Trump a spus că aviatorul dispărut al avionului de luptă F-15E, care a fost doborât în adâncul Iranului pe 3 aprilie, a fost salvat duminică, 5 aprilie, după căutări intense, într-o operațiune descrisă de el drept „miraculoasă”.

Într-o serie de postări, președintele american l-a identificat pe aviator drept colonel și a spus că a fost „grav rănit”, dar că „va fi bine”. Potrivit relatărilor de presă, aviatorul a fost transportat la un spital din Kuweit.

Sub acoperirea întunericului, forțele americane de comando s-au strecurat nedetectate în adâncul Iranului, escaladând un munte de 2100 de metri, recuperând aviatorul – un ofițer de sisteme de armament - care se catapultase când avionul său a fost lovit, rămânând izolat în munți două zile. Celălalt membru al echipajului fusese salvat mai devreme.

Două aeronave de transport MC-130, care transportaseră o parte dintre cei aproximativ 100 de militari ai forțelor de comando în zona muntoasă la sud de Teheran, au suferit o defecțiune mecanică și nu au mai putut decola, au declarat oficiali militari americani.

Alte aeronave au fost trimise pentru recuperarea grupului comando în mai multe etape, iar trupele americane au distrus aeronavele MC-130 avariate și încă patru elicoptere, pentru a nu lăsa echipamente sensibile în mâinile iranienilor.

În postarea sa, Trump a spus că niciun american nu a fost ucis sau rănit în timpul operațiunilor.

Versiunea armatei iraniene

Armata iraniană a prezentat o versiune contradictorie și a susținut că operațiunea americană a fost „complet dejucată”, dar nu a oferit dovezi, în afara unor imagini despre care a spus că arată părți din aeronave americane distruse.

Într-o declarație difuzată la televiziunea de stat, Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt al comandamentului central al armatei iraniene, a spus că „două avioane de transport militar C-130 și două elicoptere Black Hawk au fost distruse” în cursul operațiunii americane.

Oficialii americani au spus că forțele iraniene, inclusiv membri ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice și unități ale miliției Basij, se aflau în căutarea pilotului. Salvatorii s-au confruntat cu tentative de interceptare a operațiunii, dar forțele SUA au intervenit pentru a ține unitățile iraniene la distanță.

Fox News, citând surse informate despre misiune, a relatat că au avut loc lupte la sol. Imagini video distribuite de martori locali ar arăta victime în rândul forțelor iraniene implicate în căutări.

În timp ce Iranul promisese recompense populației civile pentru descoperirea aviatorului, oficiali americani avertizaseră că o capturare a sa ar fi putut escalada brusc tensiunile și ar fi complicat obiectivele militare mai ample ale Washingtonului în conflict.

„Iadul se va dezlănțui asupra lor”

La câteva ore după ce a anunțat recuperarea aviatorului, Trump a amenințat Iranul că-i va distruge infrastructura, dacă nu acceptă redeschiderea Strâmtorii Ormuz până pe 7 aprilie.

Prin această strâmtoare are loc aproximativ 20 la sută din comerțul internațional cu petrol și gaze lichefiate, iar blocarea ei de către Iran a dus la o explozie a prețurilor global la carburanți. Blocarea strâmtorii ca răspuns la atacurile israeliene și americane începute pe 28 aprilie afectează și comerțul cu alte bunuri esențiale, inclusiv îngrășăminte minerale.

„Marți [7 aprilie], în Iran va fi Ziua centralelor electrice și Ziua podurilor, toate la un loc”, a amenințat Trump într-o postare pe rețeaua sa Truth Social,

Dar într-un interviu pentru Fox News, președintele american a spus și că Iranul poartă negocieri și că ar exista „o șansă bună” ca luni, 6 aprilie, să se ajungă la un acord privind redeschiderea strâmtorii.

„Dacă nu ajung rapid la un acord, iau în calcul să distrug totul și să preiau controlul asupra petrolului”, a spus Trump.

Într-o reacție vehementă la afirmațiile președintelui american, spicherul parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a cerut Statelor Unite să pună capăt „jocului periculos” prin oprirea războiului contra Iranului.

Într-o postare pe rețelele sociale pe 5 aprilie, Qalibaf, considerat de unii la Casa Albă drept un posibil partener de dialog, a acuzat Washingtonul de „mișcări nechibzuite” în conflict și a avertizat că „întreaga noastră regiune va arde” dacă acesta nu este oprit.

Ultimele evoluții pe teren

Noi explozii au zguduit Teheranul luni dimineață. Statele Unite și Israelul au lovit Iranul cu rachete și atacuri aeriene timp de peste cinci săptămâni, spunând că au scopul să elimine ceea ce au numit o amenințare iminentă reprezentată de programul nuclear al Iranului, arsenalul său de rachete balistice și sprijinul acordat milițiilor proxy din regiune.

Iranul a răspuns cu rachete și drone lansate asupra Israelului și asupra statelor arabe din Golful Persic, în unele cazuri țintind forțe sau obiective americane, în altele - infrastructura energetică.

Printre cele mai recente, presa de stat din Kuweit a relatat pe 5 aprilie că o dronă iraniană a lovit un complex de birouri al unor ministere guvernamentale, provocând pagube semnificative, dar fără victime.

În Israel, autoritățile au spus că o rachetă iraniană a lovit în dimineața de luni, 6 aprilie, o clădire rezidențială din orașul nordic Haifa, ucigând doi oameni. Pompierii se aflau în căutarea altor două persoane dispărute printre dărâmături

Războiul, declanșat de loviturile aeriene americane și israeliene din 28 februarie asupra Iranului a făcut mii de victime, în principal în Iran și Liban, care găzduiește milițiile pro-iraniene Hezbollah, considerate de SUA grupare teroristă. Alte 11 persoane au fost ucise duminică în Liban în urma unor lovituri aeriene israeliene, potrivit Ministerului Sănătății din Liban.

După relatările Serviciului iranian al RFE/RL - Radio Farda - și ale Reuters

