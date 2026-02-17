De câteva zile, gunoierii au încetat să mai colecteze deșeuri inclusiv în centrul istoric al Havanei, într-o evoluție care încoronează mizeria provocată de absența combustibilului.

Blocada petrolieră impusă de SUA de la înlăturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro la începutul lunii ianuarie a afectat grav rețeaua electrică a Cubei, amenințând să cufunde întreaga insulă în întuneric.

Lipsa petrolului amenință, de asemenea, să dea o lovitură fatală turismului, a doua sursă de venituri externe a insulei după „exportul” de medici. Medicii cubanezi, printre cei mai bine văzuți din America Latină, sunt trimiși în multe țări în curs de dezvoltare, contra plată (anul trecut, ei au făcut în total 7 miliarde de dolari).

Sectorul turistic, care angajează peste 300.000 de persoane, era deja slăbit de sancțiunile SUA și de pandemia de Covid-19, veniturile scăzând cu 70% în ultimii șase ani.

La începutul acestei luni, Havana a anunțat că suspendă aprovizionarea cu combustibil pentru avioane din cauza crizei energetice, determinând companiile aeriene canadiene și rusești și transportatorul latino-american LATAM să repatrieze pasagerii blocați înainte de a suspenda zborurile.





Țări precum Canada, Rusia, Spania și Germania și-au sfătuit cetățenii să evite călătoriile pe insula asociată de mult timp cu plaje și orașe pitorești, cocktailuri, muzică live și dans.

Venezuela, odată principalul furnizor al Cubei, a încetat efectiv să mai trimită petrol la jumătatea lunii decembrie.

Guvernul mexican a declarat, de asemenea, că va opri transporturile după ce Washingtonul a amenințat cu impunerea de tarife vamale țărilor care trimit așa ceva către Cuba.

Un ziar rus a relatat săptămâna trecută că Rusia se pregătește să trimită în viitorul apropiat țiței și combustibil către Cuba, fără a preciza o dată exactă.

Mai mulți cubanezi contactați zilele trecute de ziarul spaniol El Pais au declarat că actualele greutăți economice sunt fără precedent în memoria lor personală, cel puțin, și că - la salarii de câțiva dolari pe lună - aproape toată lumea este silită să aibă câteva slujbe simultan dacă vrea să supraviețuiască.

„Cine poate, fuge”, a declarat un cubanez numit Mario de ziariștii spanioli.

„Un stat eșuat”

Statele Unite mențin un embargo asupra Cubei încă din 1960, dar în ultimele luni administrația președintelui Donald Trump și-a înăsprit poziția, sancționând navele care transportă petrol către insulă și amenințând cu impunerea de tarife vamale asupra furnizorilor.

Administrația americană susține că aceste măsuri vor spori presiunea pentru schimbări politice în Cuba.

Luni, Donald Trump a numit Cuba „o țară eșuată”. Liderii din Mexic și Venezuela au declarat că blocarea combustibilului ar putea avea grave consecințe umanitare.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este „foarte îngrijorat” de situație, a declarat luni reporterilor purtătorul său de cuvânt, Stephane Dujarric, adăugând că echipele ONU colaborează cu guvernul cubanez pentru a sprijini eforturile de ajutor umanitar.

„Secretarul general ar dori ca toate părțile să continue dialogul și să respecte din nou dreptul internațional”, a mai spus el.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

