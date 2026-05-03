În școlile din Moscova apar „muzee” dedicate invaziei din Ucraina

Sobianin a afirmat recent într-o postare pe rețelele de socializare că aceste muzee „vor ajuta tinerii moscoviți să înțeleagă mai bine istoria modernă a patriei lor și pe eroii acesteia”.

Numărul declarat de 175 de școli și colegii din Moscova care au acum muzee dedicate invaziei reprezintă cam 8% din totalul instituțiilor de învățământ de acest fel din capitala Rusiei. Încă în martie 2024, Serviciul rus al RFE/RL identificase doar două școli din Moscova cu muzee dedicate războiului în curs din Ucraina.

Expozițiile din sălile de clasă care glorifică invazia actuală și comemorează foști elevi uciși în Ucraina au început să apară în școli în 2023, în urma unei directive a Kremlinului din februarie același an. Până de curând, însă, astfel de expoziții erau limitate în mare parte la orașele și satele din regiunile mai sărace ale Rusiei, unde recrutarea militară agresivă a făcut ca războiul să devină parte a vieții de zi cu zi.

Un profesor care a vorbit cu Serviciul rusesc al RFE/RL în 2024 a spus că expozițiile cu relicve de război din Ucraina „sunt prezentate elevilor din orașele în care sunt mobilizați mulți oameni sau unde sunt încă recrutați soldați pe bază de contract, ademeniți cu sume mari de bani”.

Profesorul, care a cerut să nu-i fie dezvăluită identitatea, a adăugat că, spre deosebire de orașele rusești mai mici, unde entuziasmul pentru război ar putea fi mai mare, „în capitală și în orașele mari oamenii sunt probabil mai sceptici și mai rebeli”.

Decizia de a deschide muzee militare în școlile din Moscova vine pe fondul unor semnale din Rusia potrivit cărora universitățile ar fi folosite de Kremlin pentru recrutarea militară.

De la începutul anului 2026, mai mulți studenți s-au plâns că sunt supuși unor presiuni „colosale” pentru a se înrola în armată. La întâlnirile cu recrutorii militari organizate de universități, acestora li s-ar oferi cam 58.000 de dolari pentru un contract de un an și școlarizare gratuită.

Instituțiile de învățământ superior din Rusia au fost considerate mult timp un refugiu sigur contra recrutării militare.

Imaginile din muzeele școlare din Moscova, publicate odată cu postarea lui Sobianin pe rețelele de socializare, prezintă exponate ce reflectă multe dintre argumentele istorice folosite de Kremlin pentru a-și justifica invazia în curs.

Bunăoară, un muzeu școlar prezintă o hartă a Ucrainei împărțită în mai multe zone, enumerând liderii sovietici și țariști care au „dăruit” teritoriile respective Kievului.

Un profesor din Sankt Petersburg a declarat pentru Serviciul rus al RFE/RL că expozițiile din școli sunt mai susceptibile să genereze jenă decât să susțină războiul.

„Problema este că adolescenții devin cinici. Ei și-au dat deja seama că cei mai în vârstă adesea spun minciuni, dar totuși sunt nevoiți să intre în acest joc.”

