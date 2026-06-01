În slujba familiei secrete: străinii educă presupușii fii ai lui Putin

Președintele rus Vladimir Putin și presupusa sa parteneră, Alina Kabaieva, au angajat cel puțin 20 de guvernante, meditatori și alți îngrijitori străini pentru a-i ajuta să crească cei doi băieți despre care se crede că ar fi fiii lor – majoritatea educatorilor provenind din țări occidentale, inclusiv mai mulți cetățeni ai unor state membre NATO aflate în conflict profund cu Moscova din cauza războiului împotriva Ucrainei.

Potrivit documentelor și corespondenței analizate de Sistema, unitatea de investigații ruse a RFE/RL, familia a cheltuit sute de mii de dolari pe an pentru a angaja personal care să aibă grijă de copii și să îi învețe limbile engleză și germană.

Dosarul analizat acoperă perioada cuprinsă între 2017 și începutul anului 2026 și include o gamă largă de documente referitoare la procesul de selecție, angajare și activitatea îngrijitorilor, precum contracte, e-mailuri, fotografii și rapoarte întocmite de străini cu privire la activitățile lor zilnice alături de copii.

Toate acestea oferă o perspectivă detaliată asupra unui aspect al vieții de familie extrem de secrete a lui Putin și Kabaieva, medaliata cu aur la gimnastică ritmică la Jocurile Olimpice din 2004, despre care se spune că ar fi partenera sa de lungă durată și mama lui Ivan, născut în 2015, și a lui Vladimir, născut în 2019.

Putin, în vârstă de 73 de ani, are două fiice adulte cu fosta sa soție, Liudmila, de care a divorțat în 2014. Nici el, nici Kabaieva, în vârstă de 43 de ani, nu au confirmat că ar fi un cuplu sau că ar avea copii împreună, iar Kremlinul depune eforturi susținute pentru a păstra viața privată a lui Putin sub tăcere.

Putin a prezentat războiul Rusiei împotriva Ucrainei, ajuns acum în al cincilea an de la invazia pe scară largă pe care a lansat-o în 2022, ca parte a unei lupte civilizaționale și a unei apărări împotriva a ceea ce el susține că sunt eforturile NATO și ale a ceea ce el numește „Occidentul colectiv” de a slăbi sau distruge Rusia și de a-și impune voința asupra lumii.

El este un ferm apărător al ceea ce el și aliații lui numesc „familia tradițională”.

Aflat la putere în calitate de președinte sau prim-ministru încă din 1999, Putin a criticat în mod constant Washingtonul, Occidentul și NATO. În ultimii ani, propaganda de stat rusă a demonizat în special Marea Britanie și Uniunea Europeană, iar înalți oficiali, printre care și Putin, s-au referit în mod disprețuitor la cei pe care îi numesc „anglo-saxoni”.

La scurt timp după începerea invaziei, Putin i-a criticat dur pe membrii elitei ruse despre care a afirmat că sunt „mental orientați” spre Occident, avertizând că adversarii Rusiei îi vor folosi pentru a „provoca daune maxime poporului nostru” și apoi îi vor da la o parte.

Cum să-i învățăm pe băieți să devină „europeni cultivați”

Cu toate acestea, una dintre sarcinile atribuite străinilor angajați pentru a ajuta la creșterea băieților este aceea de a le aduce cunoștințele de engleză și germană la nivelul „europenilor cu studii”, prin imersiune lingvistică, conform materialelor analizate de Sistema.

Cea mai mare parte a angajaților provine din Germania, urmată de Africa de Sud, iar alții provin din țări precum Marea Britanie, Noua Zeelandă, Austria, Irlanda și Bosnia-Herțegovina.

Germania și Marea Britanie sunt membre ale NATO și se numără printre cei mai fervenți susținători ai Ucrainei în lupta sa împotriva invaziei ruse. La fel ca Germania, Austria și Irlanda sunt membre ale UE. Africa de Sud este membră a grupului BRICS, alături de Rusia, China, Iran și alte șase țări.

