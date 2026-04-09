Fragilul armistițiu din Iran, în pericol din cauza unei „neînțelegeri” privind Libanul

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat, pe 8 aprilie, în timpul unei vizite în Ungaria, că, în opinia sa, a existat o „neînțelegere legitimă” cu privire la termenii armistițiului anunțat cu o seară înainte de președintele Donald Trump.

„Cred că iranienii au considerat că armistițiul includea și Libanul, dar nu a fost așa”, a spus el, adăugând că „nici noi, nici israelienii nu am spus că asta va face parte din armistițiu”.

„Dacă Iranul dorește să lase aceste negocieri să eșueze... din cauza Libanului... aceasta este, în cele din urmă, alegerea lor”, a mai declarat el reporterilor, adăugând că Israelul era pregătit să dea dovadă de reținere în atacurile sale din Liban.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor că Libanul nu a fost inclus în termenii armistițiului. Ea a adăugat: „Sunt sigură că acest lucru va continua să fie discutat între președinte și prim-ministrul [Benjamin] Netanyahu, Statele Unite și Israel, precum și toate părțile implicate.”

O declarație emisă de biroul lui Netanyahu a precizat, de asemenea, că încetarea focului nu include Libanul, ceea ce contrazicea o declarație anterioară a prim-ministrului pakistanez Shehbaz Sharif, care acționează ca mediator între cele două părți.

„Numărul victimelor în creștere”

Ministerul Sănătății din Liban a informat pe 8 aprilie că, în ultimele 24 de ore, au murit cel puțin 250 de persoane – precizând că numărul victimelor va crește probabil – în timpul atacurilor israeliene din orele care au urmat anunțului de încetare a focului.

Volker Türk, șeful Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, a declarat că „amploarea uciderilor și distrugerilor din Liban de astăzi este pur și simplu îngrozitoare”. Crucea Roșie s-a declarat „indignată de moartea și distrugerea devastatoare” din întreg Libanul.

Ministerul Sănătății din Liban a declarat că 1.739 de persoane au fost ucise și 5.873 rănite în Liban de la începutul războiului dintre Israel și Hezbollah, pe 2 martie. Hezbollah este considerată organizație teroristă de către Israel și Statele Unite.

Influentul președinte al parlamentului iranian, Mohammad Baqer ⁠Qalibaf, a afirmat că trei dintre cele zece puncte ale propunerii Iranului pentru o rezoluție au fost încălcate și că, într-o astfel de situație, un „armistițiu bilateral sau negocieri” ar fi „nerezonabile”.

Într-o postare pe X, Qalibaf a afirmat că încălcările au constat în atacuri asupra Libanului, intrarea unei drone în spațiul aerian iranian și ceea ce el a numit „negarea dreptului Iranului la îmbogățirea [uraniului]”.

Qalibaf ar putea conduce delegația de la Teheran, alături de ministrul de externe Abbas Araqchi, în cadrul discuțiilor mediate de Pakistan, care vor începe la Islamabad pe 10 aprilie.

Separat, președintele iranian Masud Pezeshkian a declarat că un armistițiu în Liban este o condiție esențială a acordului țării sale cu Washingtonul.

Washingtonul și Teheranul au convenit târziu în seara zilei de 7 aprilie asupra unui armistițiu de două săptămâni, retrăgându-se de la marginea prăpastiei pentru a permite celor două părți timp să negocieze un acord de pace. După unele violențe inițiale și atacurile din Liban, armistițiul părea să se mențină în principal în Iran și în întreaga regiune a Golfului peste noapte.

Trafic minim în Ormuz

Conform datelor furnizate de serviciul de monitorizare maritimă Marine Traffic, patru nave au trecut prin această rută maritimă pe 8 aprilie.

„Primele semne de activitate a navelor apar în Strâmtoarea Ormuz în urma anunțului de încetare a focului, care include o redeschidere temporară a căii navigabile strategice pentru a permite negocierile”, a declarat serviciul de monitorizare într-o postare pe X.

Acesta a adăugat că „sute de nave rămân în regiune, inclusiv 426 de petroliere, 34 de nave de transport GPL și 19 nave de transport GNL, multe dintre acestea fiind efectiv blocate în timpul întreruperii”.

Un înalt oficial iranian a declarat însă că navele care navighează prin strâmtoare au în continuare nevoie de permisiunea Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran pentru a trece.

Reuters și alte surse au relatat că transportatorii așteptau mai multă claritate înainte de a relua tranzitul.

În dimineața zilei de 9 aprilie, IRGC a anunțat rute alternative pentru navele care traversează strâmtoarea, invocând riscul minelor marine în zona principală a căii navigabile.

„Toate navele care intenționează să tranziteze Strâmtoarea Ormuz sunt informate prin prezenta că, pentru a respecta principiile siguranței maritime și pentru a fi protejate de posibile coliziuni cu mine marine... vor trebui să urmeze rute alternative de trafic”, a declarat IRGC, potrivit presei de stat, oferind în același timp instrucțiuni pentru rute alternative de intrare și ieșire.

Calea navigabilă este crucială pentru transportul global de petrol și gaze naturale și a fost în mare parte închisă de la începutul atacurilor aeriene americane și israeliene asupra Iranului, din 28 februarie. Teheranul a ripostat prin lansarea de rachete și drone împotriva Israelului și a aliaților arabi ai SUA din regiune.

Ziarul Wall Street Journal a relatat că Iranul a declarat mediatorilor că va limita numărul navelor care traversează strâmtoarea la ceva mai mult de zece pe zi și că va percepe taxe de trecere pentru acordarea permisiunii.

Înaintea războiului dintre SUA și Israel, navele circulau liber prin strâmtoare, fără a fi nevoie de coordonare cu Iranul.

Wall Street Journal a informat că Iranul percepe unele taxe în yuani chinezești, o măsură care, potrivit oficialilor regionali, amenință să reducă influența Occidentului și a aliaților asupra piețelor petroliere.

Cu informații de la Reuters, AFP și The Wall Street Journal

