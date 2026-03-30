Un petrolier rus supus sancțiunilor ajunge în Cuba, probabil cu permisiunea SUA

Sosirea iminentă a petrolierului „Anatoly Kolodkin” are loc în contextul în care The New York Times, citând un oficial american, a relatat că Washingtonul permite petrolierului rus să ajungă în Cuba, în ciuda blocadei petroliere de facto impuse de administrația americană.

În declarațiile făcute reporterilor în seara zilei de 29 martie, președintele SUA, Donald Trump, a spus: „Nu ne deranjează dacă cineva primește o navă plină... pentru că trebuie să supraviețuiască.”

El nu a confirmat în mod direct informația, dar a spus: „Dacă cineva vrea să trimită petrol în Cuba chiar acum, nu am nicio obiecție, indiferent dacă este vorba de Rusia sau nu.”

Pe 12 martie, Trezoreria SUA a emis o licență care interzice în mod expres Cubei să importe petrol din Rusia, adăugând-o pe lista țărilor supuse restricțiilor.

Anatoly Kolodkin a fost sancționat de Statele Unite, Uniunea Europeană și Marea Britanie.

Administrația Trump a relaxat temporar sancțiunile împotriva Rusiei pentru a contribui la îmbunătățirea fluxului de petrol pe piețele mondiale, în urma perturbărilor cauzate de conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul. Majoritatea sancțiunilor fuseseră instituite pentru a pedepsi Kremlinul pentru războiul total pe care îl duce împotriva Ucrainei.

Unii lideri americani și europeni, precum și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au criticat această decizie, afirmând că aceasta va ajuta Moscova să-și finanțeze invazia din Ucraina.

Nava „Anatoly Kolodkin” a părăsit portul rus Primorsk după ce a încărcat aproximativ 700.000 de barili de țiței. Conform serviciilor de monitorizare Marine Traffic și LSEG, aceasta ar putea descărca în curând în portul Matanzas din Cuba.

Livrarea ar reprezenta primele importuri de petrol din ultimele două luni ale acestei Cubei, care a instituit un raționalizare strictă a benzinei pe fondul unei crize energetice tot mai grave și al unor întreruperi masive de curent.

Nu a fost clar de la început de ce Paza de Coastă a SUA a permis navei să intre în apele teritoriale cubaneze, dar este limpede că o încercare de a opri nava în marea liberă ar fi dus la o escaladare a tensiunilor cu Moscova.

„Se pregătește Cuba”

Trump a blocat efectiv toate livrările de petrol către Cuba, intensificând presiunea asupra guvernului comunist de la Havana.

La un forum economic desfășurat la Miami pe 27 martie, Trump a declarat „Urmează Cuba” în timp ce discuta despre războiul din Iran.

„Am avut un succes enorm. Știți, când am intrat în Venezuela... am creat această armată formidabilă și am spus: «Nu va trebui să o folosiți niciodată, dar uneori este necesar să o folosiți»”, a declarat Trump, înainte de a adăuga: „Și, apropo, urmează Cuba, dar vă rog să vă prefaceți că nu am spus asta.”

Anterior, Trump sugerase că Washingtonul urma să întreprindă „ceva în legătură cu Cuba” în curând.

Trump a declarat că oficialii americani și cubanezi poartă discuții, deși nu a precizat exact ce anume cere regimului de la Havana.

Cuba, situată la aproximativ 145 de kilometri de coastele Floridei, a reprezentat o piatră de încercare pentru administrațiile americane încă de la revoluția condusă de Fidel Castro, care a preluat puterea în 1959, instaurând în cele din urmă un guvern comunist cu legături strânse cu Uniunea Sovietică.

Trump a declarat că i-a cerut secretarului de stat american Marco Rubio să conducă negocierile cu oficialii cubanezi și a vorbit despre o preluare „prietenoasă” a insulei.

Scris cu informații de la Reuters și Washington Post.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te