Systema a găsit o singură mențiune despre o angajată rusă, o femeie chemată să-l învețe pe Ivan muzică și să-l familiarizeze cu compozitori precum Serghei Prokofiev și Nikolai Rimski-Korsakov.

Pe lângă accentul pus pe limbile occidentale, au apărut însă și măsuri oficiale menite să garanteze că băieții nu vor fi informați cu privire la aspecte legate de sexualitate, gen sau comunitatea LGBT – chestiuni pe care Putin, care a ridiculizat ceea ce el a numit „libertățile de gen” și a semnat legi care restrâng drastic drepturile homosexualilor, le-a asociat frecvent cu Europa și Occidentul în declarațiile sale publice.

Conform contractelor consultate de Sistema, educatorilor li se interzice să „își impună convingerile religioase, politice sau ideologice” asupra persoanelor aflate în grija lor, li se interzice să discute subiecte de natură sexuală fără aprobarea prealabilă și se specifică: „Nu abordați sub nicio formă teme legate de comunitatea LGBT.”

Conform informațiilor disponibile, au fost impuse restricții și asupra libertății de mișcare a străinilor; aceștia și-au petrecut cea mai mare parte a timpului lucrând la o reședință prezidențială izolată, situată la jumătatea distanței dintre Moscova și Sankt Petersburg, cunoscută sub numele de Valdai, unde Putin a petrecut mult timp de-a lungul anilor.

Există, de asemenea, documente despre timpul petrecut în stațiunea de la Marea Neagră Soci, unde se află o altă reședință somptuoasă folosită de Putin, Bocearov Rucei. Însă, într-o anchetă publicată în 2025, Sistema a descoperit că Putin folosise acea reședință foarte rar începând cu anul precedent, probabil de teama atacurilor cu drone ucrainene pe teritoriul Rusiei, tot mai frecvente.

Din corespondența din 2022 reiese că unei profesoare de engleză, în vârstă de 58 de ani, crescută în Canada și deținătoare de pașapoarte irlandez și britanic, i s-a spus că nu poate merge în oraș să facă cumpărături sau să „viziteze diverse locuri publice” în timpul liber. „Pregătește o listă cu [articolele] de care ai nevoie și le vom cumpăra noi, apoi ți le vom da după ce le vom dezinfecta”, i s-a spus.

Noii angajați au fost supuși unor controale medicale amănunțite și frecvente, iar în programele de lucru din 2018, înainte de izbucnirea pandemiei de COVID, apar mențiuni privind perioade ocazionale de carantină.

Documentele arată că, printre alte restricții, li s-a interzis să discute cu persoane din afară despre activitatea lor sau să posteze informații pe rețelele de socializare. De asemenea, acestea arată că tutorii, guvernantele și alți asistenți au fost obligați să prezinte rapoarte zilnice detaliate despre activitatea lor cu băieții.

Nici Putin, nici Kabayeva nu sunt menționați cu numele în contracte sau în alte documente. Există însă dovezi suficiente că ei sunt „familia”, „părinții” și „angajatorii” la care se face referire în mod repetat în aceste documente, inclusiv mențiuni directe la băiatul mai mare, Ivan, și la „cel mic”, vârstele acestora corespunzând cu cele ale celor doi presupuși frați.

Familia a început să caute educatori în străinătate în 2017, când Ivan a împlinit doi ani. În 2018 programul său includea cursuri de engleză, germană și muzică. Documentele arată că a fost angajată o femeie străină pentru a-l învăța pe micuț limba engleză și pentru a avea grijă de el în calitate de bonă.

RFE/RL cunoaște numele angajaților din copiile pașapoartelor și din alte documente și corespondență, dar nu le dezvăluie identitatea pentru a le proteja viața privată.

