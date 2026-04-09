În Israel se reiau treptat cursele aeriene regulate și se redeschid locurile sfinte, înaintea Paștelui ortodox

Potrivit ziarului Times of Israel, de săptămâna viitoare ar urma să crească considerabil numărul decolărilor și aterizărilor la principalul aeroport internațional al Israelului, Ben Gurion (Tel Aviv). Zborurile au fost oprite după 28 februarie, iar spațiul aerian a fost închis când Israel și SUA au atacat Iranul, iar acesta a răspuns cu atacuri cu rachete asupra Israelului și aliaților arabi ai Washingtonului.

În martie au început zboruri limitate ca frecvență și număr de pasageri, exclusiv pentru repatrieri, operate de companiile El Al, Arkia, Israir și Air Haifa.

Redeschiderea spațiului aerian israelian în noaptea de miercuri spre joi a fost anunțată de Ministerul Transporturilor din Israel la 8 aprilie, adică la o zi după ce președintele Donald Trump a anunțat că s-a ajuns la un acord de armistițiu cu Iranul.

Deocamdată, printre destinațiile unde vor zbura din nou Arkia, Israir nu se află Chișinăul, iar El Al urmează, abia, să spună unde va avea curse din nou.

Biserica Sfântului Mormânt, redeschisă

Tot la 8 aprilie, autoritățile israeliene au anunțat redeschiderea pentru public, după 40 de zile, a accesului la mai multe locuri sfinte, în primul rând la cele din Ierusalim, oraș sfânt pentru toate cele trei mari credințe monoteiste.

Măsura este însoțită de o prezență sporită a militarilor și polițiștilor.

Biserica Sfântului Mormânt, cunoscută în lumea ortodoxă inclusiv pentru că de acolo vine „focul haric”, de Paște, fusese închisă pe perioada Paștelui catolic, dar a fost redeschisă, astfel că Patriarhul grec Teofil al III-lea a putut ține ceremonia spălării picioarelor, joi.

Joi după-masă tot nu era însă limpede dacă ceremonia aprinderii focului haric va merge înainte ca de obicei, potrivit ziarului elen Orthodox Times.

Mai multe biserici ortodoxe est-europene, inclusiv cele două Mitropolii rivale din Moldova, au promis că vor aduce și anul acesta focul haric. În România, de exemplu, a fost invocată și posibilitatea ca să fie folosit focul haric - sau lumina sfântă, cum i se spune acolo - de anul trecut.

Accesul publicului este permis din nou și la celelalte locuri sfinte importante de la Ierusalim, inclusiv la Zidul Plângerii, unde se roagă evreii, sau la complexul de moschei Al Aqsa, venerat de musulmani.

Închiderea accesului în Biserica Sfântului Mormânt înaintea Paștelui catolic a sporit tensiunile dintre Israel și mai multe țări europene care deja îl criticau pentru ceea ce consideră a fi excese - iar după unele guverne chiar genocid - în Gaza și Liban.

