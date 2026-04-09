„Taxa” din Strâmtoarea Ormuz ar putea încălca dreptul maritim, afirmă experții din domeniu

„Este vorba de liberul tranzit internațional”, spune Olav Myklebust, un manager norvegian de petroliere, „așa că regulile sunt foarte clare”. Conform Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării ( UNCLOS ), navelor angajate în „tranzit inofensiv” prin apele teritoriale ale unei țări nu li se poate percepe nicio taxă.

În ciuda formulării clare a normelor privind „trecerea inofensivă”, Convenția UNCLOS prevede, totuși, că navelor li se pot percepe taxe pentru „servicii specifice” prestate. Iranul ar putea organiza convoaie prin strâmtoare și ar putea să solicite taxe pentru acest serviciu. Însă, subliniază Myklebust, „Iranul nu mai dispune de nicio navă [de război] care să le escorteze pe cele comerciale”, după ce marina sa a fost în mare parte distrusă în primele zile ale conflictului din acest an cu SUA și Israelul.

Pe 8 aprilie, în urma unui armistițiu care a pus războiul „pe pauză”, președintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru ABC News că America ia în considerare o „asociere” cu Teheranul pentru a percepe taxe de trecere prin strâmtoare.

Ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, declarase anterior că Teheranul lucrează la un protocol cu Omanul pentru a solicita „permise” de la navele care doresc să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. De atunci, însă, Omanul a negat că ar intenționa să perceapă taxe.

Dimitris Ampatzidis, manager de riscuri maritime și conformitate la Marine Traffic, a declarat pentru Europa Liberă (RFE/RL) că dacă firmele de transport maritim vor fi obligate să colaboreze cu armata iraniană pentru a tranzita Strâmtoarea Ormuz, „am putea asista la întârzieri, decizii de redirecționare și, în unele cazuri, la reticența armatorilor de a mai intra în zonă”.