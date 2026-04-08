SUA și Iranul încheie armistițiu pe două săptămâni. „Victorie 100%”, proclamă Trump

Trump, care mai devreme, pe 7 aprilie, a scris că „o întreagă civilizație va muri în această seară” dacă Iranul nu ajunge la un acord, a declarat într-o postare pe rețelele sociale că a primit o propunere în 10 puncte de la Teheran și că el crede că „este o bază viabilă, pe care se poate negocia”.

Înțelegerea venită cu două ore înaintea unui ultimatum dat de Trump a fost confirmată pe X de ministrul de externe iranian, Abbas Araqchi. El a declarat într-un comunicat că Teheranul va înceta contraatacurile și va asigura trecerea în siguranță pe calea navigabilă aflată în centrul conflictului, Strâmtoarea Ormuz..

Agenția de știri Tasnim, apropiată de puternicul Corp al Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), a confirmat și ea că a fost „stabilit” un armistițiu între cele două părți „cu condiții specifice”. Aceasta nu a oferit detalii, afirmând că „detalii mai precise vor fi anunțate în curând”.

Trump nu a oferit nici el detalii despre propunerea iraniană, dar a adăugat că acordul depinde de faptul ca Teheranul să permită trecerea liberă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă cheie pentru transportul de petrol și gaze.

„Mi-au cerut să amân forța distructivă care urma să fie trimisă în această seară în Iran și, sub rezerva acordului Republicii Islamice Iran cu privire la DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ și SIGURĂ a Strâmtorii Ormuz, sunt de acord să suspend bombardamentul și atacul asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni”, a scris Trump.

Președintele SUA a declarat marți târziu pentru AFP că Statele Unite au obținut o „victorie totală și completă”.

„O victorie totală și completă. 100 la sută. Fără nicio îndoială”, a afirmat Trump într-un scurt interviu telefonic, la scurt timp după anunțarea armistițiului.

Israelul a acceptat, de asemenea, acordul de încetare a focului dintre Statele Unite și Iran, după mai bine de șase săptămâni de conflict în Orientul Mijlociu, a declarat marți un oficial al Casei Albe.

Într-o declarație scrisă pentru presă, un înalt oficial israelian a afirmat marți noaptea că SUA „s-au coordonat în prealabil” cu Israelul în privința armistițiului de două săptămâni cu Iranul, potrivit relatării ziarului Times of Israel.

Potrivit oficialului, Iranul „deschide Strâmtoarea Ormuz fără să-și fi obținut în prealabil niciuna dintre cererile sale, precum angajamentul pentru încetarea definitivă a războiului, despăgubiri, ridicarea sancțiunilor severe impuse împotriva sa și altele”.

Oficialul afirmă că administrația Trump a comunicat Israelului că, în cadrul negocierilor viitoare, SUA își vor menține poziția fermă, cerând Iranului să elimine toate materialele nucleare din țară, să oprească îmbogățirea uraniului, „să elimine amenințarea rachetelor balistice și multe altele”.

Pakistanul a declarat că Statele Unite, Iranul și aliații lor au convenit asupra unui armistițiu „peste tot”, inclusiv în Liban, în urma medierii efectuate de Islamabad.

„Motivul pentru care fac acest lucru este că am îndeplinit și am depășit deja toate obiectivele militare și suntem foarte aproape de un acord definitiv privind PACEA pe termen lung cu Iranul și PACE în Orientul Mijlociu”, a adăugat Trump.

Postarea lui Trump a urmat avertismentelor sale că Statele Unite vor bombarda centralele electrice și podurile Iranului, în declarații descrise de oficialii iranieni și de democrați din SUA ca amenințări care echivalează cu „crime de război”.

Anunțul a venit la doar câteva ore după ce atacurile aeriene ale SUA și Israelului au lovit mai multe locații din Iran, inclusiv infrastructura și insula strategică Kharg.

Măsura de ultim moment a venit pe fondul îngrijorărilor globale cu privire la declarațiile lui Trump privind „distrugerea civilizației” iraniene, Papa Leon, un american, sugerând că acest lucru este „cu adevărat inacceptabil”, iar alții avertizând împotriva atacurilor asupra infrastructurii civile.

În Statele Unite au avut loc marți noi proteste spontane împotriva războiului.

După anunț, prețul petrolului a coborât de la 112 dolari pe baril la numai 94, iar acțiunile la burse au crescut rapid.

Au existat puține semne că părțile erau pregătite pentru un compromis în războiul care a început cu atacurile aeriene ale SUA și Israelului asupra Iranului pe 28 februarie, iar propunerile prezentate de Washington și Teheran se „suprapuneau” foarte puțin.

