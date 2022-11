Cine s-a gândit, la auzul acestui nume veterotestamentar, la… Judith Mészáros, foarte discreta autoare română a două excepţionale volume de poezie – Îngeriada (Editura Eminescu, București, 1993; premiul Asociației Scriitorilor din Cluj) şi We all live in a yellow submarine (Biblioteca Euphorion, Sibiu, 1994), a cărei zi de naştere (24 noiembrie 1961, Salonta, judeţul Bihor) cade într-o zi cu cea a compozitorului de geniu Alfred Schnittke (24 noiembrie 1934 – 3 august 1998)?!

Ei bine, vestea cea mare este că, la aproape trei decenii de la publiocarea celor două cărţi – nici mai mult, nici mai puţin rarităţi bibliofile! – stă să apară o antologie cvasi completă a operei poetice seamnate de Judith Mészáros, în Cartier de colecţie, ediţie realizată de poetul Claudiu Komartin, vârful de lance al generaţiei 2000. Cu îngăduinţa Domniilor Voastre, voi cita câteva fragmente din Prefaţa lui Claudiu Komartin, Câteva note despre dispariție, căutare și poezia restituită:

* * * * * * * *

Despre Judith Mészáros l-am auzit prima oară vorbind în anii 2000 pe Alexandru Mușina. Nu mai țin minte cum a fost adus în discuție numele ei, însă cuvintele folosite de magistrul A.M. nu lăsau loc de dubii: era invocat unul dintre acei extraordinari poeți uitați care dau literaturii o aură de mister și de insolit ce nu le dă voie celor mai curioși din fire să creadă că știu totul despre aceia care i-au precedat sau că o cartografiere integrală a poeziei dintr-o epocă (oricare epocă) ar fi posibilă. Mușina a pomenit-o pe Judith Mészáros ca pe un secret și o enigmă, cu un entuziasm pe care nu îl profesa decât rareori. Fără să insiste, a trecut cu faimoasa-i vivacitate la alte subiecte, conștient, sunt sigur, că aruncase o nadă cu care măcar unul dintre tinerii de care era înconjurat în acea împrejurare va ști mai târziu ce să facă.

Începând de prin 2011 sau 2012, când i-am citit pe undeva un text-două, poezia Judithei Mészáros a încetat să mai fie un obiect poetic neidentificat și, cu toate că luarea de contact cu acel extras fusese frugală și fugitivă, forța de atracție a torentului discursiv din Îngeriada s-a dovedit irepresibilă. Și totuși, oricât am încercat să ajung la el, volumul din 1993 nu s-a lăsat găsit cu una, cu două. Mai târziu, ieșind dintr-un anticariat bucureștean (unul dintre puţinele în care e posibil să mai afli și altceva decât cărţi cu poze, compendii și atlase, ediţii populare în limba engleză ale unor volume clasice care dau bine în bibliotecă sau comicării de literatură motivaţională), am realizat că e deja o vreme de când caut volumele de poezie ale lui Judith Mészáros, singurul rezultat al acestei mici epopei personale fiind reconfirmarea ideii că un cerc s-a închis și că ne-am întors în locul de unde a început modernitatea. Oricâtă informaţie s-ar genera în flux continuu, oricât de simplu poţi comanda un lucru – un produs – din partea cealaltă a lumii, oricât de încurajator pare gradul de alfabetizare generală a societăţii, o carte de poezie este cam ce era și acum o sută cincizeci de ani: o raritate de preţ pentru pasionaţi, colecţionari și smintiţii de literatură.

Așa încât, atunci când am găsit Îngeriada (sau când în fine și-a făcut drum înspre mine), m-am considerat norocos: o primă parte a căutării se încheiase. La puțină vreme după aceea, am primit în format electronic We all live in a yellow submarine, scanată de o mână ce părea a-mi împărtăși nerăbdarea.

A urmat partea de detectivistică ce viza omul în carne și oase: doream să știu ce se întâmplase cu poeta atât de dăruită și de frământată care scrisese cele două volume-cometă, și în legătură cu destinul căreia am auzit mai multe legende concurente: că s-ar fi călugărit, că s-ar fi sinucis sau că a dispărut la un moment dat fără urmă. Nimeni din Cluj nu-mi putea spune ceva clar. Niciunul dintre cei care o întâlniseră în anii ’90 nu îi era îndeajuns de apropiat încât să mă poată orienta sau să-mi dea măcar un indiciu. Printre colegii săi scriitori, care de-abia se intersectaseră cu Mészáros în cei câțiva ani cât a fost activă și s-a mai arătat în diverse contexte literare, părea a exista un consens că pe autoarea Îngeriadei o înghițise pământul.

(…)

Plănuiam în a doua parte a deceniului trecut să scriu un volum cu titlul Numere de dispariție, care urma să cuprindă o serie de texte despre scriitori care au avut un start eclatant, alegând, după o perioadă intensă și zdruncinătoare, tăcerea. Anonimatul. Retragerea din lume. Care sunt resorturile intime ale unei asemenea decizii, ce decepții, boli sau sfâșieri lăuntrice împing pe cineva făcut pentru a scrie să renunțe la această vocație? Ori poate că scrisul renunță la cei care au ars prea repede și cu o violență extremă? Îi aveam, desigur, în minte pe Hölderlin și pe Robert Walser, iar din literatura română recentă pe Alexandru Monciu-Sudinski și pe Judith Mészáros – ale căror debuturi, Rebarbor, respectiv Îngeriada, au fost excepționale –, cei doi făcând la distanță de un sfert de secol câte un număr de dispariție spectaculos și insondabil. Nu am scris această carte – poate că o voi face cândva –, însă Îngeriada, apărută acum în „Cartier de colecție”, îmi răscumpără măcar în parte șovăielile.

(…)

Judith Mészáros – poetă unică în toată literatura noastră de după 1990, cu un destin contorsionat și dramatic, are acum parte, in absentia, de o revenire pe deplin meritată. Reluarea integrală a celor două cărți pe care le-a publicat ar putea însemna redescoperirea cuiva care a ridicat în tot scrisul său problema unui rău profund al umanității noastre strivite de Istorie și Societate, căruia Mészáros a încercat să-i țină piept printr-o scriitură tumultuoasă, de un brav și apăsat eticism. Știm de la toți marii poeți care este prețul plătit pentru o asemenea înfruntare.

Efasată (nu avem decât o fotografie a sa, în care chipul apare mătuit, îl poți doar ghici din contururile tremurate, ivite ca din spatele unei cortine de gheață murdară), diminuată, pierdută, Judith Mészáros este, în cele din urmă, o învingătoare.

* * * * * * * *

Ultimul cuvânt, se-nţelege, are poeta – citez secvenţa a doua din Îngeriada, iat-o:

„and if they left off dreaming about you”

ningea

din venele mele înspre afară

strigătul îngheţase pe râuri

rotund închizându-ne

fără nici o fisură

fără nici o scăpare

înalt era frigul

tăioasă uitarea

îngeri albi călăreau amintirile oarbe

dinţii lor luminoşi

aprindeau întunericul

strălucitoare şi mută

moartea-mi râdea

şi nu se mai zbătea în mine cuvântul care fusesem

muream

nemurind

încetasem

demult

să mă visez