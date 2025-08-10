În timp ce bărbații sunt la război, femeile ucrainene conduc trenurile de metrou

La sfârșitul primei sale ture ca mecanic de metrou în iunie 2025, Katerina Esipciuk avea picioarele obosite. Deși sistemele de frânare ale zgomotoaselor vagoane subterane sunt acționate exclusiv manual, tânăra de 25 de ani explică: „Împingeam instinctiv picioarele în podea, pentru că sunt obișnuită să apăs pedala de frână a mașinii mele”. Până în 2017, femeilor le era interzis să conducă trenuri de metrou. Dar apoi, cele 450 de profesii considerate „periculoase și nocive” pentru femei au devenit accesibile tuturor. Reprezentanții metroului au apărat interdicția impusă femeilor, invocând zgomotul și vibrațiile care, potrivit lor, ar putea afecta sănătatea reproductivă a femeilor.

De la ridicarea interdicției pentru femei de a lucra mecanic de metrou, până de curând, nicio femeie nu a reușit să absolve cursurile de formare intensivă. În toamna anului 2024, o femeie a început să lucreze în metroul din Harkov. Iar acum, Esipciuk este prima și singura femeie mecanic de metrou din Kiev. Din cauza invaziei rusești, Ucraina se confruntă cu o criză acută de forță de muncă în mai multe sectoare, inclusiv transporturi. În 2024, metroul din Kiev a redus ușor frecvența trenurilor, în parte din cauza lipsei mecanicilor.

Esipciuk spune că mama sa a fost, la început, categoric împotrivă ca ea să lucreze ca mecanic de metrou, în „uleiul și murdăria” din subteran, dar tânăra e obișnuită să-și murdărească mâinile. Inițial, ea a urmat o școală de mecanici în orașul Dnipro, unde era singura femeie printre 93 de bărbați. „Unii dintre profesori erau siguri că voi urma câteva cursuri, apoi voi renunța. Dar nu – am terminat studiile”, își amintește Esipciuk. Ea a ocupat și alte funcții în cadrul companiei de metrou din Kiev înainte de a obține postul de mecanic, cu un salariu de aproximativ 669 de dolari pe lună. Ea spune că soțul ei a susținut-o în această aventură. Esipciuk a început programul de pregătire pentru mecanici de metrou împreună cu alte 28 de persoane, dintre care trei femei. Numai zece persoane au absolvit cursul cu succes. Esipciuk a fost singura femeie printre acestea. Imaginea neobișnuită a unei femei mecanic de metrou în Kiev a cauzat unele probleme. În timpul unui schimb de ture, Esipciuk a deschis ușa cabinei, iar pasagerii curioși s-au apropiat să discute cu ea. Tânăra le-a răspuns politicos, dar cineva a filmat scena. Când videoclipul a apărut online, șefii au mustrat-o pentru încălcarea protocolului. Este strict interzis să vorbești cu publicul prin ușa deschisă.