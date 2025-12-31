Încă un cablu submarin „agățat” cu ancora în Golful Finlandei, în ultima zi a anului

Incidentul a fost comentat de președintele finlandez Alexandr Stubb, care a scris pe X: „Finlanda este pregătită pentru provocări de securitate de diferite tipuri și răspundem la acestea după cum este necesar”.

Nu au fost dezvăluite detalii despre identitatea navei.





Ea este suspectată de a fi „responsabilă pentru deteriorarea cablului”, care aparține grupului finlandez de telecomunicații Elisa și se află în zona economică exclusivă a Estoniei, a declarat poliția finlandeză într-un comunicat.

Parte a Mării Baltice, Golful Finlandei (numit uneori și Golful Finic) este mărginit de Estonia, Finlanda și Rusia.

Elisa a detectat miercuri dimineață o defecțiune la cablul său și a raportat-o autorităților finlandeze, potrivit AFP.

O patrulă finlandeză de pază de frontieră și un elicopter au localizat nava suspectă în zona economică exclusivă a Finlandei, iar lanțul ancorei sale a fost găsit coborât în mare, a declarat poliția.

Paza de frontieră a dat instrucțiuni navei să oprească și să ridice ancora, ordonându-i să se deplaseze și să ancoreze în apele teritoriale finlandeze.

Poliția finlandeză a declarat că investighează incidentul ca „distrugere agravată, tentativă de distrugere agravată și interferență agravată cu telecomunicațiile”.

Helsinki cooperează în acest caz cu mai multe autorități naționale și internaționale, inclusiv cu cele din Estonia, s-a mai anunțat în capitala finlandeză.

În ultimii ani, infrastructura energetică și de comunicații, inclusiv cablurile și conductele submarine, au suferit mai multe asmenea „intereferențe” în Baltică.

De la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, mulți experți și lideri politici au făcut legături între sabotajul suspectat al cablurilor și „războiul hibrid” dus de Rusia împotriva țărilor occidentale.

Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te