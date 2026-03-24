Hezbollah crește presiunea atacurilor. Cine este, de fapt, la comandă?

Rachetele lansate luni din Liban asupra orașului Kiryat Shmona, din nordul Israelului, au avariat un autobuz și au rănit grav un bărbat de 50 de ani, potrivit serviciilor de urgență.

Situat la numai 2 kilometri de graniță, Kiryat Shmona se află pe linia directă de foc a Hezbollah, o grupare susținută de Iran cu sediul în Liban, considerată organizație teroristă de Israel și Statele Unite.

Atacul din 23 martie nu a fost primul lansat de Hezbollah asupra orașului, de când gruparea a atacat Israelul, acum trei săptămâni, ca răspuns la loviturile aeriene israeliene asupra Iranului lansate pe 28 februarie.

În ciuda unei intense campanii militare israeliene de răspuns, Hezbollah pare nu doar să reziste, ci chiar își intensifică campania.

„De când Hezbollah s-a alăturat luptelor pe 2 martie (…) s-a observat o creștere continuă a amplorii atacurilor, care au atins niveluri mai ridicate și mai consistente în ultimele zile”, a declarat think tank-ul israelian Alma în raportul său zilnic de război din 23 martie.

Cum se explică rezistența Hezbollah?

Hezbollah a intrat în actualul război grav slăbit după luptele din 2023-2024 cu Israelul.

Totuși, analiștii consideră că Iranul a reușit parțial să-l refacă, iar schimbările organizatorice care au conferit mai multă autonomie unităților individuale au ajutat grupul să suporte mai bine pierderile repetate de lideri.

„Conducerea Hezbollah a petrecut luni de zile reînarmându-se în mod discret, folosind un buget lunar estimat la aproximativ 50 de milioane de dolari, completând stocurile de rachete și drone prin finanțare iraniană și producție locală”, a scris Guy Itzhaki, fost șef al departamentului de combatere a terorismului din cadrul serviciilor de informații militare israeliene, într-un articol publicat pe 15 martie.

Cu toate acestea, el a adăugat că actualul conflict „împinge organizația mai aproape de o insurgență zdrobită decât de o «armată de rezistență» neînvinsă, chiar dacă puterea sa de bază rămâne substanțială”.

Heiko Wimmen, un analist cu sediul la Beirut care conduce proiectul Irak/Siria/Liban al International Crisis Group, a declarat pentru RFE/RL că reorganizarea Hezbollah a fost „ceva ce ei încearcă să comunice lumii exterioare după 2024, și anume [ideea] de a reveni la rădăcinile rezistenței”.

„Pur și simplu îi arăți inamicului că ocupația și războiul ofensiv ar fi foarte, foarte costisitoare și [nu] ți-ar aduce niciun rezultat. Așadar, revii astfel la modelul inițial al războiului de gherilă, la care, după cum se poate vedea acum, sunt încă pricepuți”, a adăugat el.

Într-adevăr, cel mai recent atac asupra orașului Kiryat Shmona a avut loc la doar câteva zile după ce o rachetă Hezbollah a lovit un bloc de apartamente, rănind patru persoane. Grupul susține că a reușit să lovească orașul, cu o populație de 25.000 de locuitori, de șapte ori.

„Hezbollah caută o «imagine a victoriei» care, din perspectiva sa, va fi obținută dacă va determina plecarea locuitorilor israelieni din comunitățile situate lângă graniță”, a declarat grupul de reflecție Alma, menționând totodată capacitatea continuă a grupului de a ataca soldații israelieni în Liban.

Toate acestea vin după o campanie israeliană de trei săptămâni care, potrivit șefului Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), Eyal Zamir, a lovit „2.000 de ținte, zeci de depozite de arme și a eliminat sute de teroriști”.

Atacurile israeliene, în mare parte lovituri aeriene, dar și unele operațiuni terestre, au ucis peste 1.000 de persoane și au strămutat aproximativ 1 milion de oameni, potrivit autorităților libaneze.

Garda Revoluționară

Răspunsul militar al Israelului a inclus, de asemenea, un atac asupra unui hotel de patru stele din centrul orașului Beirut, în urma căruia, potrivit Israelului, au fost uciși, pe 8 martie, cinci comandanți de rang înalt din cadrul Gărzii Revoluționare Islamice Iraniene (IRGC).

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat că acești comandanți erau implicați în sprijinirea Hezbollah cu finanțare și informații, subliniind faptul că Iranul nu doar finanțează, ci și exercită influență asupra acestui grup.

Au urmat rapoarte conform cărora Rusia ar fi evacuat peste 100 de iranieni, printre care se presupune că se aflau diplomați și personal al ambasadei, cu un zbor special din Liban.

Wimmen, analistul din Beirut, a menționat că este probabil ca cel puțin o parte dintre aceste persoane să fi fost, de asemenea, figuri ale IRGC care fugeau de viitoare atacuri israeliene. Nu este clar dacă alții au rămas sau dacă lucrează acum de la distanță.

Într-un interviu televizat din 22 martie, prim-ministrul libanez Nawaf Salam a declarat că IRGC încă mai controlează direct Hezbollah. Acesta, a spus el, „conduce operațiunea militară din Liban” după ce membrii săi au intrat ilegal în țară folosind „pașapoarte false”.

Guvernul lui Salam se află sub presiunea Israelului ca să ia măsuri împotriva Hezbollah, dar capacitatea militară a Libanului de a face acest lucru este limitată, iar orice acțiune ar risca să declanșeze conflicte civile în țară.

Wimmen a spus că este greu de evaluat în ce măsură IRGC controlează Hezbollah, dar că influența sa a crescut cu siguranță de când fostul lider al grupării, Hassan Nasrallah, a fost ucis într-un atac aerian israelian în 2024.

„Cred că este destul de bine stabilit și credibil faptul că el și Khamenei ar discuta de la egal la egal”, a spus el, referindu-se la fostul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis într-un atac aerian israelian pe 28 februarie.

„Este foarte clar – și ar fi o absurditate să ne așteptăm la altceva – că acest echilibru, acea balanță, s-a înclinat semnificativ în favoarea IRGC după ce Nasrallah și toți ceilalți lideri de rang înalt ai Hezbollah au fost asasinați”, a adăugat Wimmen.



