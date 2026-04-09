Iranienii își exprimă ușurarea și îngrijorarea în contextul unui armistițiu fragil

Iranienii și-au exprimat ușurarea, dar și îngrijorarea, după ce Statele Unite și Iranul au anunțat un acord de suspendare a ostilităților pentru două săptămâni. După mai bine de cinci săptămâni de atacuri, unii iranieni spun că se așteaptă la zile dificile, având în vedere infrastructura distrusă, dar își doresc, de asemenea, ca guvernul lor să restabilească drepturile fundamentale și să elibereze prizonierii politici.