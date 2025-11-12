Uite Putin, nu e Putin! Kremlinul îl „ascunde” pe președinte în trei birouri identice

Într-un reportaj difuzat pe 11 octombrie 2020, un jurnalist al televiziunii de stat rusești le povestește telespectatorilor, cu sufletul la gură, ce îi așteaptă: fragmente din interviul său cu președintele Vladimir Putin și știri despre testarea unei rachete hipersonice cu care Moscova se laudă - printre altele.

„După interviu, iarăși la muncă”, spune reporterul, repetând narațiunea Kremlinului potrivit căreia Putin muncește fără oprire pentru a face Rusia mai sigură și mai puternică. O inscripție într-un colț al ecranului indică „Novo-Ogariovo” – reședința principală a președintelui, dintr-o suburbie a Moscovei – iar imaginile îl arată pe Putin îndreptându-se spre ușa biroului său și întinzând mâna spre clanță.

Aici este indiciul: amplasarea mânerului ușii și câteva alte detalii dezvăluie că filmarea nu a fost realizată în niciun caz la Novo-Ogariovo, conform concluziilor unei investigații efectuate de RFE/RL.

De fapt, s-a filmat la mai mult de 1.500 de kilometri spre sud, într-un birou aproape identic, de la Bociarov Rucei, o reședință de stat din Soci, pe coasta Mării Negre.

Sistema, unitatea de investigații rusești a RFE/RL, a descoperit că există nu una, ci două copii ale biroului lui Putin din Novo-Ogariovo – una la Soci și cealaltă la Valdai, aproximativ la jumătatea distanței dintre Moscova și Sankt Petersburg – și că Kremlinul a mințit în privința locului unde se afla președintele de sute de ori în ultimii ani.

În majoritatea cazurilor elucidate de Sistema, întâlnirile care aparent au avut loc la Novo-Ogariovo au fost de fapt filmate la Soci sau la Valdai – localitate situată pe malul unui lac, într-un peisaj împădurit, preferată de Putin de când a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, urmată de atacuri cu drone ucrainene asupra țintelor militare și industriale din Rusia.

Ancheta sugerează că secretosul Kremlin a indus în eroare opinia publică cu privire la locul în care se afla Putin, în mod regulat, timp de cel puțin câțiva ani. De asemenea, ea ridică semne de întrebare cu privire la momentul în care au avut loc întâlnirile și discuțiile pe care administrația lui Putin le-a făcut publice.

Într-o relatare publicată în august, Sistema a dezvăluit că cel puțin cinci întâlniri care - potrivit Kremlinului - ar fi avut loc în aprilie sau mai au fost de fapt filmate cu câteva luni mai devreme. Putin a continuat această stratagemă și în această toamnă: din august, Kremlinul a publicat cel puțin șapte videoclipuri vechi cu întâlnirile președintelui, prezentându-le ca fiind noi, cum a descoperit Sistema.

În spatele ușii numărul 1...

Sistema a ajuns la aceste concluzii cu privire la cele trei birouri aproape identice după ce a analizat atent aproximativ 700 de videoclipuri publicate de administrația Putin sau difuzate la televiziunea de stat și după ce a examinat imaginile postate pe site-ul web al Kremlinului.

Aceasta a fost una din metodele folosite.

Jurnaliștii au analizat, de asemenea, o mulțime de materiale, inclusiv postări pe rețelele sociale și note de călătorie care descriau planurile și călătoriile efective ale persoanelor din anturajul lui Putin, precum personalul de securitate și jurnaliștii televiziunii de stat care îl însoțesc.

O relatare din octombrie 2020 este un exemplu simplu, dar uimitor.

În biroul din Novo-Ogariovo, mânerul ușii de lângă biroul lui Putin este amplasat puțin mai jos decât îmbinarea dintre panourile de perete de pe ambele părți – un fapt care reiese clar din imaginile video și fotografiile camerei, inclusiv din imaginile companiei care a montat parchetul acolo.

Dar, deși mânerul pe care Putin îl apucă când părăsește biroul arată la fel, acesta este amplasat puțin mai sus decât îmbinarea peretelui – o diferență de câțiva centimetri, dar totuși inconfundabilă. Iar asta înseamnă că interviul a fost filmat la Soci, nu la marginea Moscovei.

