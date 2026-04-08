„Un pas înapoi de la marginea prăpastiei”. Liderii lumii reacționează la armistițiul dintre SUA și Iran

Uniunea Europeană

Acordul de încetare a focului dintre SUA și Iran „reprezintă un pas înapoi de la marginea prăpastiei, după săptămâni de escaladare”, a scris Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, într-o postare pe platforma de socializare X

„Se creează o șansă atât de necesară de a atenua amenințările, de a opri rachetele, de a relua transportul maritim și de a crea spațiu pentru diplomație în vederea unui acord durabil”, a adăugat ea.



Kallas a declarat că a discutat cu ministrul de externe al Pakistanului, Mohammad Ishaq, care s-a implicat direct în procesul de mediere a armistițiului. Ea a adăugat că „ușa către mediere ‌trebuie să rămână deschisă”, întrucât cauzele fundamentale ale războiului ‌rămân ‌nerezolvate.

Trump a anunțat ajungerea la un armistițiu de două săptămâni marți seară, cu doar două ore înaintea expirării unui ultimatum dat tot de el, cu precizarea că dacă Iranul nu cade la pace va fi distrus pentru totdeauna.

Germania

Cancelarul german Friedrich Merz a salutat acordul dintre SUA și Iran privind încetarea focului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată aproape complet de mai multe săptămâni din cauza conflictului.

„Obiectivul actual este negocierea unui sfârșit durabil al războiului. Suntem în strânsă coordonare cu partenerii noștri în această privință”, a scris Merz pe X.

Germania poate contribui la asigurarea liberei navigații în Strâmtoarea Ormuz, a adăugat cancelarul, referindu-se la calea navigabilă naturală prin care trec cam 20% din transporturile maritime de petrol și gaze ale lumii.

Marea Britanie

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a salutat armistițiul convenit peste noapte între SUA și Iran și a declarat că acesta reprezintă o oportunitate de a asigura o soluție pe termen lung pentru traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Starmer merge miercuri în Orientul Mijlociu, unde se așteaptă să discute cu liderii aliaților din Golf despre eforturile diplomatice menite să susțină și să mențină încetarea luptelor.

„Împreună cu partenerii noștri, trebuie să facem tot ce putem pentru a sprijini și susține această încetare a focului, pentru a o transforma într-un acord durabil și pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz.”

Franța

Președintele Emmanuel Macron a declarat miercuri că Franța salută încetarea focului dintre Statele Unite și Iran, calificând acordul drept „un lucru foarte bun”.

„Ne așteptăm ca, în zilele și săptămânile următoare, acesta să fie respectat pe deplin în întreaga regiune și să permită desfășurarea negocierilor”, a afirmat Macron la începutul unei reuniuni a înalților responsabili din domeniul apărării și securității.

„Dorința noastră este să ne asigurăm că încetarea focului include pe deplin și Libanul”, a adăugat el.

Miercuri dimineață nu era limpede dacă acordul se referă și la Liban, unde Israelul luptă cu milițiile Hezbollah, sprijnite de Iran. Israelul a spus inițial că nu, dar militanții au afirmat că ei vor respecta armistițiul.

Spania

Lumea s-a apropiat „periculos de mult” de un dezastru după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va distruge civilizația iraniană în ultimatumul său adresat Teheranului, a declarat miercuri ministrul spaniol de externe, în urma anunțului privind încetarea focului.

Jose Manuel Albares a declarat postului de radio RNE că ultimatumul lui Trump a fost „absolut inacceptabil pentru omenire” și că este prea devreme pentru a stabili dacă conflictul s-a încheiat definitiv.

„Când liderul unei superputeri militare face astfel de amenințări, le iau în serios”, a adăugat el.

Spania este țara din UE și NATO care dezaprobă cel mai deschis războiul pornit de SUA și Israel contra Iranului, considerându-l ilegal. Madridul a refuzat să ofere armatei SUA dreptul de a-i folosi bazele militare pentru operațiunile din Golful Persic.

