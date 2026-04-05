„Ombilicul caspic”. Israelul poate tăia o cale de aprovizionare reciprocă între Rusia și Iran

Conform unor informații din presă, bazate pe datele serviciilor de informații, acest coridor este folosit în prezent și pentru transportul de armament produs în Rusia către Orientul Mijlociu, astfel că atacurile israeliene s-au apropiat - periculos de mult pentru Rusia și Iran - de „curtea din spate” a Moscovei.

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, Marea Caspică a servit drept coridor strategic între două state supuse sancțiunilor occidentale. Aceasta leagă porturi rusești precum Astrahan de nordul Iranului, inclusiv Bandar Anzali, de unde mărfurile sunt transportate mai departe pe cale ferată sau rutieră către Golful Persic și Oceanul Indian.

Serviciile de informații au semnalat anterior prezența unor nave aparținând așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, care operează pe acest coridor sub pavilion iranian și rus, fiind implicate în contrabanda cu petrol și arme supuse sancțiunilor între cele două țări.

Multe dintre aceste nave și-au oprit semnalele de localizare, ceea ce a stârnit suspiciuni că transportă mărfuri supuse sancțiunilor sau încărcături militare.

În 2024, Statele Unite au impus sancțiuni împotriva a două companii de transport maritim rusești pentru transportul peste Marea Caspică de echipamente și muniții destinate dronelor, în vederea utilizării acestora în Ucraina.

Atacurile israeliene asupra portului Bandar Anzali, din 18 martie, au avut loc pe fondul unor semnale care indică o posibilă evoluție a cooperării militare dintre Rusia și Iran.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat pentru CNN, pe 15 martie, că Iranul atacă bazele americane cu drone fabricate și furnizate de ruși.

Serviciile secrete occidentale, citate de Financial Times, au afirmat că Rusia ar putea trimite în prezent drone în Iran - anume drone Shahed, de concepție iraniană, dar produse la ruși - și probabil modificate într-o măsură.

Israelul nu vrea să supere Moscova prea tare

Israelul a anunțat la momentul respectiv că avioanele sale de vânătoare au lovit ținte dintr-un port al Marinei iraniene unde erau staționate zeci de nave militare, inclusiv nave cu rachete și nave de pază.

„Dacă interesele rusești sunt afectate sau distruse în vreun fel, israelienii nu se vor mândri public cu asta, deoarece doresc să mențină relații cordiale cu rușii”, a declarat pentru RFE/RL Alex Vatanka, directorul Programului pentru Iran al Institutului pentru Orientul Mijlociu din Washington.

Rusia ar considera „extrem de negativă” orice extindere a conflictului din Iran către Marea Caspică, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, referindu-se la atacul din 18 martie.

Fiind de fapt un lac, cel mai mare din lume, Marea Caspică a fost considerată în general ca fiind în afara sferei de influență a puterilor navale occidentale. Ea este mărginită de Rusia, Iran, Azerbaidjan, Kazahstan și Turkmenistan – țări care, în general, au menținut relații echilibrate cu Moscova.

„Cercetarea noastră exclude «în mare măsură» Marea Caspică, întrucât lipsa cooperării regionale cu autoritățile occidentale face din aceasta un mediu închis, în care monitorizarea este atât imposibilă din punct de vedere practic, cât și, în prezent, o prioritate secundară pentru aplicarea normelor la nivel global”, a declarat pentru RFE/RL Benjamin Hilgenstock, expert în sancțiuni la institutul KSE din Kiev.

Comerțul din regiunea Mării Caspice este în creștere

Iranul și Rusia fac schimb de produse alimentare și prin Marea Caspică. Conform agenției Reuters, comerțul cu cereale dintre Iran și Rusia a fost întrerupt imediat după atacul israelian, dar a fost reluat ulterior.

Rusia, cel mai mare exportator de cereale din lume, și-a îmbunătățit în ultimii ani infrastructura logistică de export din zona Mării Caspice, vizând piețele din Iran, țările din Golful Persic, Irak și Afganistan.

„Chiar dacă această rută este perturbată, există alte modalități prin care Iranul și Rusia pot face schimburi comerciale”, a declarat Dalga Khatinoglu, expert în domeniul energiei și macroeconomiei iraniene, pentru RFE/RL.

Segmentul face parte din Coridorul Internațional de Transport Nord-Sud (INSTC), o rețea de 7.200 de kilometri formată din rute maritime, feroviare și rutiere destinate transportului de mărfuri între India, Iran, Azerbaidjan, Rusia, Asia Centrală și Europa.

Izolate de Occident, atât Iranul, cât și Rusia au planuri pe termen lung de extindere a comerțului prin Marea Caspică.

Volumul transporturilor de marfă dintre Rusia și Iran pe Marea Caspică s-ar putea dubla în 2026, ajungând la 10 milioane de tone, potrivit declarațiilor lui Aleksandr Șarov, directorul grupului RusIranExpo.

Un atac izolat... până la proba contrarie

„Atât Teheranul, cât și Moscova speră că Statele Unite vor împiedica Israelul să repete atacul asupra coastei Mării Caspice”, a declarat pentru RFE/RL Paul Goble, expert în probleme eurasiatice la Fundația Jamestown din SUA.

„Nu există informații care să sugereze că regiunea Mării Caspice ar urma să devină în curând un teatru de operațiuni. Când se vorbește despre trupe terestre SUA, se vorbește despre trimiterea lor în sud, nu în nord”, a declarat și Vatanka pentru RFE/RL.

„Cu toate acestea, dacă, pe baza informațiilor de securitate, se constată că, de exemplu, Iranul produce drone sau rachete într-un oraș din nord, din regiunea Mării Caspice, atunci, evident, acel loc va deveni o țintă. Acestea sunt motive operaționale și logistice, nu o abordare strategică”, adaugă el.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te