Printre alte detalii care dezvăluie discrepanțe între locația anunțată de Kremlin și locația reală a numeroaselor întâlniri care ar fi avut loc la Novo-Ogariovo se numără: modelele de pe cravatele lui Putin, forma unui suport de televizor, nuanța unui blat de masă și textura unui suport de documente din lemn, de pe birou.

Sistema a verificat informațiile despre locația lui Putin din înregistrările video inclusiv examinând documentele de călătorie. De exemplu, un interviu televizat din august 2020, despre care Kremlinul a afirmat că a avut loc la Novo-Ogariovo, pare să fi fost filmat de fapt la Soci, judecând după detalii precum mânerul ușii.

Într-adevăr, un bilet electronic achiziționat de o agenție de turism cu legături cu Kremlinul și obținut de Sistema indică faptul că intervievatorul, Serghei Briliov, a zburat de la Soci la Moscova pe 27 august, ziua în care interviul a fost difuzat la televiziunea de stat.

Acesta și alte documente interne ale televiziunii de stat ruse au fost obținute de jurnaliștii Sistema prin intermediul unor e-mailuri interne ale VGTRK (ВГТРК) furnizate jurnaliștilor de către Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Călătorii misterioase

Pe de altă parte, oficial, imaginile filmate în septembrie 2020 erau de la Novo-Ogariovo. Dar într-un e-mail văzut de Sistema, un producător de la televiziunea de stat cerea unui coleg să organizeze o călătorie la Soci pentru cunoscutul jurnalist Pavel Zarubin și alți membri ai echipei de televiziune.

Zarubin, co-autorul unei emisiuni săptămânale de știri difuzată la postul public Rossia-1, care se concentrează pe Putin, a călătorit frecvent la Soci și a adus înapoi imagini pe care Kremlinul le-a prezentat apoi ca fiind filmate la Novo-Ogariovo, a descoperit Sistema.

Un document de călătorie și un scurt fragment dintr-una dintre emisiunile lui Zarubin au dezvăluit că un membru al personalului de securitate prezidențial implicat în comunicații a petrecut o noapte la Soci în perioada în care au fost filmate imagini cu Putin. Din nou, ele erau doar pretins filmate la Novo-Ogariovo, fiind de fapt de la Bociarov Rucei, în octombrie 2021.

Pe lângă mânerul ușii, există și alte diferențe între biroul din Novo-Ogariovo și cel din Bociarov Rucei. Una dintre ele este poziția unei îmbinări de pe peretele din spatele lui Putin, iar alta este forma picioarelor suportului pentru televizor.

Utilizarea reședinței Bociarov Rucei de către șefii de la Kremlin datează cel puțin din vremea lui Nikita Hrușciov, liderul sovietic din perioada 1953-1964, și a succesorului său, Leonid Brejnev. Clădirea în care se țineau întâlniri oficiale, construită în anii 1950, a fost în cele din urmă demolată și înlocuită cu o clădire ridicată înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Soci, din 2014.

Imagini filmate la scurt timp după deschiderea Jocurilor arată o recepție la care au participat personalități culturale ruse, precum Putin și Alina Kabaieva, medaliată cu aur la gimnastică ritmică la Jocurile Olimpice din 2004, despre care se spune că este partenera lui de lungă durată și mama a cel puțin doi copii ai săi.

De-a lungul anilor, Putin a găzduit mulți alți lideri și alți oficiali ruși la Bociarov Rucei. În perioada pandemiei de COVID, mai ales în 2020 și 2021, aproximativ o treime din întâlnirile care au avut loc „oficial” la Novo-Ogariovo s-au desfășurat de fapt la Bociarov Rucei, conform dovezilor analizate de Sistema.

De asemenea, Putin a petrecut mult timp la Valdai, prezidând întâlniri într-un birou care seamănă foarte mult cu cel de lângă Moscova și cu cel de la Soci.

Izolare și securitate

În ultima vreme, Putin preferă din ce în ce mai mult Valdai. El s-a ținut departe, în mare măsură, de Bociarov Rucei, din februarie 2023, la un an după ce a lansat invazia pe scară largă din Ucraina.

Mai mult, imaginile filmate de Kremlin și alte materiale examinate de Sistema sugerează că aproape toate întâlnirile sale, care ar fi fost filmate la Novo-Ogariovo în 2025, au avut loc de fapt la Valdai.

