Imagini din satelit ale companiei Planet Labs, realizate pe 9 februarie 2026 și obținute de Serviciul belarus al RFE/RL, arată că pe fostul aerodrom militar „Kricev-6” continuă dezvoltarea activă a unei baze militare. În imagini se pot vedea pentru prima dată posibile mijloace de transport ale sistemului rusesc de rachete „Oreșnik”, precum și echipamente și clădiri noi, care au apărut aici în ultimele luni.

Pe 30 decembrie, ministerele apărării din Belarus și Rusia au prezentat imagini video cu un presupus dispozitiv de rachete „Oreșnik” în Belarus. Totuși, potrivit experților cu care a discutat Serviciul belarus al RFE/RL, în imagini apăreau doar trei vehicule de asistență tehnică și o mașină de pază.

Cu câteva zile înainte de publicarea videoclipului oficial, cercetătorii americani de la Middlebury College au descoperit, examinând imagini de satelit, că fostul aerodrom militar „Kricev-6” ar fi posibila locație a sistemului „Oreșnik”.

Serviciul belarus al RFE/RL a verificat apoi aceste concluzii și le-a comparat cu imaginile oficiale. Jurnaliștii au constatat că videoclipul oficial ar fi putut fi filmat, într-adevăr, la aerodromul militar abandonat de lângă Kricev. Există o potrivire perfectă între dispunerea clădirilor din videoul oficial și imaginile de satelit obținute în ultimele șase luni, potrivit Serviciul belarus. Un șantier de construcție a început aici în august 2025, pentru aceasta fiind demolată o întreprindere privată producătoare de cărbune. Până în 2026, au fost ridicate mai multe clădiri noi, iar liniile de cale ferată și gara au fost complet reconstruite.

Printre cele mai vizibile schimbări de la începutul lucrărilor de construcție pe teritoriul fostului aerodrom „Kricev-6” se remarcă amenajarea unui obiectiv central pe fosta pistă de decolare și aterizare. Acesta seamănă cu o mică bază militară, având câteva clădiri și fiind înconjurată de un gard. În centru se află un parc mic, unde probabil au fost filmate unele cadre din videoclipul oficial al ministerelor apărării din Rusia și Belarus.