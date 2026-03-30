„Am dat instrucțiuni autorităților competente ca cardinalului Pierbattista Pizzaballa, patriarhul latin, să i se acorde acces deplin și imediat la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim”, a scris Netanyahu pe X.

Poliția israeliană îl împiedicase pe înaltul cleric catolic să intre în cel mai sacru lăcaș al creștinismului pentru a oficia liturghia de Duminica Floriilor, invocând ceea ce Netanyahu a numit motive de securitate, fapt care a stârnit proteste din partea Uniunii Europene și a mai multor țări europene.

Incidentul vine într-o perioadă când bisericile ortodoxe din Estul Europei, inclusiv din R. Moldova, poartă negocieri cu israelienii pentru aducerea „focului haric” de la Ierusalim, din aceeași Biserică a Sfântului Mormânt, pe fondul războiului purtat de Israel cu Iranul și cu milițiile Hezbollah, din Liban.

Poliția israeliană a declarat că toate locurile sfinte din Orașul Vechi al Ierusalimului – inclusiv cele sfinte pentru creștini, musulmani și evrei – au fost închise credincioșilor încă de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, în special locațiile care nu dispun de adăposturi antiaeriene.

Poliția a declarat că a respins o cerere din partea Patriarhiei pentru o derogare în Duminica Floriilor.

„Orașul Vechi și locurile sfinte constituie o zonă complexă, care nu permite accesul vehiculelor mari de urgență și de salvare, ceea ce pune la încercare în mod semnificativ capacitățile de intervenție și prezintă un risc real pentru viața umană în cazul unui incident cu victime în masă”, a declarat poliția.

Menținerea interdicției în Duminica Floriilor, care a împiedica rugăciunea la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim pentru prima oară în ultimele secole, a indignat politicienii din țări europene predominant catolice.

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a criticat acțiunea poliției, iar ministrul de externe, Antonio Tajani, a declarat pe rețelele de socializare că îl va convoca pe ambasadorul Israelului în legătură cu acest incident.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat și el decizia poliției israeliene, despre care a afirmat că „se adaugă la creșterea îngrijorătoare a încălcărilor statutului Locurilor Sfinte din Ierusalim”.

Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a spus și el că refuzul accesului Patriarhului în biserică în Duminica Floriilor este „greu de înțeles sau de justificat”.

Vaticanul nu a răspuns la solicitarea de comentarii primită de la Reuters. Duminică, Papa Leo a spus că Dumnezeu respinge rugăciunile liderilor care declanșează războaie și au „mâinile pline de sânge”, într-o declarație neobișnuit de fermă, în contextul în care războiul din Iran a intrat în a doua lună.

Regulile sunt făcute ca să fie încălcate?

Pe 16 martie, fragmente de rachete balistice lansate de Iran și resturi ale rachetelor israeliene care le-au doborât au căzut lângă Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim și pe platoul de pe culmea dealului din apropiere, cunoscut de musulmani drept complexul Al-Aqsa și de evrei drept Muntele Templului.

Locuitorii Orașului Vechi și oficialii religioși au declarat că restricțiile poliției privind practicile religioase nu au fost aplicate în mod consecvent.

Ei au remarcat că predicatorii musulmani din secta Waqf au avut acces la Moscheea Al-Aqsa în timpul Ramadanului și al Eid al-Fitr, iar înainte de Paște evreiesc, personalului de curățenie i s-a permis să îndepărteze biletele de rugăciune de la Zidul Plângerii, un ritual anual.

Duminică, călugării franciscani și credincioșii au avut acces și la un alt lăcaș de cult din Orașul Vechi, situat la o mică distanță de Sfântul Mormânt, pentru a sărbători Duminica Floriilor. O fotografie Reuters a arătat aproximativ o duzină de oameni care își plecau capetele în rugăciune și purtau frunze de palmier.

În privința ortodocșilor, care au Paștile cu o săptămână mai târziu anul acesta decât catolicii, temerile sunt legate de aducerea focului haric sau luminii sfinte de la Ierusalim.

În vremuri mai pașnice, focul era adus cu avionul, de la aeroportul Ben Gurion. Acum, acesta funcționează la capacitate mică, din cauza războiului cu Iranul. Ca să-și țină promisiunea făcută enoriașilor, bisericile ortodoxe vor trebui fie să obțină o excepție pentru transport aerian de la Tel Aviv, fie să transporte focul pe uscat spre vreo țară vecină, de unde să pornească mai departe pe calea aerului, spre casă.

Scris cu informații de la AFP și Reuters.

