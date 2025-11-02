În timp ce persecuția creștinilor din Iran se accentuează, Teheranul deschide stația de metrou „Sfânta Maria”

În interiorul celei mai noi stații de metrou din Teheran, iranienii care pot fi închiși pentru simpla deținere a unei Biblii vor trece în curând pe lângă o placă pe care scrie: „Mesajul lui Isus Hristos a fost mântuirea oamenilor de întuneric, ignoranță, corupție, decădere și discriminare.” În altă parte a stației Maryam-e Moqaddas – sau „Sfânta Maria” – un basorelief ce îl înfățișează pe Hristos mergând pe apă decorează un vestibul, iar mama sa, Maria, este reprezentată, mai mare decât în realitate, rugându-se printre flori.

Mass-media de stat a prezentat numele și tematica stației drept un gest de „conviețuire culturală”. Maria este, de altfel, o figură venerată și în Islam. Dar noua stație de metrou, aproape finalizată și care urmează să fie inaugurată oficial la începutul lunii noiembrie, a stârnit controverse într-o țară unde convertiții de la Islam au fost executați, iar practicarea creștinismului în limba persană este interzisă. Printre numeroșii creștini aflați în prezent în închisorile iraniene se află și un cetățean armean, condamnat la zece ani de detenție pentru „activități creștine ilegale”, după ce în posesia sa au fost găsite mai multe Biblii în limba persană. Fred Petrossian, jurnalist irano-armean stabilit la Bruxelles, a declarat pentru RFE/RL că noua stație este construită în principal pentru a „curăța imaginea” Republicii Islamice pe scena internațională. „Mesajul transmis Occidentului este: priviți, suntem toleranți, onorăm creștinismul și alte minorități religioase”, a spus el. Pe 29 octombrie, șeful securității iraniene a lăudat noua stație pentru potențialul său de a juca „un rol semnificativ în diplomație”.

Estimările privind populația creștină din Iran variază considerabil, dar un sondaj din 2020 realizat de Grupul pentru Analiza și Măsurarea Atitudinilor în Iran (GAMAAN) arăta că 1,5% dintre respondenți se identificau ca fiind creștini — un procent care, extrapolat la nivel național, ar însemna sute de mii de persoane. Majoritatea convertiților își practică credința în secret, în mici grupuri de prieteni sau în „biserici de casă” extrem de riscante, care sunt frecvent percheziționate de autorități. Dr. Pooyan Tamimi Arab, cercetător GAMAAN stabilit în Țările de Jos, a declarat pentru RFE/RL că un număr tot mai mare de tineri iranieni se îndepărtează de Islam, pe fondul valurilor recente de proteste antiguvernamentale. „Cu cât tinerii se îndepărtează mai mult de Islam, cu atât se identifică mai mult cu etichete precum ‘agnostic’ sau ‘ateu’. Iar asta înseamnă că, într-o societate în care religia majoritară este pusă la îndoială, unii nu aleg neapărat lipsa credinței, ci o altă religie, cum ar fi creștinismul”, a explicat el. Cercetătorul a adăugat că tendința de apropiere de creștinism „trebuie privită ca parte a unui fenomen mai amplu de opoziție față de regimul teocratic din Iran.” Pe fondul acestei îndepărtări de Islam, Iranul și-a intensificat considerabil persecuția împotriva creștinilor: anul trecut, 96 de convertiți au fost condamnați la un total cumulat de 263 de ani de închisoare, față de 22 de condamnări în 2023. Potrivit Consiliului pentru Relații Externe, „convertirea musulmanilor la alte religii este interzisă conform majorității interpretărilor legii Sharia, iar convertiții sunt considerați apostați” — o crimă pedepsită, în unele cazuri, cu moartea.