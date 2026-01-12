Linkuri accesibilitate

Iranienii din străinătate pierd contactul cu cei dragi după ce Teheranul „stinge” internetul în țară

În contextul în care Iranul zguduit de proteste se confruntă de câteva zile cu o întrerupere a serviciilor digitale, impusă de regim, Radio Farda, parte a RFE/RL, a luat legătura cu iranieni aflați în afara țării care nu pot comunica cu familiile lor. Din motive de siguranță, unii dintre cei care au răspuns au cerut să rămână anonimi, în timp ce alții au solicitat să fie utilizate doar prenumele lor.

