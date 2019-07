Ion Diacov: Noua guvernare a pășit cu stângul. Primul pas trebuia să fie Procuratura

Procurorul general Eduard Harunjen a declarat că nu intenționează să plece din funcția de procuror general, chiar dacă reprezentanții actualei guvernări i-au cerut de mai multe ori demisia. Șeful statului a dat de înțeles că Eduard Harunjen și-ar putea pierde funcția în curând. Igor Dodon sugera că în timpul apropiat va fi conducere nouă și la Procuratura Generală. Fostul procuror-șef al municipiului Chișinău, Ion Diacov, îi cere insistent în ultimul timp demisia procurorului general și chiar îl avertizează pe Eduard Harujen că va scrie un denunț pe numele său, dacă nu va pleca din funcție.

Europa Liberă: În cei aproape 28 de ani de independență, mai mult ca niciodată este criticată Procuratura Generală. Dl Diacov, de ce s-a ajuns ca toate săgețile cu critici să ajungă în ograda Procuraturii Generale?

Ion Diacov: „Fiindcă Procuratura este o instituție foarte importantă. Procuratura îndeobște de la independență încoace, ultimul procuror a fost Valeriu Catană, eu aș zice independent, un procuror care de atâta a și rezistat un an de zile și a fost dat afară. El și dl Iuga, în rest au fost procurori care s-au vrut, le-au plăcut. Ei au avut din start interesele lor personale, care au coincis cu interesele celor de la putere.”

Europa Liberă: De ce politicienii au vrut totdeauna să aibă influență asupra Procuraturii Generale și de ce procurorul general s-a lăsat să fie dominat de politic?

Ion Diacov: „Puterea în general e un narcotic și tentația de a conduce ușor, cum se spune, este o vorbă populară – „putere să fie, minte nu trebuie”. Deci, când s-a trezit orice guvernare care, iată, într-o bună zi s-a făcut o revoluție sau au avut loc alegeri și au venit la putere, da, sunt probleme în agricultură, în economie, ele-s greu de rezolvat, trebuie de muncit, dar aici ai sunat procurorului, i-ai dat comandă și problema-i rezolvată.”

Europa Liberă: Deci acceptă persoana care exercită funcția de procuror general să execute aceste comenzi?

Toate schimbările au fost făcute cu privire la „ce o să am eu de la asta?”...

Ion Diacov: „Da, cu părere de rău. Legea din procuratura sovietică a fost destul de bună, niște momente ce țineau de ideologie trebuiau schimbate, dar în principiu ceea ce se referă la supravegherea de procuror, anchetă penală și îndeobște supravegherea asupra tot ce se mișcă în țara asta, că tot să se execute legile, erau foarte bune. Toate schimbările au fost făcute cu privire la „ce o să am eu de la asta?”. Iată, ultima schimbare, așa mai profundă care a avut loc, eu îmi amintesc în 2012 a venit Gribincea, un avocat a venit la mine, eu eram procurorul municipiului...”

Europa Liberă: Vladislav Gribincea?

Ion Diacov: „Da. Și, iată, noi vrem să facem un studiu. N-a spus că ei au început să pregătească platforma asta, sau cum să-i spun, pentru reformă. Pe urmă, n-a trecut mult și Gribincea vine cu o notă informativă că iaca trebuie să... Eu din start când am văzut, am fost la procurorul general și i-am spus: „Dle, eu știu că legea pentru procuror, pentru mine cum să lucrez trebuie s-o fac eu, altceva, adică proiectul trebuie să-l facem noi, procurorii, și să-l dăm la parlamentari și ei să vadă, că noi prea multe putem să dorim, dar ei să le facă din punctul de vedere al legislatorilor, dar cum trebuie să trăiesc, să muncesc, eu trebuie să decid. A venit un avocat ale cărui interese sunt diametral opuse intereselor Procuraturii”. Bine, eu nu vreau să fiu prea-prea... Am mers mai departe, am primit un ordin prin care s-a constituit un grup secret, nu știa nimeni. Și așa a vrut situația să se întâmple că Igor Corman, proaspăt ales președinte al Parlamentului, a venit la Procuratură să facă cunoștință cu procurorii. Ei, Gurin pe atunci era procuror general, ne-a adunat elita Procuraturii, să spunem așa, ne-a prezentat și a spus: „Dl Corman, iată legea nouă, o s-o implementăm...”, în câteva cuvinte a explicat. Dl Corman a bulbucat ochii și zice: „Stați oleacă. Cum, voi într-o lună vreți să faceți? Dar voi îndeobște aveți idee ce-i asta a face o lege? Voi sunteți procurori, dar aici sunt membri grupului de lucru?”. Și iată când mă uit se ridică în picioare Viorel Morari, care era demis din funcție și era acolo nu știu pe unde, și s-au mai ridicat vreo câțiva – nu le mai dau numele la toți – și noi o parte, care eram cointeresați să facem o lege bună și iată de atunci s-a început, mai pe scurt, s-a făcut proiectul de lege, s-a dat o lună ca toți procurorii să facă aviz că „odobreaiem” (aprobăm). Eu, unicul, am scris pe câteva pagini. Și s-a întins procesul acesta vreo doi ani de zile. În 2015 am ajuns la final, erau reprezentanții Comisiei de la Veneția, Ambasadei Statelor Unite, era o ședință largă la Institutul Justiției.