De regulă, au lucrat pentru familie la orice moment dat între patru și șase îngrijitori străini, unii îndeplinind diverse roluri – cum ar fi predarea limbii engleze și a limbii germane –, iar alții înlocuindu-se reciproc în ture.

Corespondența consultată de Sistema dezvăluie în detaliu unele aspecte triviale, cum ar fi o dispută cu o guvernantă cu privire la faptul dacă l-a spălat corespunzător pe Ivan după ce acesta a folosit toaleta, la un moment dat în noiembrie 2018.

Pe fondul atitudinii ostile față de Occident manifestate de autoritățile ruse, care descurajează urmarea „modelor” occidentale, un raport al unui profesor de engleză, la care a avut acces Sistema, sugerează că Ivan a creat o felicitare pentru „mama și tata” cu ocazia Crăciunului pe stil occidental din decembrie 2018, pe care apărea Moș Crăciun. Crăciunul ortodox rus este în ianuarie, iar simbolul său este Ded Moroz.

Se pare că remunerațiile lucrătorilor străini au variat considerabil și au crescut de-a lungul timpului, de la un îngrijitor care primea 1.400 de euro pe lună în 2019 până la salarii care, în unele cazuri, au ajuns la 7.000 de euro – mai mult de șase ori salariul mediu lunar din Rusia în 2025.

„Discreție absolută, loialitate, tăcere și ascultare”

Conform contractelor, fiecărui îngrijitor i se pune la dispoziție o cameră într-un apartament sau într-un apartament de hotel, cu mențiunea că este posibil să fie nevoit să împartă spațiul cu o altă persoană, dar i se garantează o cameră proprie și o baie cu duș.

Documentele arată că unii angajați au fost concediați înainte de expirarea contractului, alții și-au dat demisia din proprie inițiativă, iar mai mulți candidați la posturi de îngrijitori s-au deplasat la Moscova sau la Sankt Petersburg, au susținut interviuri și examene și au fost trimiși înapoi acasă.

O femeie austriacă de 34 de ani, care se pregătise cu mult entuziasm pentru a avea grijă de un copil de 4 ani și a-l familiariza cu limba germană, a fost dezamăgită după ce a sosit în iulie 2019 și a locuit inițial în hoteluri de cinci stele, așa cum i se promisese, pentru ca apoi să se trezească „în mijlocul pustietății”, într-un sat mic de lângă Valdai, înainte să i se spună că nu e potrivită pentru post. Într-o discuție cu Sistema, după mai mulți ani, ea a spus că toată corespondența referitoare la slujbă s-a desfășurat cu un grad ridicat de confidențialitate și că nu i s-a spus niciodată pentru cine urma să lucreze.

Din materialele descoperite reiese că procesul de selecție și angajare, precum și acordurile financiare cu bărbații și femeile angajate să ajute la creșterea și educarea băieților au fost gestionate în mare parte de două verișoare ale lui Kabaieva, Olesea Fedina și Ekaterina Golovaciova.

Niciun din cele nu a răspuns întrebărilor trimise de Sistema. Nici purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, și nici un reprezentant al lui Kabaieva nu au dat curs solicitărilor de comentarii.

De asemenea, Sistema a solicitat declarații de la mai multe persoane despre care documentele indicau că fuseseră angajate pentru a ajuta la creșterea celor doi băieți. Una dintre ele a confirmat că a fost guvernantă în Rusia timp de trei luni, dar că nu i s-a spus niciodată pentru cine lucra.

„Primeam ordinele și informațiile doar prin intermediul asistenților familiei”, a declarat ea pentru Sistema, adăugând că de la angajați se aștepta „discreție absolută, loialitate, tăcere și ascultare”.

Ea a descris scurta perioadă petrecută la acel loc de muncă drept o „experiență extraordinară” și a spus că familia a fost întotdeauna corectă și „foarte generoasă”, dar a sugerat că relația cu asistenții era unilaterală.

„Eram doar o persoană care primea instrucțiuni și ordine”, a spus ea.

