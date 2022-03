Inima Pragăi în galben și albastru

Un amplu concert a avut loc în Piața Vaclav, pe 2 martie, organizat de Televiziunea Publică cehă și organizația Člověk v tísni (People in Need), unul din cele mai mari ONG-uri din Cehia și din Europa Centrală și de Est.

Diaspora ucraineană din Cehia este una din cele mai numeroase – 200 de mii de etnici ucraineni, conform recensământului din anul 2021. La concert, ca și la celelalte manifestații organizate la Praga săptămâna curentă, mii de ucraineni au venit pentru a se susține reciproc și pentru a-i ajuta pe conaționalii lor, care în aceste clipe trec prin adevărate momente de groază.

„Venim din diferite regiuni ale Ucrainei: Cernăuți, Vinița, Ivano Frankivsk, Dzerjinsk, Dnipro. Fiica mea este la Kiev, unde acum au loc bombardamente. Avem fii, nepoți, rude - cu toții au rămas acolo și ne facem mari griji pentru ei.”

Publicul adunat la concertul din centrul capitalei cehe a fost încurajat să trimită mesaje la un număr special, încasările fiind direcționate către organizația non-profit Člověk v tísni, care distribuie ajutoare nu numai în Cehia, dar și în țările în care au ajuns alte zeci și sute de mii de refugiați ucraineni.

Cehii au reușit să strângă în sprijinul Ucrainei o sumă record, care o depășește până și pe cea colectată în sprijinul conaționalilor afectați de tornada devastatoare de anul trecut, din sudul Moraviei. Numai în ultimele șapte zile, organizația neguvernamentală Člověk v tísni a reușit să strângă peste 1,1 miliarde de coroane (peste 40 de milioane de euro). Sute de milioane de coroane au fost donate și prin intermediul altor platforme. În Praga, s-au deschis mai multe centre de colectare a ajutoarelor. Voluntarii spun că, timp de numai câteva, au adunat zile tone de donații în sprijinul armatei ucrainene.

„Sunt rusoaică, m-am născut în apropierea munților Ural. Am locuit timp de 30 de ani în Ucraina și am vorbit limba rusă. Nimeni niciodată nu m-a intimidat sau amenințat. Nimeni, niciodată. Nici în vest, nici în sud, nici în regiunea Crimeea. Am călptorit în toată Ucraina, pentru că am locuit acolo 30 de ani. Nu există acolo naziști sau fasciști. Sunt patrioți ai Ucrainei, care iubesc Ucraina ca pe pământul lor natal. Ei își doresc ca țara lor să fie independentă, prosperă economic, ca oamenii să poată trăi liberi, să poată munci și să aibă pensii decente”, ne-a spus o altă participantă la manifestația din centrul Pragăi.