Când s-a început acolo, era pe puncte, și Viorel Morari a spus: „Iată, eu o să prezint fiecare articol separat și votăm în ultima variantă”. Eu, unicul, o dată, de două ori, de trei ori, de cinci ori, practic, la fiecare articol fac câte o remarcă și atunci se ridică Popenco, dacă nu-i greșesc numele, era interimar la anticorupție, se ridică și zice: „Dl procuror general, eu vreau să fac o declarație: iată, dl Diacov nu numai aici, dar și în societate de o bucată de vreme atacă Procuratura”. Mai mult nimeni n-a vrut să vorbească. Eu mă ridic și zis: „Stimați colegi, dl Popenco, dacă într-adevăr în sala asta cineva vrea să lupte cu corupția, iaca eu vă recomand – mata și încă 3, 4, 5 oameni din sala asta trebuie de arestat, pentru că-s corupți; 7-8 trebuie dați afară chiar acum și restul, cu legea aceasta care există Procuratura o să lucreze ca ceasul”. N-a scos o vorbă nici unul. Și eu azi spun: iată a venit noua guvernare, pe cine, fiindcă așa aparent, da, dacă să fiu eu sau cineva din interior și să spună: „Iată acesta-i om onest, patriot, profesionist, puneți-l în funcția cutare...”. Dar, de pildă, oamenii ăștia care astăzi îs la guvernare nu prea cunosc...”

Europa Liberă: Cum se face curățarea în cadrul Procuraturii Generale?

Ion Diacov: „Mă întorc iar. La noi s-au făcut schimbările în legislația Procuraturii conjuncturale. Vasăzică, europenii, dacă țineți minte, începând cu 2012, în diferite direcții cam mergeau schimbările, se făceau conform planului de acțiuni, dar cu justiția erau frânate, rămâneau pe loc. Și acum ei cum înțeleg? Nu europenii au cerut, ai noștri au făcut un plan că, iaca, reformăm aceea, reformăm aceea și când la capitolul justiție, europenii întreabă: „Oameni buni, voi ați spus că reformați, dar unde-s reformele?” Și atunci ai noștri s-au gândit: „Ia hai pe banii lor să ne facem Procuratură nouă”. Și ei au făcut, au făcut legea asta și au folosit la maximum instituțiile democratice, adică au făcut CSP.”

Europa Liberă: Consiliul Superior al Procurorilor...

Ion Diacov: „Consiliul Superior al Procurorilor. Asta-i o făcătură de murdărit și de astupat ochii, ea trebuie lichidată...”

Europa Liberă: Dacă astăzi pleacă dl Harunjen din funcția de procuror general, cum se alege un nou procuror?

Și atunci ai noștri s-au gândit: „Ia hai pe banii lor să ne facem Procuratură nouă”...