Ucraina

Ucraina salută încetarea focului convenită între SUA și Iran, precum și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, a declarat miercuri ministrul de externe Andrii Sîbiha pe X, solicitând o mobilizare similară din partea Washingtonului pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Dârzenia americană dă roade. Credem că este timpul pentru o dârzenie capabilă de a forța Moscova să înceteze focul și să pună capăt războiului împotriva Ucrainei”, a scris Sibiha.

Congresul SUA

Liderii Congresului de la Washington au reacționat cu prudență la anunțul privind încetarea focului pe o perioadă de două săptămâni în conflictul cu Iranul, unii democrați criticând modul în care președintele Donald Trump a gestionat războiul.

„Un armistițiu este o veste bună — doar pentru că acest război fără sens ar trebui să se încheie cât mai curând posibil”, a scris senatorul democrat Richard Blumenthal pe X, adăugând că Trump încă nu a reușit să explice de ce a declanșat conflictul. „Un armistițiu nu reprezintă o victorie pentru poporul american.”

Liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, a adoptat un ton mai sarcastic, spunând într-o postare pe X că se bucură că Trump „a dat înapoi” și că acum „caută cu disperare orice fel de ieșire din fanfaronada sa ridicolă”.

Senatorul republican Lindsey Graham, un suporter al lui Trump, a afirmat că Congresul ar trebui să fie implicat în analizarea propunerii de armistițiu, adăugând că va solicita un vot similar cu procesul utilizat pentru acordul nuclear cu Iranul sub fostul președinte Barack Obama.

China

China a salutat încetarea focului între Statele Unite și Iran, după ce cele două țări au convenit asupra unei pauze de două săptămâni în ostilități, cu puțin timp înainte de termenul limită stabilit de președintele american Donald Trump.

„China salută anunțul părților implicate privind încheierea unui acord de încetare a focului”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, Mao Ning, în cadrul unei conferințe de presă, adăugând că Beijingul va continua să depună eforturi pentru restabilirea păcii în Orientul Mijlociu.

Companiile martitime, bursele

Concernul danez de transport maritim Maersk a declarat miercuri că încetarea focului dintre SUA și Iran ar putea crea oportunități de tranzit pentru navele din Strâmtoarea Ormuz, dar tot nu oferă încă o siguranță maritimă deplină.

„Orice decizie privind tranzitarea Strâmtorii Ormuz se va baza pe evaluări continue ale riscurilor, monitorizarea atentă a situației de securitate și îndrumările disponibile din partea autorităților și partenerilor relevanți”, a declarat Maersk într-un comunicat adresat agenției Reuters.

Prețurile petrolului au scăzut, iar acțiunile și obligațiunile au înregistrat o creștere, în timp ce dolarul, considerat monedă de refugiu, a suferit o scădere miercuri.

Vestea a pus capăt săptămânilor de volatilitate a piețelor și de tulburări geopolitice, după ce atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie au dus tensiunile la limită, Teheranul blocând efectiv calea navigabilă strategică care transportă de obicei aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu energie.

Reacția pieței a fost rapidă și dramatică, contractele futures pe țițeiul american scăzând cu aproximativ 15%, la 96,31 dolari pe baril, în timp ce contractele futures pe Brent au scăzut, de asemenea, cu 13%, la 94,71 dolari pe baril.

Contractele futures pe S&P 500 au crescut cu 2,5%, în timp ce contractele futures europene au înregistrat un salt de peste 5%. Obligațiunile de stat americane s-au apreciat, în timp ce contractele futures pe obligațiunile germane și pe OAT-urile franceze au înregistrat o creștere semnificativă.

Dolarul american a înregistrat o scădere generalizată, după ce a fost considerat un refugiu de siguranță în timpul acestei perioade de turbulențe.

Scris cu informații de la Reuters, dpa și AFP.

