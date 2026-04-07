La o conferință de presă ținută la Casa Albă pe 6 aprilie, alături de secretarul Apărării Pete Hegseth, șeful Statelor Majore Reunite, Dan Caine, și directorul CIA, Director John Ratcliffe, Trump a vorbit despre un punct de cotitură într-o confruntare cu Iranul care se intensifică rapid.

„Întreaga țară ar putea fi distrusă într-o singură noapte – iar acea noapte ar putea fi chiar mâine seară”, a declarat Trump, subliniind termenul limită de 7 aprilie până la care Iranul trebuie să se conformeze cerințelor Statelor Unite.

„Este o perioadă crucială. Au la dispoziție, să zicem, până mâine, la ora opt.”

Teheranul nu a dat semne că ar fi dispus să cedeze. Mai devreme în cursul zilei, oficialii iranieni au respins o propunere de încetare a focului în 15 puncte venită de la Washington, calificând-o drept „excesivă” și „nerezonabilă”, în timp ce luptele cu Israelul s-au intensificat peste noapte.

Trump a declarat că nu poate da detalii despre propunerea de acord, dar a adăugat că Washingtonul are „un partener activ și dispus să colaboreze” în cadrul negocierilor.

Întrebat dacă îi este teamă că bombardarea centralelor electrice și a podurilor ar putea fi considerată crimă de război, Trump a adăugat: „Nu. Sper să nu fiu nevoit să fac asta.”

Așa-numitul Comandament Militar Comun Superior al Iranului, organismul care coordonează operațiunile dintre Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) și armata regulată, a calificat comentariile președintelui drept „retorică grosolană și arogantă și amenințări nefondate”, a relatat agenția de presă Nour News, citând o declarație a acestui organism.

O misiune de salvare „istorică”

Conferința de presă a lui Trump a început cu ceea ce el a descris drept o misiune de salvare „cu adevărat istorică”: evacuarea a doi militari americani al căror avion de vânătoare F-15 s-a prăbușit pe teritoriul iranian.

Potrivit lui Trump și conducerii sale militare, operațiunea a implicat o desfășurare masivă de peste 150 de aeronave – printre care bombardiere, avioane de vânătoare, avioane-cisternă și unități de salvare – care au acționat sub foc intens inamic.

„Noi nu lăsăm niciun american în urmă”, a declarat Trump, recunoscând riscurile: „Am fi putut să avem până la 100 de morți.”

Unul dintre piloții doborâți, grav rănit, a supraviețuit aproape 48 de ore în spatele liniilor inamice, reușind să evite capturarea pe teritoriul controlat de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC).

Trump a povestit cum pilotul „a escaladat versanții stâncoși, sângerând abundent”, îngrijindu-și singur rănile în timp ce își transmitea coordonatele.

Generalul Caine a vorbit despre o „armadă aeriană” care asigura protecția operațiunii de salvare, în timp ce Ratcliffe a afirmat că misiunea a fost și o „campanie de dezinformare” menită să inducă în eroare forțele iraniene care îl urmăreau pe pilot.

„A fost o cursă contra cronometru”, a spus Ratcliffe, subliniind faptul că s-a recurs atât la informații obținute de la oameni, cât și la tehnologii avansate de supraveghere.

Ultimatum și escaladare

Avertismentul repetat al lui Trump, cel din 6 aprilie, se referă la controlul exercitat de Iran asupra Strâmtorii Ormuz, o zonă strategică vitală și un punct de trecere crucial pentru transporturile mondiale de petrol.

El a susținut că chiar și o perturbare minoră, cum ar fi amplasarea de mine navale, ar putea paraliza transportul maritim internațional.

Deși a afirmat că forțele americane au neutralizat în mare măsură marina și forțele aeriene iraniene, Trump a recunoscut că există încă amenințări „reziduale”.

„Este suficient un singur terorist cu un camion și o mină subacvatică”, a declarat Trump, subliniind vulnerabilitatea traficului maritim printr-un punct strategic de trecere pentru aproximativ 20% din petrolul și gazul natural la nivel mondial.

În ciuda retoricii dure, Trump a sugerat că negocierile sunt în curs și se desfășoară „cu bună-credință”, lăsând să se înțeleagă că ar exista o posibilă soluție diplomatică. „Ei ar dori să ajungă la un acord”, a spus el, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Mai devreme în cursul zilei de luni, Trump a adoptat un ton mai ambivalent, afirmând că, în ultimă instanță, dorește să pună capăt războiului pentru a satisface opinia publică americană – chiar dacă a sugerat că prelungirea conflictului ar putea asigura Statelor Unite accesul la petrolul iranian.

„Vor ca noi să continuăm să bombardăm”

Trump a afirmat în repetate rânduri că mulți iranieni susțin atacurile americane ca pe o cale către libertate, invocând presupuse comunicații interceptate.

„Ei spun: «Vă rugăm, continuați să bombardați»”, a afirmat el, susținând că civilii sunt dispuși să îndure greutățile pentru a răsturna regimul.

El a vorbit și despre pericolele cu care se confruntă protestatarii, descriind represiunile din trecut, în care demonstranții au fost împușcați de forțele de securitate.

„De fapt, ce le spun eu este să nu iasă din case”, a spus Trump. „Nu e o chestiune de curaj – e o chestiune de inteligență.”

El a invocat execuțiile și represiunea, inclusiv uciderea protestatarilor și a disidenților, pentru a-și justifica poziția intransigentă față de Teheran.

Trump a profitat de conferința de presă pentru a amenința cu măsuri împotriva unui jurnalist care ar fi dezvăluit detalii despre pilotul rătăcit în Iran înainte ca operațiunea de salvare să se fi încheiat. „O să-i spunem: «(E o chestiune de) securitate națională – dezvăluie totul sau ajungi la închisoare»”, a declarat Trump, referindu-se la sursa scurgerii de informații.

El a susținut că divulgarea ar fi putut alerta forțele iraniene și complica operațiunea, deși nu a menționat numele sursei implicate.

Aceste evoluții au loc pe fondul escaladării continue a conflictului în întreaga regiune.

Israelul a declarat pe 6 aprilie că a lovit în cursul nopții ținte iraniene cheie, inclusiv infrastructura energetică, în timp ce Iranul a lansat noi atacuri, ca răspuns.

Între timp, cel puțin 19 persoane au fost ucise și 20 rănite în urma unor atacuri aeriene ale SUA și Israelului în apropierea Teheranului, a relatat presa de stat iraniană pe 6 aprilie.

