Încasările rusești din exportul de gaze și petrol, la cel mai scăzut nivel

Scăderea s-a datorat prețurilor mai mici ale țițeiului și unei ruble mai puternice. Veniturile din petrol și gaze sunt cruciale pentru bugetul de stat al Rusiei, care a înregistrat un deficit de 5,6 trilioane de ruble sau 2,6% din produsul intern brut în 2025.

Cifra din ianuarie, de 393,3 miliarde de ruble (5,10 miliarde de dolari), a scăzut față de cea din decembrie, de 447,8 miliarde de ruble.

Veniturile din petrol și gaze sunt principala sursă de lichidități pentru Kremlin, reprezentând aproape un sfert din veniturile bugetului federal, puse la încercare de cheltuielile mari pentru apărare și securitate de când Rusia a început campania militară în Ucraina, în februarie 2022.

Se estimează că bugetul rus va colecta 8,92 trilioane de ruble din vânzările de petrol și gaze în acest an. Veniturile totale ale bugetului pentru 2026 sunt estimate la 40,283 trilioane de ruble.

Influența în scădere a Rusiei pe piețele internaționale de gaz și petrol este și rezultatul politicilor mai agresive ale SUA în domeniu.

Companiile petroliere rusești care operează în Venezuela sunt excluse din țară după schimbarea regimului din Caracas, ca urmare a unei operațiuni a SUA, s-a plâns ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat vineri de Interfax.

„Acum, companiile noastre sunt, sincer vorbind, alungate din Venezuela”, a declarat Lavrov într-un interviu acordat RT, când a fost întrebat despre politicile administrației americane.

El a enumerat și alte „neplăceri” provocate de politicile SUA în diferite regiuni ale lumii.

„Indiei i se interzice să cumpere petrol rusesc. Cel puțin, așa s-a declarat. Tuturor li se interzice să cumpere petrol și gaze de la noi. Peste tot se vorbește despre înlocuirea petrolului și gazelor rusești cu petrol și gaze naturale lichefiate din SUA”, a spus Lavrov.

