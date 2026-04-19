Presedintele parlamentului iranian a declarat că s-au înregistrat „progrese” în negocierile cu Washingtonul, dar că există în continuare diferențe „fundamentale”. Pe de altă parte, președintele american Donald Trump a respins ceea ce a numit „șantajul” Teheranului după ce acesta a închis din nou Strâmtoarea Ormuz.

„Suntem încă departe de discuția finală”, a declarat Mohammad Baqer Qalibaf, care este și principalul negociator al Iranului, într-un discurs televizat difuzat în dimineața zilei de 19 aprilie.

„Am înregistrat progrese la negocieri, dar există multe discrepanțe și rămân câteva puncte fundamentale”, a adăugat el, referindu-se la prima rundă de discuții de la Islamabad, din 11-12 aprilie.

„Există câteva chestiuni pe care insistăm... Ei au, de asemenea, linii roșii. Dar aceste chestiuni ar putea fi doar una sau două”, a adăugat el, în timp ce se arăta ferm pe poziții, afirmând că Iranul a ieșit „victorios pe câmpul de luptă” în acest război.

Soarta reluării discuțiilor între Washington, Teheran și mediatorii pakistanezi pare incertă. Pe 17 aprilie, Trump a afirmat că s-au făcut progrese și că negocierile vor continua în weekend.

„Vom discuta despre Iran mai târziu. Avem discuții foarte bune”, a spus Trump.

Totuși, în ciuda speculațiilor că părțile s-ar putea reuni din nou pe 20 aprilie la Islamabad, nu a fost anunțată nicio nouă dată.

Cel mai înalt organism de securitate națională al Iranului a declarat pe 18 aprilie că Teheranul analizează „noile propuneri” ale Statelor Unite transmise prin șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, dar încă nu a răspuns la acestea.

Consiliul Suprem de Securitate Națională a subliniat că echipa de negociere a Iranului „nu va face nici cel mai mic compromis, nu va da înapoi și nu va da dovadă de indulgență”, și va apăra interesele naționale „cu toate forțele”.

Declarațiile vin cu două zile înainte de expirarea, pe 22 aprilie, a armistițiului de două săptămâni dintre forțele SUA-Israel și Iran.

Nave civile atacate

Speranțele privind reluarea traficului maritim prin strâmtoare s-au dovedit de scurtă durată. Pe 18 aprilie, forțele iraniene au atacat cel puțin trei nave civile, după ce Teheranul a anunțat că își retrage decizia de a redeschide ruta.

La Washington, președintele Trump a declarat: „Au încercat să fie un pic șmecheri... Au vrut să închidă din nou strâmtoarea, așa cum au făcut de-a lungul anilor. Dar nu ne pot șantaja.”

Organizația de monitorizare a securității navale a descris în detaliu trei atacuri – primele incidente de acest fel de la încetarea focului pe 8 aprilie.

În primul incident, două nave de război ale Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) au tras asupra unui petrolier fără avertisment, a declarat monitorul.

Ulterior, acesta a afirmat că o navă de containere a fost „lovită de un proiectil”, în timp ce o a treia navă a fost la un pas de a fi lovită.

Două dintre nave erau sub pavilion indian, ceea ce a determinat India să convoace ambasadorul iranian în semn de protest.

După ultimele incidente, forțele navale ale IRGC au avertizat, în seara zilei de 18 aprilie, că orice navă care se apropie de Strâmtoarea Ormuz va fi tratată ca o țintă.

„Avertizăm că nicio navă, de niciun fel, nu ar trebui să-și părăsească ancorajul din Golful Persic și Marea Omanului. Orice încercare de a se apropia de Strâmtoarea Ormuz va fi considerată cooperare cu inamicul, iar nava vinovată va fi țintită”, a declarat acesta pe site-ul său oficial de știri.

Qalibaf – despre care mulți observatori spun că este cea mai influentă persoană din spatele regimului iranian – a publicat un mesaj virulent pe rețelele de socializare pe 17 aprilie, acuzându-l pe Trump că spune „minciuni” și afirmând că, atâta timp cât blocada americană asupra porturilor iraniene va fi în vigoare, „Strâmtoarea Hormuz nu va rămâne deschisă”.

Cu informații de la Alex Raufoglu, reporterul RFE/RL la Washington, AFP și Reuters

