Nadejda Brânzan (29 august 1948 – 25 mai 2020): „Viața asta-i atât de scurtă, trăiește-o omenește, cu demnitate”

După o lungă suferinţă provocată de o boală grea a trecut în lumea celor drepţi Nadejda Brânzan, deputată în Primul Parlament democratic din Prima Legislatură (1990-1994), președintă a Comisiei permanente pentru problemele femeii, ocrotirii familiei, mamei și a copilului, membră a Prezidiului Parlamentului, votantă și semnatară a Declarației de Independență a Republicii Moldova. A votat, de asemenea, și pentru scoaterea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în afara legii.

Nadejda Brânzan, semnatară a Declarației de Independență a Republicii Moldova, a participat activ la Mișcarea de eliberare națională, colectând semnături pentru oficializarea limbii române și alfabetului latin, a inițiat un proiect de ridicare a monumentelor în fiecare localitate în memoria celor supuși represiunilor de regimul totalitar de ocupație sovietică, precum și o troiță în fiecare cimitir în memoria localnicilor decedați în anii foametei organizate, de asemenea, un șir de inițiative legislative și cu caracter social. În toate acestea a depus suflet. Amintiri despre Nadejda Brânzan are și colega de la „Ziarul de Gardă”, Aneta Grosu:

„Despre Nadejda Brânzan îmi amintesc, în primul rând, că a fost un medic de excepție, o politiciană, o deputată în primul Parlament, dar și cititoarea și prietena „Ziarului de Gardă”. Vizitele sale la redacție erau spontane, pline de sens, ele durau foarte puțin, pentru că dna Nadejda întotdeauna ne spunea că știe cât de ocupați suntem. Într-adevăr, suntem mereu ocupați. Aceste vizite însă ne readuceau amintiri despre anii în care am avut politicieni cu principii ferme, politicieni pentru care idealurile naționale erau extrem de scumpe, de fapt, erau fără de preț. Medic fiind, ne vorbea și despre sănătate, despre cum trebuie să avem grijă de ea, ca să ajungem puternici peste ani la bătrânețe. Nadejda Brânzan a fost și furnizoare de subiecte importante pe care le-am abordat inclusiv cu ajutorul ei. Astăzi, când am aflat că nu mai e, că nu ne va mai vizita vreodată, am răsfoit corespondența cu ea, mesajele și articolele trimise la redacție. În calitate de membră a Consiliului bisericesc al Bisericii „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, Nadejda Brânzan a fost cea care a inițiat un serial de evenimente speciale, servicii divine în memoria deputaților Sfatului Țării care la 27 martie 1918 au votat Unirea Basarabiei cu România. Prima invitație la acest eveniment am primit-o în anul 2011, după care au urmat altele, în fiecare an, la 27 martie. Nadejda Brânzan reușea să adune în biserică oameni mărinimoși, cunoscători ai istoriei, oameni cu respect pentru credință și neam. Printre zeci de mesaje, găsesc unul datând din 18 aprilie 2018, care conține o scrisoare deschisă, adresată de Nadejda Brânzan, prin intermediul „Ziarului de Gardă”, președintelui Igor Dodon. Acea scrisoare a venit ca răspuns la un mesaj de felicitare transmis de Igor Dodon lui Vladimir Putin cu prilejul a 26 de ani de la inițierea relațiilor diplomatice moldo-ruse. Dodon îi spune lui Putin, citez: „Poporul moldovean nu va uita niciodată toate lucrurile bune pe care Rusia le-a făcut pentru noi și continuă să le facă”. Nadejda Brânzan îi răspunde lui Dodon și îi amintește despre Pactul Ribbentrop-Molotov, despre deportări, despre foametea organizată, despre discriminarea minorităților religioase, despre războiul de la Nistru, despre embargouri. Și toate aceste evenimente au făcut fericit poporul Republicii Moldova? – îl întreba, fără răspuns, Nadejda Brânzan pe Igor Dodon. În ultima sa vizită la redacție, neașteptat, Nadejda Brânzan a venit cu câteva broboade multicolore. Cu o timiditate fermă a zis că cine știe cum vor fi timpurile, dacă ea va pleca și noi vom fi departe, să avem aceste amintiri de la ea. Refuzul, mesajele de optimism despre viața care continuă nu au fost acceptate. Azi a venit timpul amintirilor. Broboadele multicolore pe care le păstrăm în redacție alături de articolele scrise de ea și încredințate „Ziarului de Gardă”, alături de întreaga activitate a acestei femei luptătoare nu ne vor permite s-o uităm chiar și după ce a plecat pe alte tărâmuri, acolo unde poate se va reîntâlni cu alte femei luptătoare, colegele sale din primul Parlament – Lidia Istrati sau Leonida Lari...”

