„Administrația Trump intenționează să anunțe deja săptămâna aceasta că mai multe țări au convenit să formeze o coaliție care va escorta navele prin Strâmtoarea Ormuz”, a relatat WSJ pe 15 martie, citând oficiali americani anonimi.

Articolul menționează că problema este încă în discuție și că misiunea s-ar putea modifica în funcție de condițiile de pe câmpul de luptă. De asemenea, se precizează că potențialii participanți dezbat momentul în care o astfel de misiune ar urma să înceapă – în timpul ostilităților sau doar după un armistițiu.

Într-o postare anterioară pe rețelele de socializare, președintele SUA, Donald Trump, a declarat: „Țările lumii care primesc petrol prin Strâmtoarea Ormuz trebuie să se ocupe de acea trecere, iar noi le vom ajuta – FOARTE MULT!”

Într-un interviu publicat pe 16 martie de The Financial Times, Trump a afirmat că NATO se confruntă cu un „viitor foarte sumbru” dacă țările membre nu ajută Statele Unite în Iran.

„Este firesc ca cei care beneficiază de strâmtoare să contribuie la asigurarea faptului că nu se întâmplă nimic rău acolo”, a declarat Trump, citat de FT.

Pe 15 martie, premierul britanic Keir Starmer a discutat cu Trump despre importanța redeschiderii Strâmtorii Ormuz pentru a opri perturbările transportului maritim global, a declarat un purtător de cuvânt de la Downing Street.

Starmer a avut o conversație și cu prim-ministrul canadian Mark Carney, discutând despre modul în care închiderea continuă a strâmtorii afectează transportul maritim internațional. Liderii au convenit să-și continue discuțiile privind conflictul din Orientul Mijlociu în cadrul unei întâlniri programate pentru 16 martie, a declarat Downing Street.

Temeri legate de criza energetică

WSJ a relatat, de asemenea, că șefii companiilor petroliere americane au avertizat oficialii administrației că criza energetică provocată de războiul din Iran riscă să se agraveze.

Într-o serie de întâlniri la Casa Albă și în discuțiile recente cu secretarul pentru energie Chris Wright și cu secretarul de interne Doug Burgum, directorii executivi ai Exxon Mobil, Chevron și ConocoPhillips ar fi afirmat că perturbările transportului maritim în strâmtoare „vor continua să genereze volatilitate pe piețele energetice globale”, a scris WSJ, citând surse avizate.

Dacă forțele militare ar începe să escorteze navele prin strâmtoare în timp ce ostilitățile sunt încă în desfășurare, acest lucru ar marca o nouă fază periculoasă în războiul SUA-Israel împotriva Iranului.

Teheranul a ripostat împotriva aliaților arabi ai SUA din regiune și ar putea viza forțele navale străine din strâmtoare, chiar dacă Trump și alți oficiali americani au afirmat că marina iraniană a fost distrusă în timpul atacurilor aeriene ale SUA și Israelului.

În ciuda loviturilor aeriene ale SUA și Israelului, Iranul a rămas sfidător, lansând rachete și drone împotriva Israelului și a aliaților arabi ai SUA din regiune.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a contestat, pe 15 martie, afirmația lui Trump potrivit căreia Teheranul ar fi încercat să negocieze cu Washingtonul. Trump a spus că nu era pregătit pentru discuții deoarece „condițiile Teheranului nu erau suficient de bune”.

„Nu am cerut niciodată un armistițiu și nu am cerut nici măcar negocieri”, a declarat Araqchi pentru CBS TV. „Suntem pregătiți să ne apărăm atât timp cât va fi nevoie.”

Irakul resimte războiul

Între timp, Irakul a continuat să resimtă efectele războiului din țara vecină, oficialii de acolo raportând multiple atacuri, fie împotriva grupărilor aliate Iranului, fie asupra unor obiective legate de SUA.

Autoritățile irakiene au declarat că cinci persoane au fost rănite pe 15 martie într-un atac cu rachete asupra complexului aeroportului din Bagdad, care găzduiește o reprezentanță diplomatică a SUA.

Guvernul irakian a declarat că „cinci rachete au vizat Aeroportul Internațional din Bagdad și zona înconjurătoare, rănind patru angajați ai aeroportului și personal de securitate, precum și un inginer”.

What The Iran War Teaches The World's Militaries de Europa Liberă Moldova

Forțele de securitate afirmă că au confiscat o rampă de lansare folosită pentru atac în zona al-Radwaniya, situată la sud-vest de Bagdad.

Aeroportul din Bagdad, puternic fortificat, include un complex militar de mari dimensiuni cu baze militare și de securitate iraniene, o închisoare centrală în care sunt deținuți numeroși suspecți de terorism, precum și o bază diplomatică și logistică americană.

De la începutul războiului, Irakul și-a închis spațiul aerian. Țara, în mare parte cu populație arabă sunnită – și nominal aliată a SUA – are, de asemenea, o populație șiiită numeroasă, cu miliții și forțe politice legate de Iran.

Milițiile aliate Iranului au revendicat atacuri zilnice cu drone și rachete împotriva bazelor americane.

Ambasada SUA din Bagdad a fost, de asemenea, ținta unui atac, o dronă lovind complexul pe 14 martie – în aceeași zi în care trei luptători aliați Iranului au fost uciși în atacuri, atribuite de mulți Statelor Unite, în capitală.

Reuters a citat surse din domeniul securității care au afirmat că trei drone cu explozivi au lovit o tabără a opoziției iraniene la est de Sulaimaniya, în Kurdistanul irakian, pe 15 martie, ucigând un luptător.

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, generalul de brigadă Effie Defrin, a declarat că Israelul mai are încă mii de ținte de lovit în Iran.

„Mai avem încă mii de ținte în Iran și identificăm noi ținte în fiecare zi”, a spus el.

Între timp, Israelul a continuat să bombardeze locații despre care se crede că adăpostesc membri ai Hezbollahului în Liban. Armata israeliană a declarat în seara zilei de 15 martie că lovește infrastructura Hezbollahului în suburbiile sudice ale Beirutului, după raiduri anterioare concentrate mai aproape de graniță.

Cu informații de la Radio Farda a RFE/RL, Reuters, AFP și The Wall Street Journal

