesc puncte pentru fiecare țintă eliminată pe front

Cum evaluezi performanța unităților de pe front într-un război ca cel din Ucraina? Armata ucraineană a introdus un sistem de punctaj - 12 puncte pentru eliminarea unui soldat inamic, 40 de puncte pentru eliminarea unui tanc etc. – și de recompense - 10 mii de hrivne virtuale pentru fiecare punct, bani cu care unitatea poate cumpăra arme și echipamente noi. Pe moment, conduc clasamentul unitățile care luptă la Pokrovsk.

