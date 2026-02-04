Italia spune că ambasadele și locațiile olimpice i-au fost atacate cibernetic. „Sunt de origine rusă”

„Am dejucat o serie de atacuri cibernetice asupra birourilor ministerului de externe, începând cu (ambasada de la) Washington, precum și asupra unor locații ale Jocurilor Olimpice de iarnă, inclusiv hoteluri din Cortina”, a declarat Tajani în timpul unei vizite la Washington, adăugând că atacurile erau „de origine rusă”.

O echipă italiană de poliție specializată în securitate cibernetică, dedicată tocmai Jocurilor Olimpice este operațională din 26 ianuarie, „cu scopul de a proteja infrastructura critică și de a monitoriza rețeaua, atât pentru ordinea publică, cât și pentru a preveni potențiale amenințări teroriste”, a declarat poliția marți.

Specialiștii sunt prezenți în întreaga zonă care găzduiește Jocurile, de la Sondrio la Belluno, Milano și Trento, a precizat poliția.

Jocurile se vor desfășura între 6-22 februarie în nordul Italiei. Programul sportiv începe miercuri, cu antrenamente la schi, iar Jocurile încep oficial două zile mai târziu.

Rusia nu este reprezentată ca stat la Olimpiadă, din cauza agresiunilor sale împotriva Ucrainei, începând cu anexarea Crimeii în 2014 și culminând cu invazia pe scară largă de la care se vor împlini curând 4 ani.

Un număr mic de sportivi ruși participă ca „neutri”, fără steag, iar alții sub steagul altor state, după ce s-au naturalizat acolo, inclusiv în R. Moldova și România.

Fără umbrele pe San Siro

O știre bună pentru Olimpiadă a venit miercuri de la meteorologi.

Spectatorii care se vor aduna vineri la stadionul San Siro din Milano pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice pot lăsa umbrelele acasă, a anunțat serviciul meteorologic al forțelor aeriene italiene, prognozând o pauză binevenită în ploaia care a „murat” orașul timp de câteva zile.

Meteorologii spun că fenomenul meteorologic care a adus ploi torențiale persistente în nordul Italiei se va atenua chiar la timp pentru evenimentul global, care va fi organizat și în Cortina d'Ampezzo, marcând prima „ceremonie extinsă” din istoria Jocurilor Olimpice.

„Deși vom mai avea parte de precipitații în orele și zilele premergătoare ceremoniei, se așteaptă ca vineri seara condițiile meteorologice să se îmbunătățească”, a declarat colonelul Guido Guidi de la Aeronautica Militare (Forțele Aeriene) italiene într-un interviu acordat Reuters.

Scris cu informații de la dpa și Reuters.

