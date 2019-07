Joe Biden: este in interesul Americii să sprijine democrația

Fostul vice-presedinte si actualul candidat prezidential Joe Biden a rostit o alocutiune de politica externă.

Premiza lui Biden este ca, prin actiunile sale impulsive si refuzul de a apara valori democratice, presedintele Trump pericliteaza rolul Statelor Unite in lume, loveste in aliantele Americii si in cele din urma diminueaza siguranta tarii.

Fostul vice-presedinte a argumentat ca intre politicile interna si externa exista o legatura organica. El a spus ca Trump submineaza aliantele cu democratiile lumii, preferind dictatori care-i alimenteaza vanitatea.

“Ca urmare a acestei situatii” – a spus Joe Biden la New York – “liderii lumii si-au pierdut respectul pentru Statele Unite”. Biden argumenteaza ca sloganul “America in prim plan” inseamna de multe ori “America singura”.

Washingtonul pierde aliante, si lideri care se opun democratiei liberale sint in ascensiune in lume. “Libertatea este sub asediu si presedintele Trump pare sa fie in echipa adversa” – a spus Biden, care a adaugat ca este in interesul Americii sa sprijine democratia, care sta la baza aliantelor noastre si este sursa succesului economic si creativitatii.

Candidatul a spus ca democratia interna trebuie si ea si intarita pentru ca vocea internationala a Americii sa fie mai puternica.

El a spus ca Statele Unite trebuie sa-si reafirme pozitia morala in lume si asta inseamna reformarea sistemului de imigratie, sa se puna capat separarii familiilor de imigranti si interdictiilor de calatorie care vizeaza persoane de anumite etnii si religii precum si sprijin pentru drepturile femeilor.

El s-a angajat sa lupte impotriva amestecului Rusiei in alegerile americane si din alte tari, inclusiv transparenta finantarii campaniilor electorale si repingerea folosirii de informatii false sau furate.

Joe Biden a spus ca in primul an al mandatului sau va organiza un summit global al democratiei cu urmatoarele obiective: combaterea coruptiei, apararea impotriva autoritarismului politic, protejarea alegerilor si promovarea drepturilor omului.

El a reafirmat pericolul reprezentat de China, dar s-a opus razboaielor comerciale.