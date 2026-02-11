Imagini din satelit ale companiei Planet Labs, realizate pe 9 februarie 2026 și obținute de Serviciul belarus al RFE/RL, arată că pe fostul aerodrom militar „Kricev-6” continuă dezvoltarea activă a unei baze militare. În imagini se pot vedea pentru prima dată posibile mijloace de transport ale sistemului rusesc de rachete „Oreșnik”, precum și echipamente și clădiri noi, care au apărut aici în ultimele luni.
Pe 30 decembrie, ministerele apărării din Belarus și Rusia au prezentat imagini video cu un presupus dispozitiv de rachete „Oreșnik” în Belarus. Totuși, potrivit experților cu care a discutat Serviciul belarus al RFE/RL, în imagini apăreau doar trei vehicule de asistență tehnică și o mașină de pază.
Cu câteva zile înainte de publicarea videoclipului oficial, cercetătorii americani de la Middlebury College au descoperit, examinând imagini de satelit, că fostul aerodrom militar „Kricev-6” ar fi posibila locație a sistemului „Oreșnik”.
Serviciul belarus al RFE/RL a verificat apoi aceste concluzii și le-a comparat cu imaginile oficiale. Jurnaliștii au constatat că videoclipul oficial ar fi putut fi filmat, într-adevăr, la aerodromul militar abandonat de lângă Kricev. Există o potrivire perfectă între dispunerea clădirilor din videoul oficial și imaginile de satelit obținute în ultimele șase luni, potrivit Serviciul belarus. Un șantier de construcție a început aici în august 2025, pentru aceasta fiind demolată o întreprindere privată producătoare de cărbune. Până în 2026, au fost ridicate mai multe clădiri noi, iar liniile de cale ferată și gara au fost complet reconstruite.
Printre cele mai vizibile schimbări de la începutul lucrărilor de construcție pe teritoriul fostului aerodrom „Kricev-6” se remarcă amenajarea unui obiectiv central pe fosta pistă de decolare și aterizare. Acesta seamănă cu o mică bază militară, având câteva clădiri și fiind înconjurată de un gard. În centru se află un parc mic, unde probabil au fost filmate unele cadre din videoclipul oficial al ministerelor apărării din Rusia și Belarus.
Pe imaginea de satelit din 9 februarie 2026, pe teritoriul acestei mici baze militare centrale se văd șase vehicule, care ar putea fi parte a unui sistem de rachete „Oreșnik”. Dimensiunile și proporțiile acestora corespund dimensiunilor tehnicii prezentate anterior de ministerele apărării, dar nu este încă posibil să se determine cu exactitate tipul echipamentelor, fiind necesare pentru aceasta imagini de calitate mai bună.
Pentru toate cele șase mașini se construiesc două hangare; în imagine se pot vedea umbrele structurilor metalice de deasupra lor.
În fotografia din 9 februarie 2026 se poate observa, de asemenea, că în apropierea teritoriului obiectivului militar central au apărut aproximativ 25 de mașini militare de diferite dimensiuni și tipuri, câteva movile de pământ, precum și o clădire cu destinație încă necunoscută. Pe perimetrul micii baze militare se pot vedea patru turnuri cu destinație încă necunoscută.
Posibilitatea desfășurării sistemului rus de rachete „Oreșnik” în Belarus a fost anunțată public la întâlnirea dintre Putin și Lukașenko la sfârșitul anului 2024. Termenul a fost stabilit pentru a doua jumătate a anului 2025. Decizia de a desfășura sistemul în Belarus ar fi fost luată ca răspuns la solicitarea lui Lukașenko. Totodată, liderul belarus susține că i-a pus lui Putin condiția ca țintele să fie stabilite „în Belarus, și nu de ruși”.
În imaginile „punerii în serviciu de luptă” a sistemului de rachete „Oreșnik” prezentate de ministerul Apărării de la Minsk pe 30 decembrie, Serviciul belarus al RFE/RL nu a observat niciun militar belarus. Printre steagurile ridicate la ceremonie se afla doar unul belarus și trei rusești: steagul de stat al Rusiei, steagul ministerului Apărării al Rusiei și steagul Forțelor Strategice ale Rusiei.
Evenimentul oficial a fost condus de la tribună de un locotenent-colonel rus neidentificat, dar, după cum a aflat ulterior Serviciul belarus al RFE/RL, acesta ar putea fi militarul rus Roman Ostroușko. În 2021, el era comandantul unui batalion de rachete al Diviziei 54 de rachete din orașul Teikovo, regiunea Ivanovo, Federația Rusă.
Divizia 54 de rachete face parte din Forțele Strategice de Rachete ale Rusiei și este situată la aproximativ 200 de kilometri nord-est de Moscova. Mass-media de stat rusă a numit în repetate rânduri divizia de rachete din Teikovo parte a „scutului nuclear” al țării. Unitatea este dotată cu sisteme de rachete balistice intercontinentale „Iars”.
