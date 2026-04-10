„Iranul face o treabă foarte proastă, unii ar spune dezonorantă, în privește permiterea trecerii petrolului prin Strâmtoarea Ormuz. Nu așa arată acordul convenit de noi!”, a scris Trump pe Truth Social pe 9 aprilie.

„Există relatări că Iranul percepe taxe de la petrolierele care trec prin Strâmtoarea Ormuz — Ar fi bine să nu o facă și, dacă o face, ar fi bine să înceteze imediat!”, a scris Trump într-o postare separată.

Disputele privind planurile Teheranului pentru această cale navigabilă crucială, alături de atacurile masive ale Israelului în Liban, au continuat să afecteze perspectivele unui acord amplu pentru încetarea războiului, care se află acum în a 41-a zi.

O cerință crucială a lui Trump, ca parte a unui acord de încetare a focului de două săptămâni, este libera circulație a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, pe care Iranul a blocat-o efectiv. Teheranul a promis să redeschidă traficul maritim, dar numai în coordonare cu armata iraniană și contra plății unei taxe.

Niciodată până acum navele nu au fost taxate pentru a tranzita strâmtoarea, considerată o cale navigabilă internațională și care nu se află sub autoritatea niciunei țări.

Criza energetică mondială

Blocarea strâmtorii de către Iran, ca răspuns la atacurile SUA și Israelului, a dus la o criză energetică mondială și la creșterea prețurilor. Posibilitatea perceperii unei taxe a șocat liderii de pe tot globul.

Uniunea Europeană, Marea Britanie, Grecia și alte țări au denunțat planul Iranului privind taxa. Bloomberg a relatat că se așteaptă ca firmele de transport maritim să plătească până la 2 milioane de dolari pe navă, iar Financial Times a afirmat că plățile către autoritățile iraniene se vor face doar în criptomonede sau în yuani chinezești.

La începutul unei vizite de trei zile în zona Golfului Persic, prim-ministrul britanic Keir Starmer a respins posibilitatea ca Teheranul să perceapă taxe pentru a permite navelor să utilizeze strâmtoarea vitală.

„Poziția noastră este că «deschis» înseamnă deschis pentru navigație sigură”, a declarat el pentru televiziunea britanică. „Asta înseamnă navigație fără taxă și că navele pot trece.”

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat: „Îi îndemnăm pe toți cei implicați să respecte pe deplin încetarea focului în întreaga regiune, să înceteze toate operațiunile militare și să asigure pe deplin libertatea de navigație, precum și trecerea liberă și în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, în conformitate cu dreptul internațional.”

Sanae Takaichi, prim-ministra Japoniei – țară care primește aproximativ 95% din petrol din Orientul Mijlociu – l-a îndemnat, într-o convorbire telefonică, pe președintele iranian Masud Pezeshkian, să calmeze tensiunile și să asigure siguranța navelor care traversează strâmtoarea.

O declarație atribuită liderului suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, și citită la televiziunea de stat pe 9 aprilie, pare să sublinieze intenția Teheranului de a controla strâmtoarea și de a reglementa transportul maritim pe această arteră cheie.

Declarația afirma că Iranul „va duce cu siguranță gestionarea Strâmtorii Ormuz la un nou nivel”, dar nu a oferit detalii. „Iranul nu caută războiul, dar nu va renunța la drepturile sale” , s-a mai spus în declarație. Khamenei nu a mai fost văzut de la izbucnirea războiului, pe fondul speculațiilor privind starea sa de sănătate.

Discuții SUA-Iran programate în Pakistan

Vicepreședintele SUA, JD Vance, trimisul special Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, urmau să sosească la Islamabad pe 10 aprilie pentru întâlniri cu oficiali iranieni, în cadrul unor discuții care ar putea fi decisive.

Ministrul de externe Abbas Araqchi și influentul președinte al parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf – care a făcut declarații vehemente împotriva SUA în ultimele săptămâni – sunt așteptați să conducă delegația iraniană.

Nu era clar imediat dacă negocierile oficiale vor începe pe 10 sau 11 aprilie, dar Pakistanul a declarat două zile libere în capitală înaintea discuțiilor. Autoritățile declară adesea zile libere sau restricții pentru evenimente diplomatice majore din motive de securitate.

În ciuda amenințărilor sale, Trump a declarat pentru NBC News pe 9 aprilie că este „foarte optimist” în privința unui acord de pace cu Iranul și a spus că Israelul „reduce” atacurile în Liban.

Trump a declarat într-un interviu telefonic că liderii de la Teheran erau „mult mai rezonabili” în particular, dar a adăugat că „dacă nu ajung la un acord, va fi foarte dureros”.

Israel și Liban vor purta discuții

Separat, reprezentanții israelieni și libanezi se vor întâlni la Washington săptămâna viitoare, a declarat un reprezentant al Departamentului de Stat pentru Europa Liberă (RFE/RL).

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat intensificarea atacurilor în Liban, unde un bombardament israelian puternic împotriva militanților Hezbollah a pus în pericol acordul de încetare a focului dintre SUA și Iran.

Pe lângă condamnarea acțiunilor Hezbollah – considerată organizație teroristă de către Statele Unite – și a atacurilor Iranului în întreaga regiune, mulți lideri mondiali au criticat, de asemenea, Israelul pentru atacurile masive din Liban, care au ucis peste 300 de persoane în ultimele două zile.

Statele Unite și Israelul insistă că Libanul nu a fost inclus în acordul de încetare a focului cu Teheranul, în timp ce oficialii iranieni afirmă că a fost inclus și că orice noi atacuri asupra aliaților săi din Hezbollah vor încălca probabil armistițiul.

Kallas, șefa politicii externe UE, a declarat pe 9 aprilie că „acțiunile israeliene pun sub o presiune severă armistițiul dintre SUA și Iran. Armistițiul cu Iranul ar trebui să se extindă și asupra Libanului”.

Atacurile israeliene asupra Libanului sunt „greșite” și „ar trebui să înceteze”, a afirmat la rândul său premierul britanic Starmer în timpul vizitei sale în țările din zona Golfului Persic.

Cu informații furnizate de Reuters și AFP

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te