Ion Diacov: „Ei au făcut așa o procedură sofisticată, că încep selectările, adică se propun candidați din colectivele procurorilor și merg așa pe trepte până la Consiliul Superior al Procurorilor. Prin 2010, prima dată proba asta de democrație în Procuratură a făcut-o Zubco aici, la Filarmonică, am votat noi și iaca eu vorbesc despre mine: eu la momentul acela eram unul dintre cei mai cunoscuți oameni în sistemul Procuraturii. Și iată Nicolae Chitoroagă; eu nu-l cunoșteam, nimeni nu-l cunoștea și eu cu Chitoroagă ne-am nimerit candidați la aceeași funcție. Eu am rămas cu gura căscată, nu de atâta că tare voiam, pentru că eu aveam funcția de procuror al municipiului. Și a trecut Chitoroagă. Dar cum a fost atunci? Am votat noi toți și dl Zubco – nu știu din al cui cont – ne-a organizat la Filarmonică, la etajul doi, o masă ca la nuntă. A venit Natalia Gordienco, pe scurt, cei mai vestiți artiști, un concert de aproape 5 ore, iar noi ca proștii, la băut și la mâncat, am făcut un guleai... Când ne-a citit votul la sfârșit, era miezul nopții, adică noi am votat în 30 de minute și au numărat voturile 5 ore... Atunci a fost prima probă, pe urmă au făcut-o pe a doua, mai apoi au făcut-o și pe a treia. Acum acest mecanism trebuie anulat, trebuie ca procurorul general să fie selectat, să se facă concurs, să-l selecteze pe răspundere personală președintele Parlamentului. Când a fost instituită funcția de procuror de către Petru I l-a denumit „око государево” „ochiul imperatorului”. La noi, dacă să luăm prin analogie, „государево” îi poporul, suveranul îi poporul; poporul a delegat o parte din împuterniciri Parlamentului, nu președintelui, ci Parlamentului, fiindcă noi suntem republică parlamentară. Și președintele Parlamentului trebuie să identifice, las’ să facă concurs, asta-i chestia lui, dar el vine în fața Parlamentului și deputații îl susțin, deputații, cu toată opoziția acolo în frământări să-l aleagă și să-l numească pe răspunderea politică, dar nu cum Mihai Ghimpu, cum s-a pornit vorba prin societate că pentru procurorul general s-au plătit două milioane... Păi, dl Ghimpu, că ei l-au pus, că i l-au dat... N-are importanță, tu ești persoana nr. 1 în stat, președintele Parlamentului, tu ai ieșit în față și ai mințit deputații, dar, mințind deputații, ai mințit poporul.”

Europa Liberă: Dl Diacov, dar cum se simte acel procuror general când în societate se discută că pentru funcția lui s-au plătit milioane de dolari? Câtă independență are el să-și ducă mandatul cu bine?

Ion Diacov: „Dar n-are el independență! Care independență? În cazul nostru, dacă vorbim de Harunjen, în genere s-a mers și mai departe. Harunjen a fost o figură așa... ca să facă figură că-i procuror general, dar a condus până alaltăieri Nicolae Chitoroagă cu finul lui, Igor Popa, care i l-a pus în prag.”

Europa Liberă: De ce dl Harunjen nu vrea să se retragă din funcție ca și toți ceilalți cinovnici care și-au depus demisia?

Ion Diacov: „Harunjen cum n-a fost independent, așa și nu este independent. Eu bănuiesc că acolo sistemul lucrează și lui i s-a spus să stea, „noi te-am ales, structura lucrează și las’ să te dea afară. Cum au să te dea?” Iată acum președintele țării, dl Dodon a făcut declarații că el o să-l invite pe Harunjen la discuție. El nu la discuție, el la tratative o să-l invite, că nu-i secret, doar singur Dodon spune că pe numele lui s-au intentat dosare. Și el o să-l invite pe dl Harunjen, dar dl Harunjen o să-i spună: „Dle președinte, la noi îi democrație, procurorii lucrează, eu nu mă amestec, dar pentru Dvs. eu o să mă stărui”. Și ei au să negocieze, ei au să se înțeleagă acolo...”

Europa Liberă: Cel puțin, dacă să o credem pe Maia Sandu, premierul a spus foarte clar că trebuie să plece și dl Harunjen din funcția de procuror general, trebuie să fie anunțat concurs...

Ion Diacov: „Eu vorbesc de altceva. Dna Maia Sandu îi o femeie simpatică și foarte hotărâtă, dar atât, până aici. Ea a făcut foarte multe...”

Europa Liberă: Și credeți că vocea ei nu va conta atunci când se va decide cum să fie organizat concursul pentru funcția de procuror general?

Ion Diacov: „O să fie, dar Dodon o să hotărască când și cum o să fie, că nu poate nimeni să apese pe un buton. Iată, dl Nicolae Chitoroagă a fost executor și a simțit că trebuie să plece, dar dl Harunjen spune: „Tovarășe Chitoroagă, eu o să mă lămuresc.” El poate să se lămurească cinci ani. Ei așa au construit sistemul că dl Harunjen nu știe nimic...”