Valdai este, de asemenea, locul unde se află o reședință de stat, iar în 2016, aceeași companie care s-a ocupat de renovările de la Novo-Ogariovo și Bociarov Rucei a construit un pavilion pentru întâlniri și conferințe pe ceea ce era odinioară un teren de tenis, într-o zonă împădurită din incinta reședinței.

La fel ca în cazul Bociarov Rucei, poziționarea unei îmbinări pe peretele din spatele scaunului lui Putin este unul dintre semnele că nu ne aflăm la Novo-Ogariovo. Un alt semn care diferențiază Valdai de celelalte două birouri este un termostat, amplasat drept în centrul unui panou de perete. Pe biroul lui Putin, fibrele lemnului din tăvița pentru documente au, la rândul lor, un model diferit.

Pe baza detaliilor vizuale, a duratei călătoriilor și a altor dovezi, Sistema a stabilit că una dintre numeroasele întâlniri organizate la Valdai a fost o reuniune guvernamentală, la trei zile după ce un incendiu a distrus un mall din orașul siberian Kemerovo în martie 2018, ucigând cel puțin 60 de persoane, majoritatea copii, la o săptămână după ce Putin și-a asigurat al patrulea mandat prezidențial. Kremlinul a susținut că întâlnirea a avut loc la Novo-Ogariovo.

Când Rusia concentra forțe armate de-a lungul granițelor Ucrainei înainte de invazia pe scară largă din 24 februarie 2022, Putin a vorbit cu președintele american de atunci, Joe Biden, prin videoconferință, de la Soci, pe 7 decembrie 2021, Biden avertizând împotriva unui atac, iar Putin criticând Kievul și NATO.

Putin s-a deplasat apoi la Valdai și a ținut mai multe întâlniri de acolo, potrivit concluziilor Sistema, în timp ce Kremlinul informa că președintele lucrează la Novo-Ogariovo.

Între 24 februarie și 12 aprilie, când forțele ruse au avansat inițial pe mai multe fronturi, dar au fost apoi respinse din suburbiile Kievului, nereușind să subjuge Ucraina și pregătind terenul pentru un război îndelungat care continuă fără vreun sfârșit la orizont, Putin a ținut cel puțin 12 întâlniri - fizice sau virtuale - din biroul din Valdai, a mai descoperit Sistema.

O analiză a imaginilor și a altor dovezi arată, de asemenea, că toate cele 30 de apariții ale lui Putin în biroul în cauză între ianuarie și sfârșitul lunii septembrie a acestui an, cu excepția uneia, au fost filmate la Valdai – unde, la un moment dat, în ultimii ani, comutatorul termostatului a fost mutat într-un loc corespunzător birourilor din Novo-Ogariovo și Soci.

Konstantin Gaaze, sociolog care studiază autoritarismul și birocrația din Rusia, afirmă că, în contextul războiului împotriva Ucrainei, care la rândul ei atacă instalațiile energetice și militare rusești din ce în ce mai frecvent cu drone și rachete, există un motiv simplu pentru preferința lui Putin pentru Valdai.

„Este o chestiune de securitate, desigur”, a spus Gaaze.

Bociarov Rucei este relativ expus, pe un teren înalt, la Soci, iar măsurile defensive proeminente ar atrage atenția în suburbia elegantă a Moscovei unde se află Novo-Ogariovo, a spus el. Reședința de la Valdai este mai izolată, iar serviciul rus al RFE/RL a relatat în august că 12 dispozitive de apărare aeriană au fost instalate în jurul acesteia, majoritatea fiind sisteme de rachete Panțir-S1.

Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a citit întrebările trimise de Sistema înainte de publicarea acestui articol, dar nu a răspuns. Biroul de presă al televiziunii de stat VGTRK nu a comentat nici el întrebările jurnaliștilor.

În 2020, după ce publicația rusă Proekt a relatat pentru prima dată că Putin ar avea două birouri foarte similare, la Novo-Ogariovo și Bociarov Rucei, Peskov a declarat că articolul este inexact și că nu există „birouri identice”.

Administrația lui Putin nu a reacționat la dovezile conform cărora a indus în eroare publicul rus cu privire la locațiile în care au avut loc sute de întâlniri ale șefului statului.

