Interviuri comandate: puterea și circulația informației

În unele culturi, precum în SUA, dreptul jurnaliștilor de a solicita și obține informații este absolut, de aceea a surprins foarte neplăcut tentativa lui Donald Trump de a exclude de la conferințele sale de presă niște reporteri care nu îi conveneau. Într-o asemenea cultură, e greu de încadrat o inițiativă cum a fost cea luată în Franța, în timpul președinției lui François Hollande, când în 2013 s-a pus un embargo pe comunicarea cu presa și s-a decis că niciun ministru nu va mai putea da un interviu fără acordul premierului (atunci: Jean-Marc Ayrault).

Deja, de mai multă vreme, atunci, miniștrii francezi nu dădeau interviuri dacă nu primeau promisiunea că vor putea citi integral textul transcris înainte de publicare. Deseori, pasaje întregi erau rescrise, sau răspunsuri deja date – tăiate sau modificate.

Sigur, există o mare cultură europeană în care politicienii cer întrebările înainte și au voie să citească și să cenzureze rezultatul: Germania. În Germania, asta e o obligație pentru jurnaliști, înscrisă în codul deontologic. Lucrul poate duce la situații foarte complicate, cum a fost atunci când un cotidian german pentru care am lucrat o vreme a obținut un interviu cu Angela Merkel.

Interviul a decurs bine și era foarte viu, Merkel vorbind de pildă despre copilăria ei în DDR, în fosta Germanie comunistă. Transcris, i-a fost trimis textul, iar multe zile după aceea ziarul a tot așteptat aprobarea, stând, zile la rând, până noaptea târziu, cu prima pagină deschisă și albă.

Când a venit textul aprobat, am înghețat cu toții: nu mai rămăsese absolut nimic din ceea ce dădea viață interviului. Nimic despre tinerețea lui Merkel, nimic din vorbele pe care le spusese cu gura ei. Un interviu rescris sec, tern, ca un comunicat oficial al guvernului.

Există apoi și cazuri grotești, extreme, precum acel diplomat român care nu doar mi-a cerut întrebările interviului înainte, dar m-a lăsat să aștept 6 (șase) luni, timp în care i-a venit până la urmă textul răspunsurilor de la minister de la București, răspunsuri pe care mi le-a citit, textual, de pe hârtie, la microfon. M-am întrebat întotdeauna cum ar fi făcut dacă aș fi lucrat pentru o televiziune, iar nu pentru un radio, unde lucrurile astea nu se văd.

Fiind însă vorba de Franța, embargoul comunicațional din 2013 căpătase o altă dimensiune, căci vorbim acolo despre una din țările pe care se bazează istoria democrației moderne.

Sigur, nu poți fi bun politician dacă nu ești bun manipulator. De altfel, a spune „bun manipulator” e redundant. Un manipulator este „bun" prin definiție, altfel nu ar putea manipula. Pare un raționament circular, dar viața reală este un asamblaj de truisme. Unul din acestea fiind că o bună parte din semenii noștri se arată a fi doar manipulatori ratați; normalitatea lor e o formă de eșec. Sunt inofensivi din neputință.

Arta interviului

Asa-numita arta a interviului de radio nu este, așadar, un dar natural. E vorba mai degraba de o serie de tehnici retorice care se dobandesc incetul cu incetul. Nu toti ziaristii stiu sa ia un interviu pentru radio, întrucât nu e ceva instinctiv. Trebuie mai întâi gasita o structura, un plan spre ce va merge interviul, spre ce va trebui scos de la omul acela...



Un interviu pentru tipar e mai simplu, poate fi rescris, te poti juca cu frazele, introduce descrieri si digresiuni. La radio, insa, întrebarile trebuie sa curga una din alta in mod logic, iar structura sa nu fie simtita ca rigida. Apoi, fiind vorba de sunet, ziaristul trebuie sa aiba la indemana si ceva in rezerva in cazul in care intervievatul o ia razna spre subiecte neprevazute si neinteresante. Toate astea, desigur, dînd intregului dispozitiv sonor un aer natural, de conversatie spontana.



O alta regula, presupusa a fi fundamentala, este că persoanei intervievate nu i se trimit intrebarile dinainte, pentru ca altfel interviul devine un soi de recitare al cărei ton nenatural se aude deîndată (cum a fost în cazul diplomatului român despre acre am vorbit). Ar mai fi apoi si o lipsa de sinceritate fata de ascultatori, care cred ca totul se petrece in direct si improvizat. Cei mai multi ascultatori nici nu isi inchipuie ce teanc de hîrtii au in fata ziaristii de radio atunci cind se aseaza la microfon.

Toate aceste reguli sunt însă teoretice si aplicate sistematic mai mult de începători. Si eu eram plin de ele, acum vreo doua decenii. A trebuit o data sa fac un interviu in Bruxelles cu un important politician belgian, o persoana cheie atunci, însă un om complicat, un intelectual egocentric, ce tocmai fusese implicat intr-o afacere de corupție, luare de mită nedovedită, însă omul era indispensabil in coalitia guvernamentala. L-am sunat si mi-a raspuns ca imi da un interviu, dar mi-a cerut sa-i trimit intrebarile.



I-am spus, grav, la telefon, ca politica postului nostru de radio e de a face totul spontan. A oftat exasperat si mi-a zis sa vin totusi, daca a apucat sa spună da.



Ajuns acolo, omul s-a dovedit rece si aproape ostil. Raspunsurile lui erau monosilabice. „Daca se prăbușește guvernul, veti participa la o coalitie cu liberalii?” -- NU!... „Sinteti multumit de bilantul actualei coalitii?” -- DA!...



Interviul ieșea mort si fără forma, iar omul mă fixa din ce in ce mai amuzat. Dupa 5 minute epuizasem totul. L-am privit disperat si i-am zis: „ce sa va mai intreb?...”



A izbucnit in rîs, aproape prietenește: „Intreabă-mă franc daca e adevărat ca am luat mită... Iar data viitoare sa-mi trimiți întrebările.”

Întotdeauna, când fac un interviu cu un politician, o persoana publică sau un artist pe care îl admir, ascultându-l vorbind si explicându-și credințele și planurile, îmi învârt în permanență în cap întrebarea: „Oare unde mă minte?"