El nu la discuție, el la tratative o să-l invite, că nu-i secret, doar singur Dodon spune că pe numele lui s-au intentat dosare...

Europa Liberă: Nu știe nimic nici despre activitatea dnei Bețișor, nici despre activitatea altor procurori?

Ion Diacov: „Nu! Iată întrebați-l, el la toate întrebările o să răspundă, așa cred eu, că el o să răspundă: „Bine, ei sunt independenți, eu am să fac comisie, eu am să organizez, eu am să convoc CSP-ul”...”

Europa Liberă: Și dacă el nu va fi ascultat și nici crezut că va face ceea ce spune?

Ion Diacov: „Dlui Dodon îi e convenabil să se întindă problema asta, fiindcă dacă dl Dodon – așa cum văd eu lucrurile – ascultă ce spune Maia Sandu și alții și spune: „Dl Harunjen, mâine-dimineață îi iei geanta și pleci!”, poate să vină unul necontrolabil. Dar dosarele unde-s? Dodon personal spune că el sunt deschise dosare. Numai un șantajabil, un om care vine la tratative, numai cu dânsul se poate de discutat.”

Europa Liberă: Dl Diacov, a avut curaj dl Dodon să-l doboare pe dl Plahotniuc și nu va avea voință politică pentru ca să-i spună dlui Harunjen că trebuie să plece?

Ion Diacov: „Eu de cinci ani vorbesc, de zeci de ori am spus că cea mai importantă figură în Republica Moldova este procurorul general. Iaca așa cum îi el figură pentru figură, dar azi el poate să întindă hotărârea în timp a problemelor președintelui și președintelui îi este foarte convenabil, președintele n-o să meargă mai departe. Cu Plahotniuc, cu miniștri, cu asta... el a mers și a spus: „Eu hotărăsc, îi arestez”, dar nu el îi arestează, tot cu Harunjen o să se înțeleagă: „Iaca aici ai grijă, iaca acolo fă așa”.”

Europa Liberă: Dvs. lăsați să se înțeleagă că nu credeți în plecarea benevolă a dlui Harunjen din funcția de procuror general?

Ion Diacov: „Dar el a spus că nu se duce, el a declarat...”

Europa Liberă: Dar poate să se răzgândească până la urmă?

Ion Diacov: „Nu, nu, nu, aici nu-s de aceia băieți. Ei îs trecuți prin toate. Dl Harunjen n-o să se sperie, el n-o să plece benevol, el o să plece așa cum a și spus „când o să socoată el de cuviință să plece”. Nu, eu socot că atunci când au să se înțeleagă.”

Eu de cinci ani vorbesc că cea mai importantă figură în R.Moldova este procurorul general...

Europa Liberă: Ar trebui pe rol să fie puse niște dosare grele: dosarul furtului miliardului, dosarul dlui Șor, dosarul contrabandei cu spirt, cu țigări, cu pietre prețioase, cu narcotice...

Ion Diacov: „Acestea-s probleme cu tentă politică. N-o să mai fie nimic.”

Europa Liberă: Nicio finalitate?

Ion Diacov: „Nu! Nu vă faceți iluzii...”

Europa Liberă: Și Dvs. credeți că noua putere ar fi interesată să preia schemele care au existat?

Ion Diacov: „Ele au să lucreze...”

Europa Liberă: Cu acceptul puterii?

Ion Diacov: „Pe unde cu acceptul direct, unde indirect, unde așa, dar n-are să se stopeze. În orice caz, dacă să nu spunem așa vulgar că cutare sau cutare o să înceapă de mâine să grămădească bani din schemele acestea, eu vreau să spun că așa cum le-ați enumerat Dvs.: dosarul miliardului, al lui Șor ș.a.m.d., ele au să lucreze, au să facă grup de lucru, grup de anchetă, dar finalitatea, în orice caz în veacul meu, n-are să fie... Cum a fost și cu 7 aprilie 2009. Eu am spus, iată din 7 aprilie îi dosarul acela, tone de hârtie...”

Europa Liberă: Dar Dvs. credeți că voința politică de astăzi e asemănătoare voinței politice a celorlalte guvernări?

Ion Diacov: „De ce eu trebuie să cred, dacă eu mă uit, iaca, cum fac ei cu Legea despre Procuratură? Ei trebuiau să facă o schimbare la situația în care Procuratura ținea controlul. Dar ei ce au făcut? Au luat și au mărit numărul de membri la CSP, ca să poată prelua ei, dar restul a rămas tot același, ei n-au schimbat nimic.”