Nadejda Brânzan spunea că a reușit ce a fost posibil pentru o femeie care a activat cea mai mare parte a vieții într-un regim comunist în care nu prea te puteai realiza dacă nu erai membru de partid. A fost deputată în primul legislativ al Moldovei independente, președintă de comisie parlamentară, membră a prezidiului forului legislativ. După expirarea mandatului de deputat, a revenit la profesia de doctor. În interviurile acordate Europei Libere dojenea deseori politicienii pentru că au adus statul în mocirlă. Avea mesaje și pentru alegători, sugerându-le că, dacă în continuare o parte dintre aceștia vor vota trecutul, ei nu vor face altceva decât să distrugă viața propriilor copii și nepoți, care vor lua drumul pribegiei. Iată un fragment din interviul acordat anul trecut, în ajunul Zilei Independenței:

„Așteptam de la alegeri la alegeri tot mai bun parlament să avem, dar el tot era mai rău și mai rău, iar acum nu avem parlament în genere. Este o adunătură care s-a vândut angro și cu amănuntul, au trădat și acum nu reprezintă pe nimeni. În societatea noastră, o mare parte de oamenii tineri, activi și cu carte, au plecat. Astăzi, noi avem penurie și de elite locale și naționale.”

Europa Liberă: La ce se reduce astăzi interesul național?

Interesul principal ar fi acum dacă ne-am mobiliza toți, am face o schimbare ca până la urmă să ne întregim țara, neamul

Nadejda Brânzan: „Dar nu știu dacă noi în general avem interes. Interes au ei, cei de sus; populația asta nu știu dacă are interes. Interesul principal ar fi acum dacă ne-am mobiliza toți, am face o schimbare ca până la urmă să ne întregim țara, neamul și să terminăm toată batjocura asta asupra acestei populații. Dar nu știu dacă se poate, fiindcă astăzi ei au pus mâna pe putere stabil, oamenii sunt sărăciți și se vând, și se cumpără ca la Orhei, că mi-e rușine pentru dânșii. Când trec pe lângă monumentul lui Vasile Lupu zic precis că lui Vasile Lupu i-i rușine pentru ceea ce spun ei, cică „el fură, dar ne dă și nouă”. Vă dați seama, ce spune lumea?! Adică, el a furat miliarde și-ți dă și ție acolo... Păi, degradați cu totul. Avem penurie de elite intelectuale naționale, care s-au vândut în mare parte.”

Europa Liberă: La mulți ani, Moldova!

Nadejda Brânzan: „La mulți ani, Moldova!? Cine a spus asta?”

Europa Liberă: Suntem în ajun de 27 august...

Nadejda Brânzan: „Da, suntem în ajun... Dar bogătanii aceștia care se înăbușă în bogăție au să ia ceva cu dânșii în mormânt? Doar un sicriu mai scump și un monument mai scump, dar restul... Viața asta-i atât de scurtă, trăiește-o omenește, cu demnitate, pentru că cea mai importantă e lipsa de demnitate. Curaj și demnitate trebuie. Curaj să dai ripostă la cei care-s mai sus, dar oamenii nu înțeleg că, dacă-i vor mai vota o dată tot pe aceștia, n-o să aibă cine săpa gropi la cimitir și n-o să aibă cine duce morții, fiindcă copiii și nepoții care au mai rămas au să plece tot acolo unde se vor simți bine.