Mă doare sufletul, pentru că eu știu pe cine trebuie de arestat, pe cine de dat afară...

Europa Liberă: Dvs. credeți că astăzi politicul nu ar avea o idee clară ce să facă cu Procuratura Generală?

Ion Diacov: „Mie mi se pare că ei interes au, dar nu cunosc multe lucruri. Eu i-am scris pe Messenger dnei Greceanîi, dar văd că n-a citit, ori că ea nu se folosește, ori... Am vrut să mă duc să-i consult. Nu am nici un fel de condiții, nu doresc nimic să am, dar mă doare sufletul, pentru că eu știu pe cine trebuie de arestat, pe cine de dat afară și de pus pe ceilalți să lucreze. Și gata. Eu cunosc mulți oameni devotați...”

Europa Liberă: Și foarte scurt despre distrugerea dosarelor. Iată, dacă este adevărat și s-ar putea să existe și dovezi că au fost fabricate multe dosare în adresa adversarilor politici, ele ușor se nimicesc? Azi apar, mâine dispar, cum e când se schimbă puterea?

Ion Diacov: „Nu, nu, dosarul penal nu poate fi distrus. Poate să scoată dintr-însul materialele care-s contrafăcute, care-s false, poate, dar dosarul ca atare nu poate. Pe scurt, eu vreau să doresc la noua guvernare din suflet, eu socot că ei au pășit cu stângul, primul pas au trebuit să-l facă cu Procuratura. Doar ei toți se temeau de Procuratură. Și societatea toată se temea și ei trebuiau să facă „hop” și să deschidă cartea și lumea să vadă că stați oleacă, s-a terminat. Și iaca după asta să se facă liniște în societate, dar ei au început a da afară pe acela, pe acela, dar Procuratura, cum a stat „око государево” și se uita la dânșii, așa se și uită. Și de aceea eu le-aș dori ca d-lor să se întoarcă la Legea despre Procuratură încă o dată, cam rușinos o să fie, dar să facă o schimbare reală care să le permită să-și asume responsabilitatea politică, inclusiv morală și penală și dna Greceanîi...

Ei au pășit cu stângul, primul pas au trebuit să-l facă cu Procuratura...

Eu vă spun, iaca declar: eu îs împotriva socialiștilor, mie acest partid nu-mi place cu doctrina lor și cu oamenii lor și cu tot, dar eu socot că dna Greceanîi, fiindcă ea stă acolo în Prezidiul Parlamentului, ea trebuie să-și asume și ea trebuie să propună candidatura procurorului general și dacă, Doamne ferește, greșește, ea pentru asta trebuie să răspundă. Peste jumătate de an, peste un an de zile, s-a dus acela acolo, a vânat – afară; acela – la pușcărie, ea – afară din partid și de peste tot locul, dar așa cum Mihai Ghimpu a făcut treaba, ca să nu mă exprim altfel și procurorul european, procurorul european... Care procuror european? Iaca prostia asta a lui Mihai Ghimpu o tirajează și aceștia cu procurorul european. Mă scuzați, dar nu...”

Europa Liberă: Dvs. sunteți împotriva venirii unei persoane din afară ca să ocupe funcția de procuror general?

Ion Diacov: „Las’ să vină și o să șadă acolo. A fost, oameni buni, a fost din Vilnius, a stat un om patru-cinci ani din Europa, a primit bani mari. Mata știi ce a făcut omul acela aici? Eu nu știu, mata nu știi, nimeni nu știe...”

Europa Liberă: Pe interior există acea persoană care merită să ajungă în funcția de procuror general?

Ion Diacov: „Mai multe persoane există...”

Europa Liberă: Din care una să fie selectată ca să ajungă în fotoliul de procuror general?

Ion Diacov: „Da, da! Eu cred că cel puțin cinci persoane azi liber, iaca, eu pot să-i consult, să le propun. Iaca, organizăm concurs deschis. Sunt oameni! Iaca stă Șaptefrați, procurorul municipiului. Haideți să fim serioși! El nu poate scrie un proces-verbal, omul acesta îi din business, el îi afacerist, afacerist în sensul dublu al cuvântului, și el deja de câțiva ani conduce Procuratura capitalei. Eu credeam că numai de-alde mine pot să conducă, dar iaca și aiștia pot... Mă scuzați.”